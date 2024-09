Riga is een paradijs op aarde

Riga, de hoofdstad van Letland, is een fraaie mengelmoes van oud en nieuw. De architectuur en lokale tradities herinneren aan het verleden, maar het is ook een levendige stad met moderne ideeën, van experimenteel theater tot nieuwerwetse koffietenten. In de straten van het centrum staan ouderwetse kruideniertjes en glimmende designerwinkels gebroederlijk naast elkaar, en het is deze balans die Riga z’n charme geeft.

Aan de andere kant, als een kleine stad met een uitgesproken sfeer en cultuur, voelt Riga soms als een groot dorp. Het kan ook moeilijk zijn om er aansluiting te vinden als buitenstaander. De inwoners staan langzamerhand wel wat meer open voor nieuwkomers, maar nog niet echt met open armen. Tegelijkertijd is het hoopgevend om te zien hoe jongere generaties veranderingen omarmen, en Riga accepteren als de internationale stad die het aan het worden is. Ik kan me niet herinneren wanneer ik precies foto’s begon te maken van de stad, maar ik heb altijd een camera in mijn tas. Sommigen van de mensen op deze foto’s zijn strikt genomen vreemden, maar in een stad die zo klein is als deze blijven mensen dat nooit voor lang.

