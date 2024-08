Let maar op: het komende jaar wordt Nederland veel te klein voor Rimon

Er zijn weinig artiesten in Nederland die het afgelopen jaar zo’n grote indruk hebben gemaakt als Rimon. Precies een jaar geleden bracht ze haar eerste clip uit, en wat volgde was een enorme buzz rondom haar. Internationale blogs, labels en boekers struikelen haast over elkaar heen om haar aan de mouw te trekken.

Terwijl ze rustig haar eerste stappen zet, beweegt de wereld om haar heen met een snelheid die niet bij te houden is. Toch schakelt ze nergens de hulp in van een groot label of een geroutineerd managementbureau, maar blijft ze liever werken met de mensen die ze al jaren kent en vertrouwt. Afgelopen zaterdag stond ze op Noorderslag om aan iedereen die in haar online hype gelooft te bewijzen dat ze ook op het podium een van de grootste talenten van het jaar is. We spraken haar de middag voor haar optreden over vechten voor een plek in deze wereld, haar onafhankelijkheid en de druk die de term ‘wereldtalent’ met zich meebrengt.

