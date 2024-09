Roastburger met romige tartaarsaus

Porties: 5

Voorbereidingstijd: 50 minuten

Bereidingstijd: 10 minuten

Benodigdheden burger

5 briochebollen

900 gr rundergehakt

10 plakken jong belegen kaas

3 tomaten

10 plakken ontbijtspek

ijsbergsla fijngesneden

Peper en zout

Benodigdheden tartaarsaus

4 hardgekookte eieren

6 middelmaat gesnipperde sjalotten

0,5 bos peterselie

0,5 bos bieslook

60 gr kappertjes

60 gr cornichons

500 gr Hellmann’s mayonnaise

Benodigdheden smokey tomatensaus

60 gr ketchup

60 gr barbecuesaus

1 gr chipolte-peper grof gesneden

1 gr chipotle-peperpoeder

30 gr tomatenblokjes

Bereiding

1. Weeg vijf bollen gehakt af op 180 gram per bol. Maak er een mooie ronde bal van en druk deze samen tot gelijkmatige ronde schijf met een hamburgerpers. Eventueel met de hand samendrukken zolang het maar een gelijkmatige dikte heeft. Zet deze weg in de koelkast om op te stijven.

2. Bak de plakken ontbijtspek uit tot ze krokant en mooi bruin zijn en leg deze weg.

3. Snijd intussen de tomaat en kaas in plakken en de ijsbergsla in dunne repen.

4. Snijd de briochebollen door de helft en toast deze lichtjes op een grill of in een hete pan zonder olie.

5. Maak ondertussen de tartaarsaus en de smokey tomatensaus. Scroll hiervoor naar beneden.

6. Grill de burgers op een houtskoolsgrill circa twee minuten per kant tot er een mooie karamelisatie ontstaat en een grillstreep op de burger zichtbaar is. Draai de burger halverwege een kwartslag voor een mooi ruitje en herhaal dit voor de andere kant. Wanneer je geen houtskoolgrill hebt, is een gewone koekenpan ook voldoende. Houd dezelfde tijden aan maar zorg dat de pan goed heet is.

7. Haal de burgers van de grill af en gaar ze verder in de houtoven (of gewone oven) voor nog drie minuten. Haal de burgers er na drie minuten uit en bedek ze met drie plakken tomaat en daarbovenop twee plakken kaas. Plaats ze daarna terug in de oven tot de kaas is gesmolten.

8. Dan is het tijd voor de opbouw van de burger. Smeer op de onderste helft van het broodje de tartaarsaus tot het volledig bedekt is. Daarbovenop leg je de gesneden ijsbergsla, gevolgd door de burger met de tomaten en gesmolten kaas. Daarover gaat de smokey tomatensaus en als laatste de twee plakken spek. Maak het af met de bovenkant van het broodje.

Bereiding tartaarsaus

1. Dan is het tijd voor de tartaarsaus. Kook de eieren hardgekookt en duw ze door een draadspaan. Eventueel kun je ze grof hakken met de hand.

2. Hak de kappertjes en cornichons fijn – het mag grof zijn. Bewaar een beetje uitlekvocht van de cornichons.

3. Meng alle ingrediënten bij de Hellmann’s mayonaise en voeg wat uitlekvocht van de cornichons toe tot het een fris zuurtje heeft.

Bereiding smokey tomatensaus

1. Meng de country ketchup, barbecuesaus, chipotle-peper en peperpoeder en tomatenblokjes bij elkaar in een bekken en ga er kort met de staafmixer doorheen. Het moet nog wel een beetje structuur hebben, dus maak het niet te glad.