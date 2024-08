Ik reis de wereld rond om video’s te maken voor sporters als Memphis Depay

Voetballers hebben vaak een instagramprofiel met alleen maar trainings- en wedstrijdfoto’s. En dan geven ze hun social media ook nog uit handen aan een externe partij, waardoor het lijkt alsof een robot de onderschriften bedenkt: “Important three points. Thanks for the amazing support.”

Gelukkig zijn er tegenwoordig ook steeds meer voetballers die wel originele content en gelikte filmpjes op hun Insta plaatsen. Memphis Depay bijvoorbeeld. Die laat met foto’s en filmpjes veel van zijn privéleven zien. Als hij op vakantie gaat, huurt hij soms zelfs iemand in om alles vast te leggen. Dat is in sommige gevallen Robin Anaya (26). Met zijn bedrijf Anaya Creatives maakt hij content voor voetballers en andere sporters door ook hun leven naast het veld te laten zien.

Videos by VICE

Ik zocht Robin op in Eindhoven en sprak hem over Memphis’ vakantie, filmen met Anthony Joshua en de revalidatie van Donyell Malen.

https://www.instagram.com/p/BdvX3mChj8O/

VICE: Ha Robin, hoe ben jij in de voetbalwereld gerold?

Robin Anaya: Nou, ik begon eigenlijk in de fitnesswereld. Het is nu niet meer aan me te zien, maar ik was een tijdje veel bezig met trainen. Om gemotiveerd te blijven keek ik vaak filmpjes van Arnold Schwarzenegger. Het leek me ook wel wat om zulke filmpjes te draaien met de nieuwe generatie, dus ik besloot DM’s te sturen naar een aantal opkomende fitnessguys. Van een van die gasten kreeg ik meteen een bericht terug, waarna ik twee jaar bij hem in dienst ben gegaan als contentmaker.

Waarom doe je dat nu niet meer?

Na twee jaar besefte ik dat het eigenlijk een lelijk wereldje is. De grote jongens in de fitnesswereld hebben veel invloed op jonge kinderen. Ze claimen dat ze nooit gebruikt hebben, terwijl ze er wel uitzien als Superman. Daarmee proberen ze hun diensten als personal training en andere zooi te verkopen. Dat begon aan me te knagen. Daarom besloot ik ook andere sporters te gaan filmen, waaronder voetballers.

Voor wie ging je als eerst werken in de voetbalwereld?

Ik ben gaan kijken welke topatleet me een chille gozer leek. Zo kwam ik op de pagina van Memphis terecht. Die heb ik gewoon een DM gestuurd: “Wil je een keer een filmpje schieten?” Ongeveer een week later antwoordde hij op mijn bericht. Hij vond mijn werk supervet en niet veel later ben ik naar Lyon gevlogen. Ik wilde er eerst achterkomen of we een goede klik zouden hebben.

https://www.instagram.com/p/BhZIDORh4C4/

Wat gingen jullie doen in Lyon?

Memphis zat op dat moment in een hotel en ik heb zelf toen ook voor vijf dagen een hotelletje geboekt – eentje die iets minder duur was. We zijn een keer in de avond een ijsje gaan eten, ik heb een training gefilmd en we zijn de stad in gegaan. De klik was er meteen, omdat onze manier van denken overeenkomt – Memphis heeft een hele creatieve mind. Twee weken na onze eerste ontmoeting ging ik een maand met hem mee op vakantie. We zijn naar Los Angeles, Atlanta, Venetië en Kroatië geweest.

Dat klinkt als een prima vakantie.

Ik wil het niet zien als vakantie. Voor mij is het werk, maar dan in een leuke omgeving. Tijdens het filmen ben ik eigenlijk een soort geest die om hem heen zweeft. Memphis en zijn vrienden praten wel tegen me, maar ik weet ook wanneer ik even niet op moet vallen. Als ik merk dat er een chille vibe is, ben ik er soms wel echt bij. Ik schiet dan tussendoor af en toe een foto, en daarna leg ik mijn camera weer weg.

Hoe was het in Los Angeles?

Vet, we hebben daar nog een clip gedraaid samen met Quincy Promes. Die was daar ook, samen met zijn vrouw en kinderen. Memphis en hij zijn beste matties. Ik moet altijd lachen als ik Quincy zie. Hij vraagt weleens: ‘Waarom moet je altijd lachen?’ Ik vind hem gewoon echt een grappige gast. We zeggen altijd tegen elkaar dat we ook samen dingen moeten gaan maken. Dat is er nog niet van gekomen, maar dat komt nog wel.

Geef je Memphis ook weleens specifieke opdrachten zodat jij een mooi shot kunt maken?

Zo min mogelijk, want hij is natuurlijk op vakantie. Als ik een vette foto voor me zie, zeg ik soms wel: ‘Kun je even zo gaan staan?’ of ‘Kun je even een stukje lopen?’ Maar natuurlijk niet constant. Ik maak onderweg foto’s en filmpjes, zonder dat ik een kans krijg om iets over te doen. Het is eigenlijk de kunst om er iets van te maken, zonder er echt tijd voor te krijgen.

Komt Memphis zelf weleens met een idee?

Meestal laat hij me mijn ding doen, maar soms geeft hij wel aan wat hij vet zou vinden. Dan trekt hij bijvoorbeeld een bepaalde outfit aan en dat linkt hij aan een locatie met dezelfde omgevingskleuren. Dan zegt hij bijvoorbeeld: ‘Deze outfit past goed bij die kerk, kom we gaan er naartoe.’ Memphis is een van de creatiefste sporters met wie ik heb gewerkt. Als hij geen voetballer zou zijn, was hij waarschijnlijk een muzikant, een modeontwerper of fotograaf.

Wat vond je de vetste plek waar je met Memphis bent geweest?

Kroatië was geweldig. Het was een prachtige omgeving en we hebben er ook een motivatievideo opgenomen. Dat was de enige keer in die vakantie dat ik zei: ‘We moeten dit er even uit knallen.’ In de video wordt Memphis wakker in bed en twijfelt hij of hij wil blijven liggen of gaan trainen. Hij staat uiteindelijk toch op en doet hij een motivational speech. Mede door dit filmpje ben ik later bij het merk Under Armour binnengekomen. Daar heeft Mem bij geholpen door te zeggen: ‘Ik wil de volgende shoot gedaan hebben door mijn eigen guy.’

Met welke voetballers werk je nog meer?

Laatst heb ik nog een shoot gehad met Donyell Malen. Ik vind zijn manier van doen heel vet en ik vond het wel tof om een keer met een jonge sporter te werken. Ik heb hem een berichtje gestuurd en dezelfde dag antwoordde hij nog. Hij zit momenteel vol in zijn revalidatie, dus daar hebben we wat dingen voor geschoten. Hij was relaxed om mee te werken, maar nog iets schuwer voor de camera. Af en toe keek hij bijvoorbeeld tijdens het filmen in de lens. Hij vond het heel leuk om te doen. Binnenkort ga ik ook een project doen met spelers van Real Madrid.

https://www.instagram.com/p/B89TTW_hWHF/

Wat ga je met die spelers doen?

Ik ga voor meerdere spelers hun training en lifestyle filmen, zoals ik ook met Memphis en Donyell heb gedaan. Ik wil in beeld brengen wat die jongens buiten het voetbal om doen. Ik wil altijd een verhaal vertellen door de content die ik maak. Ik wil nog geen namen noemen van die spelers van Real Madrid, omdat ik geloof in karma. Ik wil er eerst echt zelf zijn geweest. Ik heb die jongens een Spaanse DM gestuurd en dat werkte. Ik heb eigenlijk mijn hele carrière te danken aan in DM’s sliden.

Je hebt ook met bokser Anthony Joshua gewerkt. Ging dat ook via een DM?

Nee, dat was via Under Armour, waar ik veel voor doe. Ik was die dag de regisseur, dus ik moest de leiding nemen over een team van twintig man. We draaiden in zijn hometown Manchester en we hadden maar heel kort met Joshua. We waren al een dag eerder bij de locatie om de set op te bouwen en alles te bekijken. In de avond hebben we ook een testshoot gedraaid met iemand van dezelfde grootte en huidskleur, zodat het de volgende dag met Joshua helemaal vlekkeloos zou gaan.

https://www.instagram.com/p/B9PLNHOiXFC/

En dat is gelukt?

Gelukkig wel. Het was de eerste keer dat ik wel even zenuwen voelde van tevoren. De projectleider hield vooraf een speech en vertelde allerlei huisregels. We mochten hem bijvoorbeeld niet om een handtekening of foto vragen. Die zenuwen zakten helemaal weg toen Joshua binnenkwam. Ik moest hem precies vertellen wat hij moest gaan doen. Hij was ontspannen en maakte grapjes. De fotograaf van die dag was net als ik klein en kaal. “Zijn jullie een tweeling?”, vroeg hij. Dat brak het ijs. Achteraf wilde Joshua zelf met het team op de foto. Het was superfijn om met hem te werken.

Waarom denk je dat al die sporters zo graag met jou werken?

De kwaliteit is er, dat is het belangrijkste. Daarnaast is het wel een kracht dat ik ze behandel als een doodnormaal iemand. Mij interesseert het eigenlijk niet wat je status is of wat voor grote superster je bent. Ik zou ze bij wijze van spreken ook gewoon klootzak kunnen noemen. Ik heb er verder schijt aan. Veel mensen kijken echt tegen die jongens op en zijn heel voorzichtig met ze. Ik ben het tegenovergestelde, dus dat is fijn werken voor die gasten.

Robin Anaya (rechtsachter) in de auto bij Memphis Depay en zijn vrienden.

Je komt dankzij je werk op veel mooie plekken. Wat is het sickste dat je ooit hebt meegemaakt dankzij je baan?

Het is lastig om één moment te kiezen. Vorig jaar ben ik met wereldkampioen judo Teddy Riner naar een trainingskamp in Portland geweest. We gingen daar een keer om half vijf ‘s ochtends hiken in de sneeuw op de hoogste berg. Ik was zwaar bepakt, met mijn filmcamera en fototoestel, terwijl de rest zich overeind hield met wandelstokken. Het was ontzettend koud. Ik had van mijn hanschoenen de vingertoppen afgeknipt zodat ik ook nog mijn camera kon bedienen. Ik had wel van die warmtepacks in mijn jaszak, om af en toe even op te warmen als het echt niet meer ging. Het was zwaar, maar die dag vergeet ik nooit meer. Weet je wat ook vet was?

Wat dan?

Voor een videoclip van Spinnin Records’ heb ik een keer onder water op de Filipijnen van die grote walvishaaien mogen filmen. Op een gegeven moment was ik omsingeld door drie van die grote kanjers van zes meter lang. Zulke dingen maakt niet iedereen mee. Dat gevarieerde maakt het zo leuk. Ik zit de helft van de tijd in Nederland, en anders ben ik ergens anders in Europa, Amerika of Azië. Ik ben al in meer dan 35 landen geweest. Zelfs op de Malediven, waar sommige mensen een leven lang voor moeten sparen. Als mensen me nodig hebben, vragen ze eerst: “Ben je überhaupt in Nederland?” Dat maakt mijn werk zo mooi.

–

Naast onze geschreven verhalen en video’s hebben we nu ook een podcast: De Wereld van VICE Sports. De afleveringen zijn hier te luisteren bij Apple of hier op Spotify: