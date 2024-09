VN: Robots zullen tweederde van de banen in ontwikkelingslanden overnemen

Het wordt algemeen aangenomen dat laaggeschoolde arbeiders het hardst zullen worden geraak door de robotisering van werk. Als we hier op wereldwijde schaal naar kijken, dan zullen de mensen die hier het hardst onder gaan lijden niet de werkers in het Westen zijn. Het zullen mensen in ontwikkelingslanden zijn. Dit zegt een nieuw rapport van de VN.

Automatisering zal ongetwijfeld leiden tot een verlies van banen in het Amerika en Europa, zegt het rapport van deConference on Trade and Development van de VN. Maar het soort banen die waarschijnlijk helemaal weg zullen vallen, komen vaker voor in ontwikkelingslanden. Dat komt omdat dezelfde banen – in sectoren als landbouw en fabricage – al door corporaties verplaatst zijn uit ontwikkelde landen naar landen met lagere kosten.

Ontwikkelingslanden zullen “ongeveer tweederde van alle banen verliezen,” aldus het rapport. Dat is een duizelingwekkend getal, dat ver boven alle verwachtingen voor banenverlies in het Westen ligt.

“Het toenemende gebruik van robots in ontwikkelde landen erodeert het traditionele voordeel van lagere arbeidskosten in ontwikkelingslanden,” stelt het rapport. “De nadelige gevolgen voor ontwikkelingslanden zouden significant kunnen zijn.”

Hoewel het VN-rapport het vooral heeft over het effect van robots op de werkplaats, is de kern van het probleem de winstzucht van bedrijven. In een geglobaliseerde economie worden verplaatsingen van arbeid niet alleen gevoeld in rijke landen, maar overal. In China hebben fabriekseigenaren al robots en automatisering gebruikt als middel om van protesterende arbeiders af te komen.

De landen met de meeste robots zullen waarschijnlijk de grootste vooruitgang in productiviteit boeken – China loopt momenteel voorop bij de aanschaf van robots, zegt de VN – maar er is een voordeel voor landen die niet genoeg geld hebben om robots aan te schaffen … soort van.

Landen met grote groepen arbeiders die goed zijn in werk wat robots nog niet goed kunnen, zoals kledingproductie, zouden volgens het rapport kunnen floreren. Met andere woorden: het is nog steeds duurder om robots te ontwikkelen en te kopen dan mensen een hongerloontje te betalen voor het werk van hun behendige vingers.

“Ontwrichtende technologie brengen inherent voordelen en risico’s met zich mee,” stelt het rapport. En inderdaad is het zo dat als bedrijven sommige banen weg automatiseren, de economie meer hogeropgeleide mensen nodig heeft om hun plek te vervangen, wat uiteindelijk tot een nieuwe balans kan leiden.

Het rapport stelt dan ook educatie voor als oplossing: kinderen leren omgaan met nieuwe technologie zodat ze makkelijker kunnen instromen in banen die nog niet geautomatiseerd zijn.

Het rapport schetst een redelijk kil beeld van de toekomst: minder banen hier, en veel minder banen daar. Maar hey, mensen verdienen tenminste geld.