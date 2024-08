Verbrijzelde benen en bolle stieren: een weekendje op bezoek bij een Belgische rodeo

Middenin de rustige Belgische gemeente Westerlo ligt een ranch waar elk weekend rodeo-trainingen worden gehouden. In de coulissen worden de cowboys op bolle stieren gezet, en daarna, eenmaal losgelaten in de arena, acht seconden moeten blijven zitten op het woeste dier. Twee ‘bullfighters’ met felle kleuren aan blijven tegelijkertijd om de stier heen rennen, zodat ze het beest kunnen afleiden. Die taak wordt voornamelijk belangrijk als de cowboy eraf gekieperd is, want als er niet omstebeurt wordt geschreeuwd en afgeleid, gaat de stier recht op zijn kermende cowboydoel af.

Fotograaf Chris Pugmire ging twee weekenden langs bij Gipsy Horses Ranch om het tafereel en de cultuur eromheen vast te leggen. “Het is een bescheiden interpretatie van Amerikaanse cowboycultuur, maar het is absoluut geen slap aftreksel. Ze geven alles. Ze riskeren hun leven door een woest beest van 1000 kilo te beteugelen. Dan speel je geen spelletjes,” vertelt hij. Tijdens zijn bezoek moest er zelfs iemand naar het ziekenhuis worden afgevoerd. “Die cowboy reed op een stier die opeens een andere richting uitkoos, waardoor hij met zijn been tussen de muur en de stier kwam. Z’n been was verbrijzeld. De sport is heel macho, maar als er zoiets gebeurt zorgt iedereen erg goed voor elkaar. Veiligheid staat voorop,” vertelt Chris.

Het viel hem vooral op dat er een hoop kids aanwezig waren en meededen op de ranch. “Waar je ook bent gaan jongeren op zoek naar sensatie. Dit is hun zelfgemaakte jeugdcultuur. Het zijn kids die bmx’en, motorcrossen, skaten, maar dus ook aan rodeo doen. Zonder redneck of country te zijn. Ik wilde die veelzijdigheid laten zien. Jeugdcultuur bestaat natuurlijk niet alleen maar bestaat uit hiphop en skaten.”

De wereld van rodeo is Chris niet vreemd, samen met zijn vriend en filmmaker Doug Hancockdocumenteert hij op dit moment ook oorspronkelijke rodeo in de Verenigde Staten: Our American Rodeo.

Bekijk hieronder de foto’s: