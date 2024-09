Roelie Vuitton brengt met ‘Groot Hart’ een ode aan De Dijk en aan alle players en playerinnen

Roelie Vuitton geeft zijn eigen draai aan de classic Groot Hart van De Dijk en maakt er meteen een emotionele ervaring. Het grote hart dat hij draagt naar alle vrouwen heeft hem hoogstwaarschijnlijk in de problemen gebracht. Misschien is hij het zat om elke keer te moeten knokken met alle vriendjes van de dames die hij begeert. Misschien heeft de beste man te veel lijntjes uit lopen en ziet die tussen het bos van sidechicks z’n main squeeze niet meer. In elk geval maakt Roelie Vuitton van de in-de-kroeg-mee-blèr klassieker een modern power ballad, compleet met jaren ’90 stijl effecten in de clip (die door Hache is gemaakt) als een knipoog naar het origineel. Check hier de clip en zing mee met deze klassieke ode aan alle players en playerinnen.

Roelie Vuitton kun je ook live checken:

Aftershows Drake @ Club Ziggo, 26 februari + 28 maart

Tweetakt Festival (met Bokoesam & Idaly), Utrecht, 7 april

Kralingse Bos Festival, Rotterdam, 27 april

By the Creek Festival, Vianen, 8 juli

‘Groot Hart’ staat op ‘Elke Dag Apekooi’ die je hieronder kunt beluisteren.