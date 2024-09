Kleurrijke foto’s van een gigantische rommelmarkt in Roemenië

Het gebeurt niet vaak dat je grote groepen Duitsers, Hongaren, Roemenen en Roma door elkaar ziet zwermen op dezelfde plek en dezelfde tijd op het platteland van Oost-Europa. Hoewel de grenzen om hen heen door de jaren heen zijn veranderd, blijven de verschillende bevolkingsgroepen vooral elkaar opzoeken – vooral in de armere gebieden.

Maar als er een ding is dat mensen van alle culturen samen kan brengen, dan is het wel een kans op koopjes. Dat is precies wat je vindt op de jaarlijkse rommelmarkt in Negreni, een klein dorpje in het noordwesten van Roemenië. Deze markt heeft altijd al duizenden mensen van verschillende afkomst aangetrokken. Vanuit het hele land komen ze hier naartoe om hun oude schatten te verkopen en hopen ze voor een prikkie wat mooie spullen te kopen.

Fotograaf Hadju Tamas ging naar de markt van Negreni en kwam terug met deze foto’s.