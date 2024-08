Vijf vragen over… de rapcarrière van Romelu Lukaku

‘Vijf vragen over…’ is een reeks waarin we vijf super prangende vragen over super belangrijk nieuws stellen. Veel duidelijker kunnen we het je niet uitleggen.

Ik heb altijd van Romelu Lukaku gehouden. Toen hij bijna tien jaar geleden op zijn zestiende debuteerde bij Anderlecht, zei ik: dit ben ik. Ik ben Lukaku, Lukaku is Yannick. Ja, dat is belachelijk. Mijn levensloop lijkt namelijk even hard op die van Lukaku als die van Enzo Knol op die van Barack Obama. Maar dat is wat fans doen: ze kiezen een idool en laten die de dromen waarmaken waar ze zelf te lui of beperkt voor zijn. In ruil krijgen hun idolen idioot veel geld. Deal.



Videos by VICE

Ondertussen is Romelu Lukaku een topvoetballer bij Manchester United, een van de rijkste clubs ter wereld. Hij heeft al 106 keer gescoord in de Premier League en schitterde op het laatste WK. Helaas merk ik dat Big Rom dezer dagen steeds minder met mijn droom bezig is en steeds meer met die van hem: een carrière als rapper. Dat werd pijnlijk duidelijk toen hij met TheColorGrey – de rapper die voetballer wilde worden – het nummer ‘New Levels’ opnam.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9la44SUutJM

Ik heb hier enkele vragen over. Meer bepaald deze vijf:

1. Is Romelu Lukaku nu een rapper?

Bijna. Romelu is voor 99 procent een rapper. Hij doet namelijk alles wat een rapper doet, behalve rappen, maar dat is een detail. Post Malone rapt ook niet. Op de rhymes na beschikt Rom over alle vereiste eigenschappen. Hij heeft een contract bij Jay-Z’s agentschap Roc Nation, rijdt in een lelijke gepersonaliseerde Rolls Royce en heeft een minder getalenteerd broertje dat het ook wil maken. Net echt.

Aan dat laatste procentje, de muziek, wordt nu volop gewerkt. Net zoals toen ik als tiener een gitaar kocht omdat ik mijn levensverhaal dringend op muziek moest zetten, heeft Romelu een home studio laten installeren bij hem thuis in Manchester. We weten dat TheColorGrey naar Engeland is gevlogen om ‘New Levels’ op te nemen. Of dat daadwerkelijk in Lukaku’s mini-Abbey Road gebeurde is onzeker. Wel zeker is dat Big Rom achter de knopen van het mengpaneel zat met een vertrouwen en een vertrouwdheid waar Dr. Dre nog iets van kan leren.

Via via hoorde ik dat Romelu wel heeft proberen rappen, maar dat dit uiteindelijk niet in het nummer terecht is gekomen. In de clip zien we hem nochtans een keertje in de booth achter de microfoon staan en helemaal op het eind (op 4:12 in de video) horen we iemand buiten beeld ‘brah’ roepen. Als dit Romelu is, is dat een doorbraak. Zijn eerste vocals als rapper.

2. Doet Big Rom dit voor het geld?

Nee, het geld doet dit voor hem. Romelu is altijd een fan – wat zeg ik? – een kenner van hiphop geweest. Zo gaf hij zijn eerste persconferentie bij Anderlecht al in een trui van Def Jam. Nu dat hij het geld heeft om te leven als een rapper, vindt Romelu dat hij ook effectief moet gaan rappen.

Dat bewijst de video die Lukaku na zijn vakantie voorbije zomer online plaatste, een clip waarvan zelfs zijn makker DJ Khaled zou zeggen: dat is misschien wat stoeferig. Na het WK trok mijn idool namelijk naar Californië voor wat verdiende rust. Daar dacht hij: ik ben in L.A., ik zit in een dikke villa op een heuvel, er staan zeven auto’s in de garage; ergo, ik ben een rapper. En dus nam hij een filmpje op waarin Big Rom achter het stuur aan drive-by rapping doet alsof niet Will Smith maar hij de Fresh Prince is.

https://twitter.com/RomeluLukaku9/status/1025494636075339779

Het is een oude vergissing van succesvolle mensen om zich met evenveel overgave op een nieuw project te storten en zichzelf heruit te vinden. Jamaicanen die (on)terecht bekend staan als relaxte blowers willen spurters worden, de Jamaicaanse spurter Usain Bolt wil nu een speler van Manchester United worden. Manchester United-speler Romelu Lukaku wil nu een rapper worden. Rapper Jay-Z wil nu een stinkend rijke ondernemer worden. Stinkend rijke ondernemer Elon Musk wil nu voortdurend bewijzen dat hij relaxed kan blowen. Je merkt: it’s the circle of life.



3. Is dit een manier om het respect te verdienen dat Lukaku als voetballer veel te weinig krijgt?

Normaal gezien moeten voetballers met hun voeten praten, maar volgens die redenering is Big Rom tegenwoordig zwaar dyslectisch. Romelu Lukaku die een simpele pas probeert te controleren is de laatste tijd even triest als een uitgehongerde olifant sushi met stokjes zien eten.

Romelu met Jay Z, Romelu met DJ Khaled. Foto via zijn Instagram.

Ik ben geen psycholoog, maar dit is mijn analyse: omwille van zijn wat bonkige speelstijl en de kritiek waar hij reeds als jonge speler tegen opbokst, heeft Romelu het gevoel dat hij niet voldoende wordt gewaardeerd als voetballer. Nochtans staat hij qua goals in de Top 25 aller tijden van de Premier League.

Net zoals Lukaku’s armoedige jeugd hem motiveerde om het te maken als voetballer, zal de kritiek tijdens zijn profcarrière hem motiveren als rapper. De kritiek die hij binnenkort zal krijgen op zijn eerste album, zal hem dan weer motiveren bij de volgende uitdaging waarmee hij zichzelf wil bewijzen: solo rond de wereld zeilen in een boot zonder zeil.



4. Is Big Rom zijn artiestennaam?

Dat is zeker een optie, maar eigenlijk heeft Romelu al een artiestennaam: Romelu. Romelu is namelijk de afkorting van de naam van Romelu’s vader Roger: ROger MEname LUkaku. Ik weet het, dat was heel veel Romelu na elkaar. Maar het is eens een andere strategie dan die voor je pornopseudoniem (naam van je straat + naam van je huisdier) of de Rap Name Generator waaraan we de artiestennamen van Post Malone en Childish Gambino te danken hebben. Volgens die drie strategieën zouden mijn namen de volgende zijn:

Pornopseudoniem: Schijnbeemden Batman

Wu-Tang Name Generator: X-pert Beggar

Afkorting van vaders naam: Didodedek

Zoals eerder gezegd ben ik geen psycholoog, maar de keuze van vader Lukaku lijkt me tamelijk risicovol naar je andere kinderen toe. Qua burn kan het wel tellen dat je het ene naar jou vernoemt en het andere Jordan. Traumatisch. Als Romelu een rapper wordt, dan wordt broertje Jordan Lukaku een eeuwige Soundcloud-rapper.

https://www.instagram.com/p/BkAzKmGgzjP/

Toen hij werd gesigned door Puma, postte Lukaku dit beeld met een hoog rapalbumcover-gehalte op zijn Instagram. Toeval?

5. Moet Romelu het volgende themalied van de Rode Duivels zingen?

Ja, direct. Romelu Lukaku heeft reeds gezegd dat hij al over twee jaar (op zijn 27ste!) misschien stopt als Rode Duivel. Ondertussen weten we dat hij dat doet om dan meer tijd te hebben voor zijn echte passie: rap. Het EK van 2020 is het ideale moment om die te lanceren.

Ik hoop wel dat Romelu net als op het veld ook in de muziek beter zal scoren dan Memphis Depay, die vorige week een video lanceerde waarin hij sigaar rokend en gekleed in een tapijt stond te rappen voor de Eiffeltoren.

Hoe dan ook, Romelu zal altijd mijn idool blijven en ik zal al zijn platen kapotstreamen.

Volg VICE België razendsnel op Instagram.