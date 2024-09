Rotjoch zou veel meer dan twee uur zendtijd op de radio moeten krijgen

Omdat Rotjoch de Pop Media Prijs heeft gewonnen, gaf 3voor12-presentator Roosmarijn Reijmer hem twee uur zendtijd van haar radioshow cadeau. Dat leverde zonder meer de beste radio sinds jaren op. Rotjoch zou zijn propedeuse op de radioschool waarschijnlijk nooit hebben behaald, maar juist dat maakt hem zo uniek, sterk en verfrissend in de stoffige radiowereld.

Zo stelde hij bij de interviews die hij in de radioshow gaf niet per se de meest baanbrekende vragen, maar dat doet niets af aan de persoonlijke antwoorden van zijn gasten Kempi en Josylvio. De 101barz-frontman loopt al jaren mee in de hiphopwereld, dus heeft hij kennis van zaken en spreekt hij de taal van de rappers en luisteraars. Ook heeft hij door zijn eindeloze inzet voor het genre een ongeëvenaarde goodwill opgebouwd bij de artiesten. Hierdoor voelen ze zich op hun gemak en komen ze bij de meest simpele vragen al met interessante verhalen opdraven. Het woord ‘interview’ is eigenlijk ook misplaatst, wat Rotjoch doet is eerder een gesprek voeren met oude bekenden. Voortdurend hadden we het gevoel dat we tussen Rotjoch en zijn gasten op de bank zaten. Volgens ons is dat het grootste compliment dat je een radiomaker kunt geven.

