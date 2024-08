De fans van Ruffneck zijn loyaal en gaan verzamelwoede niet uit de weg

Op vrijdag 19 april sluit dj Ruffneck (Patrick van Kerckhoven) zijn tour langs Nederlandse podia af op de plek waar deze begon, de Melkweg. Zijn trouwste legioen fans, de meest fanatieke ‘Ruffneck Soldiers’, waren veelvuldig aanwezig. En ze verzamelen net zo fanatiek als ze feesten. Ik ging samen met fotograaf Boris Postma bij ze langs om hun Ruffneck-collecties te checken. De onderstaande foto’s en meer worden in de Melkweg tentoongesteld tijdens het feest.

Voordat we de auto instappen om de fans op te zoeken, gaat de telefoon. Het is Gertjan (28) uit het Limburgse America. Of we vlaai lusten. “America is toch ver rijden en jullie kunnen na zo’n lange rit vast wat lekkers gebruiken.” En of we dat lusten. De volgende ochtend worden we in America warm verwelkomd door hem en zijn ouders, en een paar punten vlaai.



Videos by VICE

Gertjan (28)

Noisey: Hallo Gertjan! Bedankt voor de vlaai. Maar waarom Ruffneck?

Gertjan: Ik was een jaar of twaalf en hoorde Knightvision met Who Is It. Ik wist op dat moment niet dat het Ruffneck was, maar vond het gelijk tof. Zijn muziek is rauw en hard, dat spreekt me aan. Ik kan er mijn energie in kwijt. Dat energieke zie je ook bij zijn optredens, hij gaat zelf keihard los. En hij is heel erg begaan met zijn fans. Onlangs kon ik één editie van zijn tour niet kon bijwonen wegens een handbalblessure aan m’n knie. Hij sloot altijd af met Evolution Theory van Wedlock en ik ben een van degenen die altijd het hardste losgaat op die plaat. Heeft hij hem dus niét gedraaid op die editie, uit solidariteit. Toen ik daar een filmpje van zag kreeg ik echt een brok in m’n keel.

Je hebt zo te zien door de jaren heen veel merchandise verzameld.

Ik verzamel Ruffneck-spullen sinds een jaar of zes. Je merkt wel dat zijn populariteit weer stijgt en de prijzen ook hoger worden. Als verzamelaar betaal je vaak de hoofdprijs. Er zijn zelfs mensen die imitaties verkopen, die ruiken gewoon geld.



Wat is je favoriete item?

Het zwarte Ruffneck Soldiers-shirt, dat is gemaakt naar aanleiding van een feest in Italië, dat vind ik heel bijzonder. Wij waren daarheen gevlogen en als dank heeft hij ons en andere die hard Ruffneck Soldiers dit shirt gegeven. Belangrijker dan alle items vind ik wel de manier waarop hij met zijn fans omgaat. De bedankjes na een feest, de persoonlijke berichten, dat vind ik veel meer waard dan elk artikel dat hier ligt. Maar als het huis in brand staat en ik moet één ding kiezen dan verbrand ik waarschijnlijk levend, omdat ik niet kan kiezen.

Zijn er dan nog wel dingen die je graag wil hebben?

Ruffneck heeft online eens gevraagd wat mensen voor zijn oorbel zouden bieden. Daar is er maar één van en dat is die van hemzelf. Dan gaat het wel kriebelen, dat is me wel heel wat overuren waard. En er is een trainingspak. Op Markplaats kwam die voorbij met achthonderd euro als hoogste bod. Ik wil veel hebben, maar ik ben niet zo gek dat ik álles ervoor neerleg.”



Is er een item dat niet bestaat maar je wel graag zou willen?

Een boek! Ik zou graag lezen over zijn inspiratiebronnen, over zijn ups en downs. Dat zou een item zijn waar ik er twee van koop, één om te lezen en één om in de folie te bewaren. Ook zijn chronicles op YouTube check ik altijd. Ik werk bij een distributiecentrum voor elektronische componenten en als er een notificatie van een nieuwe aflevering komt zou ik bijna even naar de wc gaan. Dat heb ik trouwens wel een keer gedaan toen er een plaat uitkwam. Die kwam om drie uur online, dus om vijf voor drie heb ik gezegd dat ik nodig moest. Het was een limited edition, ik moest en zou hem hebben!”



Bedankt Gertjan. Wij gaan door naar de volgende.

“Ja, die mensen ken ik ook. Onder de Ruffneck Soldiers is het ons-kent-ons, we hadden onderling al gesprekken over dit project. Trouwens, de mede-soldiers willen ook wat vlaai, dus of jullie de doos kunnen meenemen.”

Angelo (34)

Noisey: Hallo Angelo! Hoe is jouw voorliefde voor Ruffneck ontstaan?

Angelo: Ik ben in 1996 begonnen met verzamelen, toen ik twaalf was. In het begin sprak Thunderdome mij aan, maar via TMF Hakkûh leerde ik Ruffneck kennen. Daardoor kocht ik deze cd-single, Ruffneck Rules Da Artcore Scene. Ik was direct verkocht. Zijn muziek is duister en het slaat echt aan op mijn lichaam. Andere muziek werkt minder maar dit gaat automatisch, ik zit direct in een flow.



Hoe vul jij je collectie aan?

Ik koop per jaar drie of vier keer iets wat nieuw uitkomt en daarnaast via Marktplaats de oudere spullen. Er zijn mensen die door de jaren heen dingen hebben verzameld en dat op een bepaalde leeftijd wegdoen. Maar wij, de echte verzamelaars, doen nooit wat weg. We ruilen weleens onderling, maar over het algemeen koop ik alles. Want ook al heb ik iets twee keer of meer, het is nog altijd mijn pareltje.



Wat is je favoriete item?

Die heb ik nu aan. Dit is een van de weinige voetbalshirts in Nederland die er zijn. Ik denk dat ik er in totaal drie heb gezien.

Vind je het dan niet zonde om te dragen?

Aan de ene kant wel, maar als ik het niet draag, wat heb ik er dan aan? Veel verzamelaars dragen hun spullen niet. Ik draag alles wat hier ligt, ook de bombers.



Welk item wil je graag nog hebben?

Dat zwart-witte voetbalshirt met lange mouwen, die is echt het meest zeldzaam. En de eerste Ruffneck Alliance-bomber. Ik heb er één, maar die is later uitgekomen, in 95 geloof ik. Het is m’n favoriete bomber, met veel handtekeningen van Ruffneck- en Gangsta Alliance-artiesten aan de binnenkant.



Wat wil je nog dat er uitkomt?

Sowieso een Ruffneck Alliance-bomber met het oude logo. Een tanktop zou ik ook mooi vinden, ook met het oude logo. Hij had een jaar terug met dat logo shirts uitgebracht maar die gingen natuurlijk heel rap. Toen was ik helaas te laat.



Martin (42)

Noisey: Hallo Martin! Een behoorlijke collectie heb je hier.

Martin: Ja, het is nog niet alles. Ik vind het tof dat ik mijn verzameling eens kan laten zien. Iedereen kent de Thunderdome-verzamelingen, met die foto van die gast uit Spanje die alles heeft uitgelegd in een sporthal. Heel vet, maar Ruffneck is ook heel belangrijk geweest. Misschien zijn Ruffneck-fans wat meer bescheiden, maar het is goed dat het eens gezien wordt.



Wat vind je gezin ervan?

Mijn vrouw zegt weleens: alweer een shirtje? Maar Ruffneck is heel gemeen, die brengt steeds weer wat uit en dan wil ik het hebben. Ze zegt dat ik niet onder doe voor vrouwen als ik naar een feestje ga. Wat moet ik ook aantrekken? Ik heb zó veel, dan ben je wel even bezig.



Wat vinden je kinderen van Ruffneck?

Toen mijn zoon klein was had ik hem een Ruffneck-rompertje aangetrokken, die bestaan dus ook. Helaas past hij die niet meer, anders had-ie mee op de foto gekund. Als ik muziek luister let ik trouwens wel op wat ik opzet als de kinderen er zijn.



Niet dat ze straks op het schoolplein non-stop “motherfucker!” roepen?

Nee, dat heb ik gelukkig nog niet gehad. Ook de duistere dingen laat ik varen, dat is te lomp voor ze. Ik heb een paar posters hangen in m’n mancave, waaronder die van ‘Da True Core Ruffneck Soldier’ met een demon erop en over dat enge gezicht hangt wel een kleurplaat. Mijn zoon heeft een keer een nachtmerrie gehad, dus nu verberg ik dat maar.

En je werkt op een katholieke school, draag je het daar ook?

Ja, ik ben netwerk- en systeembeheerder. Ik draag ze wel, maar niet met doodskoppen of zo erop. Tot er in de laatste week geen leerlingen meer komen, dan kan dat wel. Dan trek ik mijn Tainted Audio-shirts aan. Die designs zijn gewoon kunst, ze werken ook andersom. Het was me nooit opgevallen, tot het een keer aan de waslijn op z’n kop hing. Zat er ineens nóg een gezicht in!”



Waarom begon je te verzamelen?

Het begon als een soort sponsoring. Je wil laten zien dat je iemand goed vindt, dat je zijn muziek waardeert. Maar het is niet dat ik blindelings alles wil hebben. Ik ga niet het internet afstruinen om honderd euro te betalen voor een specifiek shirtje. Als er brand uitbreekt en ik moet wat meenemen? Dan laat ik alles liggen. Het zit bovenal in hier, in m’n hart.



Wat wil je graag nog hebben?

Er is één ding wat ik graag wil hebben en ik heb het vermoeden dat dit binnenkort gaat komen: een boek. Je hebt een Thunderdome-boek, een boek over Dano, dus waarom geen Ruffneck-boek?

Op vrijdag 19 april vindt The Final Edition van 25 Years of Ruffneck plaats in de Melkweg.



Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.