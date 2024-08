Het anonieme videochatplatform Omegle wordt opgeheven

Omegle is na 14 jaar officieel beëindigd. Dit is vooral een treurige dag voor alle viezerikken en gluiperds op het internet, maar we hebben allemaal wel onze herinneringen aan het platform: het was – met alle verschrikkingen van dien – dé activiteit bij uitstek op slaapfeestjes in de jaren tien.

In de 14 jaar van diens bestaan had de videochatwebsite één onderscheidend vermogen: “Met vreemden praten”. Het was in essentie de snelste en makkelijkste manier om oog in oog met wie dan ook in de wereld te belanden. Dit was vanzelfsprekend altijd al een onguur idee: de site werd in de afgelopen jaren in meer dan 50 zaken tegen pedofielen genoemd, en er zijn nog veel meer claims van misbruik geweest van diens gebruikers.

Als je nu naar de website gaat staat er alleen nog een plaatje van een grafsteen met een afscheidsbericht van de oprichter, Leif Brooks. Omegle is “niet langer financieel noch psychologisch te ondersteunen”, legt hij uit.

Brooks opende de site toen hij 18 was als een manier om een gevoel van “sociale spontaniteit” op het internet op te bouwen dat “nergens anders bestond”. Door de jaren heen heeft het gediend als bron voor een aantal iconische Vines, een paar chaotische herinneringen, en zelfs vriendschappen en huwelijken.

Maar, zoals de maker erkent, “kan er geen eerlijke verrekening van Omegle zijn zonder te erkennen dat sommige mensen het hebben misbruikt, onder andere om onuitspreekbaar verschrikkelijke misdaden te begaan.”

Het afscheidsbericht wordt vergezeld door een quote van Douglas Adams: “In het begin werd het Universum gecreëerd. Dit heeft veel mensen boos gemaakt en wordt algemeen gezien als een slechte zet.” Rust in vrede, Omegle.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

