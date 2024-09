Stream Ryuichi Sakamoto’s eerste album in acht jaar

Al meer dan veertig jaar laat Ryuichi Sakamoto horen dat hij tegen elk genre is opgewassen. Hij trekt volle zalen met zijn klassieke stukken, verlegt grenzen met technopop, schrijft muziek voor films, maar hij is bovenal meester der minimalisme. Je kent de Japanse muzikant natuurlijk van zijn werk bij Yellow Magic Orchestra maar ook van zijn negentien indrukwekkende studioalbums en ontelbare zijprojecten. Na acht jaar stilte is daar eindelijk een nieuwe soloplaat, async.

Er is een reden dat de nieuwe muziek van Sakamoto even op zich liet wachten. “Natuurlijk was ik niet gewoon lui. Ik ben graag lui, maar ik was het niet. Er waren twee grote gebeurtenissen die plaatsvonden”, vertelt hij ons aan de telefoon vanuit zijn studio in New York. Hij refereert naar de Japanse aardbeving van 2011, waarbij zo’n 16,000 mensen om het leven kwamen, en zijn eigen longkankerdiagnose. Hij moest daardoor elk aanbod voor samenwerkingen weigeren, met uitzondering van het werk dat hij deed voor de film The Revenant. De muziek die hij hiervoor componeerde werd genomineerd voor een Golden Globe.

Videos by VICE

Het album async is hieronder exclusief te streamen en geeft op een gefragmenteerde manier een intiem kijkje in Sakamoto’s leven. De muzikant voelt zich het meest verbonden met de track fullmoon, waarop je de stem van de Amerikaanse auteur Paul Bowles hoort, die een stuk uit zijn boek The Sheltering Sky (1949) voordraagt – gelaagd en geloopt in tien talen.

Op 28 april komt async uit op Milan Records.