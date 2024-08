S10 vertelt hoe je festivals overleeft als je snel overprikkeld raakt

Check al onze verhalen en video’s over festivals op deze pagina.

Een festival is voor sommigen een goed excuus om drie dagen niet te douchen en schreeuwend over een veld te waggelen. Maar als je snel overprikkeld raakt en gevoelig bent voor smerigheid, is het een hel.

Videos by VICE

Voor Stien den Hollander, beter bekend als S10, is het vooral dat laatste. Omdat ze snel overprikkeld raakt, kan een festival gemakkelijk omslaan in ellende. Toch gaat ze geregeld naar een festival, niet alleen omdat het een mooie gelegenheid is om optredens te zien, fans te ontmoeten en met andere muzikanten te praten, maar ook omdat ze er geboekt wordt om zelf op te treden.

We vroegen S10 hoe zij festivals ervaart, welke trucjes er zijn om festivals te overleven als je snel overprikkeld bent en hoe het is om voor schreeuwende, dronken mensen op een groot festival op te treden.

VICE: Wanneer ging je voor het eerst naar een festival?

S10: Toen ik acht was ben ik met mijn moeder en mijn broertje naar Oerol gegaan. We bleven er ook kamperen. Ik vond het heel erg vet: er stond een groot podium op het strand en ik snapte helemaal niet hoe je met vier mensen op zo’n podium zo’n gigantisch geluid kon maken. De eerste keer dat ik zonder mijn ouders naar een festival ging was Woo Hah! In 2016, toen ik 16 was. Dat vond ik ook heel erg vet. Ik heb er echt hele gekke acts gezien en de vibe was goed, maar ik vind het ook wel vermoeiend.

Waarom?

Ik ga niet vaak naar feestjes. Als ik op een festival ben, wil ik ‘s avonds weg. Ik wil er niet overnachten. Als ik zelf heb opgetreden, ga ik ook vaak gelijk weg. Ik ben gevoelig voor drukte en raak snel overprikkeld.

Hoe bereid je je voor op een festival als je gevoelig bent voor drukte?

Op Woo Hah! had ik me niet echt voorbereid, maar ik zorgde er wel voor dat ik er met mijn moeder heen ging en dat we ‘s avonds samen in een Airbnb konden slapen. Op festivals is het altijd een wedstrijd wie er er het hardst uitziet. Daar wil ik eigenlijk gewoon niet aan meedoen. ik draag altijd zwart, dat is mijn comfort zone en je ziet het niet als je smerig wordt. Ik heb ook verschillende Air Force 1’s in verschillende staten: elke staat is voor een andere omgeving. Ik heb ook een paar dat speciaal voor festivals is. Een festival is al intens, je moet het jezelf niet ongemakkelijk maken met een outfit waar je je niet chill in voelt. Nog een tip die ik zelf vooral volg: als je dan toch moet overnachten op een festival, neem dan lekkere zeep mee voor onder de douche. Dan kom je weer in balans. En neem een goed kussen mee, dat vergeten mensen vaak.

Heb je ook eettips?

Ja, loempia’s en chicken wings. Op een festival moet je dingen eten die je lekker vindt.

Welke tips heb je voor andere overgevoelige mensen op een festival?

Als je snel overprikkeld raakt , wees dan bewust van de situatie waarin je je bevindt. Als je graag je favoriete artiest wil zien, maar het is heel druk bij het optreden, zorg dan dat je een plekje in het publiek vindt waar je je kan vasthouden aan een hek, zodat je niet in paniek raakt als het te wild wordt. Als je je soms zorgen maakt om wat mensen van je denken, heb ik nog een tip: gun jezelf de dingen waar je zin in hebt. Als je zin hebt om helemaal gek te gaan, moet je dat gewoon doen. Je kent de mensen daar toch niet.

Neem je veel mee op een festival?

Nee, sowieso niet. In mijn handtas zit enkel sigaretten, parfum, handcrème, een haarelastiekje en een blikje energy drink. Dat is trouwens ook een goede tip: je moet ervoor zorgen dat je niet inkakt op een festival, want dan ga je slecht. Een blikje energy drink is dan ideaal.

Hoe vind je het sociale aspect van een festival?

Dat kost veel energie. Zoveel mensen in je aura, de hele tijd scherp moeten staan. Maar een festival is wel een vette plek om met fans te praten of andere muzikanten te ontmoeten. Je hebt natuurlijk ook altijd kutontmoetingen: ik vind het vreselijk als je dronken boys tegenkomt die je te opdringerig proberen fixen, of dronken mensen die je herkennen, maar op een nare manier en je oncomfortabel maken door in je space te komen.

Ben je niet benieuwd naar die smerige festivalervaring waar mensen het altijd over hebben?

Nee, absoluut niet. Woo Hah! vorig jaar vond ik wel echt heel chill, ondanks de gigantische stofwolken. Het was voor mij ook nieuw om op zo’n groot festival aanwezig te zijn. Maar zelfs toen ben ik er niet blijven overnachten. Ik moet in een hotel, omdat ik het belangrijk vind dat ik me kan terugtrekken. Daarbij: ik smoke niet, ik word ook bijna nooit dronken, dus daarom kom ik ook nooit helemaal in de vibe.

Hoe is het om voor een groot publiek op te treden op een festival?

Ik pas mijn set soms ter plekke aan, zodat ik zo goed mogelijk voorbereid kan zijn op de reactie van het publiek. Daarbij zijn mijn teksten soms wel gevoelig en daar probeer ik ook rekening mee te houden. Toen ik op Woo Hah! stond, wist ik dat ik voor mensen stond die me kennen en die weten wat ze kunnen verwachten. Maar als ik zie dat er veel kinderen in een zaal staan, ga ik sommige liedjes met gevoelige onderwerpen niet doen. Soms is de sfeer op een festival best ongemakkelijk en dan denk ik: fuck, ik wil hier weg. Dan pak ik gewoon de guap en ga ik weg.

Wat is je droomfestival om op op te treden?

Ja, toch wel Lowlands of Coachella.

Vind je dat niet doodeng?

Nee, ik ben het een beetje klaar met stress hebben voor een optreden. Als Lowlands me nu zou boeken, zou ik er uiteraard iets sick van maken, maar ik zou er ook gewoon keihard voor gaan. Ik zou gewoon volledig mezelf willen zijn als ik eenmaal op zo’n groot podium sta.

Wat trek je zelf niet als je aan het optreden bent?

Onlangs ging iemand op het podium zitten. Ik vind het ook vreselijk als je ziet dat iemand uit de zaal op je neerkijkt. Ik zie dat gewoon als iemand me volledig zit te judgen, dat is zo respectloos. Ook heel hard praten tijdens een show is echt wack, dat moet je niet doen. Dat is wel ondankbaar aan optreden op een festival, maar dat weet je gewoon.

Wat is het sickste optreden dat je al eens op een festival zag?

Sowieso Wende Snijders en Wilde Westen. Dat is gewoon heel hard, want iedereen deed mee. Iedereen fuckt daarmee en dan wordt de energie van die zaal zo goed. Flatbush Zombies vind ik ook altijd heel erg goed en zij geven echt de sickste energie in een zaal. Josylvio was dit jaar op Woo Hah! en die zaal was zo vol, hij zette het festival op zijn kop en dat was echt heel nice. Als je een hele zaal vast kan grijpen op een festival, is je optreden echt geslaagd.

Dankje!

Als jij van festivals houdt en soms kleren draagt hebben we iets voor jou. Koop de VICE X FRESHCOTTON festivalcollectie hier.