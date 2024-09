Hier zijn foto’s van Rick Ross’ gestoorde pool party

Beeld: Cam Kirk

Afgelopen weekend organiseerde Maybach Music Group voor de tweede keer het jaarlijkse MMG Weekend in Atlanta. Er was ook dit keer reden voor een feestje, want het compilatiealbum Self Made 4 komt eraan. Familie, vrienden en collega’s waren uitgenodigd om spelletjes te komen spelen. Het bizar grote landhuis van Ross heeft namelijk een indoor basketbalveld, een spelletjeskamer en een bowlingbaan. Op de zondag was er een gigantische pool party. Bekenden die er rondliepen en optraden waren Meek Mill, Nicki Minaj, Wale, Fat Trel, Omarion, Gunplay en Rockie Fresh.

Een feestje rondom het zwembad van Rick Ross is precies zo gestoord als je zou verwachten. Noisey was met een fotocamera aanwezig. Bekijk hieronder de foto’s van Cam Kirk.