Deze fotograaf maakt spekhakken en sushislippers

We kennen het allemaal: het orgastische plezier als je je voet in een lading gehakt of een bedje van sushirijst wurmt. Of niet, als je zo verstandig bent om je stinkende tenen niet in eten te stoppen. Maar op het Deense eiland Bornholm is er een fotograaf die van deze culinaire voetfantasieën een werkelijkheid maakt.

Nikolaj Beyer publiceert op Instagram een fotoserie, Everyday Shoes, waarin hij voeten fotografeerde die zijn ingepakt in van alles en nog wat: van de Deense krant Bornholms Tidende tot post-its. Maar voornamelijk zijn de pootjes verpakt in eten. Veel eten.

Nikolaj verzamelde eerder witte sneakers voor zijn afstudeerproject aan de mediaschool in Viborg. Toen hij op een dag die schoenen bestudeerde en zag op welke manier schoenen uit verschillende stukken leer bestaan, ontstond zijn idee. “Ik dacht: dat kan ik verdomme doen met een blad sla,” zegt hij. “Het klikte gewoon. Ik ging naar mijn vriendin toe en zei tegen haar: ‘Mag ik je voet inpakken in sla?’”

Daarna kreeg hij de smaak te pakken. Hij wilde ook graag foto’s maken van voeten in gesmolten chocolade, rauw gehakt en sushirijst. Een creatie van varkensgehakt en speklapjes noemde hij de slagerssandaal. Hij grapte tegen zijn vriendin dat de serie in Japan viral zou gaan, maar het werd nog veel wilder. Mensen vonden het fascinerend, grappig en ongemakkelijk.

Een Pakistaanse instagrammer werd boos dat Nikolaj het zich kon permitteren om kunst te maken met voedsel dat anderen hadden kunnen eten. “Daar heb ik van geleerd,” zegt Nikolaj. “Nu probeer ik zo weinig mogelijk eten te gebruiken, en het op de uiterste verkoopdatum te kopen. Of ik gebruik de restjes van mensen die het niet meer gaan opeten. Ik wil geen ruzie met mensen.”

Hoewel hij de foto’s natuurlijk bewerkt, gebeurt het meeste werk in gewoon de studio, met echte zalm en echte wortels. De chocoladelaars met Sickers-hak was moeilijk om te maken.

“Ik smolt 800 gram chocolade en goot het over de voet van mijn vriendin. Ik werkelijkheid zag het er niet erg lekker uit, dus dat poetste ik wat op, zodat het er goed uitzag.”

Andere ontwerpen – zoals een veganistische romainesla met maïs en bieslook – lijken geschikter om te eten, maar Nikolaj zegt dat het geen culinaire hoogstandjes zijn. “Sla is geweldig en gemakkelijk om mee te werken. Je kunt het zo vormen als je wilt. Plak het vast en vouw het. De spekhakken en de slagerssandaal moesten voor een beetje ophef zorgen. Er is tegenwoordig een beetje strijd tussen veganisten en carnivoren, en ik zie dat de foto’s waarop ik met vlees heb gewerkt de meeste aandacht krijgen.”

Nikolaj deed eerder ook aan voedselfotografie, maar voor hem was dit project een manier om te breken met de gebruikelijke idealistische en monotone manier van fotograferen, waarin het eten uit z’n achtergrond wordt geknipt. “Voedselfotografie kan ongelooflijk saai zijn,” zegt Nikolaj. “Je nieuwe ideeën worden vrijwel altijd neergehaald, waardoor je bijna geen andere dingen meer durft te proberen.”

Elke vrijdag zet Nikolaj een nieuwe foto online voor Everyday Shoes. Hij wil nog graag met sushi werken en droomt ervan om met marshmallows een versie van een Nike Shox te maken, “omdat marshmallows gewoon zo zacht zijn en de ultieme bodem voor een schoen.”



Omdat hij uit het kleine vissersdorpje Snogebæk op Bornholm komt, vroegen wij ons af waarom hij nog niet met het kenmerkende gerecht van het eiland heeft gewerkt. “De gerookte haring is een terugkerend probleem,” zegt hij. “Ik werk er bijna elke week aan om te kijken wat ik ermee kan doen, maar het is onmogelijk om met haring te werken. Ze zijn vrij slijmerig en kleverig, zodat ik ze niet vast kan zetten. Ik heb overwogen of ik het niet gewoon moest fotoshoppen, maar ik vind het ook leuk om het authentieke in de foto’s te houden.”

“Er zijn veel mensen die denken dat ik alles bij elkaar fotoshop, maar het is veel leuker als ik kan zeggen dat ik daadwerkelijk spek om de voet van mijn vriendin heb gewikkeld.”

Bekijk hieronder nog meer foto’s uit Everyday Shoes van Nikolaj Beyer:

