Schoenvormige sushi is bijna te mooi om op te eten

Schoenen maken van apart materiaal zodat het kunst wordt, is niet nieuw. Zo bestaan er bijvoorbeeld schoenen gemaakt van aangespoelde kwallen, maar daar houdt het niet op. Sushichef en illustrator Yujia Hu maakte namelijk ook schoenen met een nautisch thema, maar op een hele andere manier: zijn ‘shoe-shi’ zijn sneakers gemaakt van rauwe vis.

De man achter deze schoenvormige delicatesse is sportliefhebber en fijnproever, dus de combinatie van vis en schoeisel is niet zo gek. Of nou ja, begrijpelijk. Met kleine stukken zwart zeewier, plakkerige rijst en roze vis maakt hij designschoenen die er niet alleen tof uitzien, maar ook nog eens bijzonder lekker schijnen te zijn. Elke schoen is een nauwkeurige replica van bekende modellen, zoals Air Jordans, Vans en Adidas. Bekijk meer van zijn werk hieronder:

Hu tijdens het maken van de miniatuurschoen

Volg Yujia Hu op Instagram om op de hoogte te blijven van zijn sushikunstwerken.