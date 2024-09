ScHoolboy Q en Kanye West delen de koortsachtige nieuwe video voor ‘THat Part’

Dit jaar brengt ScHoolboy Q zijn tweede album uit bij een major label, en hij pakt het zwaar serieus aan. Op THat Part van het album laat hij een nieuw geluid horen en wordt hij bijgestaan door niemand minder dan Kanye West. Dat was voor het duo nog niet genoeg, want gisteren plakten ze wat beelden aan de single vast.

De sinistere synths werken perfect bij de video; busritjes veranderen in blauwe nachtmerries, terwijl een huis duivelachtig rood is waar Kanye in rondrent. Op het einde verschijnt er een telefoonnummer waarop je Top kunt bellen. Doe dat vooral. Als dit de standaard is voor wat we van het nieuwe album kunnen verwachten, dan zou je bijna durven beweren dat het niet heel erg is dat ScHoolboy Q op Woo Hah Future vervangt. Maar laten we daar nog even mee wachten.