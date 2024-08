Waarom dit seizoen cruciaal is voor de Vrouwen Eredivisie

De Vrouwen Eredivisie zet dit seizoen grote stappen. Wedstrijden worden nu live uitgezonden bij FOX Sports, waarna de NOS samenvattingen laat zien. Daarnaast heeft ING zich voor twee jaar aan de competitie verbonden als sponsor. En dan keerden er ook nog sterren van het nationale elftal terug naar de Nederlandse competitie, zoals Sari van Veenendaal (PSV) en Stefanie van der Gragt (Ajax).

Sinds de nationale interesse in de Oranje Leeuwinnen in 2017 explodeerde, door de winst van het EK, hobbelt de nationale competitie achter dat succes aan. Dit seizoen lijkt daar eindelijk verandering in te zijn gekomen, en maakt de Vrouwen Eredivisie reuzenstappen. Maar er is nog steeds een hoop werk aan de winkel. We bespraken de ontwikkelingen rondom de competitie met Leonne Stentler. Zij speelde voor ADO Den Haag, Ajax en Oranje. Tegenwoordig is Leonne analist bij zowel het mannen- als vrouwenvoetbal.

Videos by VICE

VICE Sports: He Leonne, hoe heeft de Vrouwen Eredivisie ineens zulke grote stappen kunnen zetten, zoals de sponsoring en live-uitzendingen?

Leonne Stentler: Het heeft ermee te maken dat de KNVB weer echt de regie in handen heeft genomen. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd. Eerst hadden we vijf jaar de Eredivisie, toen drie jaar BeNe League. Van de samenwerking met België werd gedacht dat dat het vliegwiel zou zijn, maar dat mislukte. Toen werd er een coöperatie voor de competitie opgezet, waarmee de verantwoordelijkheid eigenlijk naar de clubs werd geschoven. Daar lukte het ook niet helemaal. De competitie hobbelde achter het succes van de Oranje Leeuwinnen aan. Nu is het heel fijn dat de KNVB er weer aan is gaan trekken. Ze zoeken commerciële partners en zijn een rebranding gestart.

Waarom werkt dat nu wel?

De clubs lijken dat wat meer toe te staan. Vroeger was het een beetje een strijd, die marketing. Er werd weleens gezegd: ‘Laat Ajax het maar oplossen, want die hebben toch zoveel geld’. Clubs lijken tegenwoordig wat beter te begrijpen dat ze het echt samen moeten doen als ze het groter willen maken. Eindelijk, in mijn beleving. Nicole Bekkers (manager partnerships KNVB, red.) kan uitzenders vanuit de KNVB nu ook een heel uitzendpakket aanbieden met daarin samen de Oranje Leeuwinnen en de Vrouwen Eredivisie. Dat maakt het interessant, want hierdoor kunnen we meeliften op de Oranje Leeuwinnen, in plaats van dat we er achteraan hobbelen. Nu hebben we die televisie-uitzendingen. Ik denk dat structureel uitzenden spelers meer profiel gaat geven, en meer zichtbaarheid, content en een naampartner voor de competitie op gaat leveren.

Leonne in 2013 in Oranje. (Foto: Proshots)

Jij was meteen analist bij de eerste live-uitzending op FOX. Hoe heb je dat ervaren?

Superleuk om dat samen met Fresia te doen. We begonnen ooit met de online talkshow VV Kicks op Youtube, uit een soort ideologisch idee om content te maken om die competitie heen. Dat deden we bij FC Afkicken in de studio. Nu doen we eigenlijk hetzelfde, maar een tandje professioneler. De samenwerking tussen de NOS en FOX vind ik trouwens ook mooi. Want de samenvattingen die op de NOS worden uitgezonden, trekken natuurlijk weer een heel ander publiek dan de betalende voetballiefhebber van FOX.

We zagen deze transferperiode ook een aantal sterren van de Oranje Leeuwinnen terugkeren naar Nederland, zoals Sari van Veenendaal en Stefanie van der Gragt. Waarom gebeurt dat nu eigenlijk?

Dat is een samenloop van omstandigheden. Mede door corona denk ik dat het voor een aantal spelers heel belangrijk en fijn was om weer thuis te zijn. Maar tegelijkertijd doe je dat niet als je niet gelooft dat je in Nederland nog op eenzelfde level kunt spelen. De competitie is zeker naar een niveau gegroeid waarop dit vaker gaat gebeuren. We hebben natuurlijk ook een paar Oranje Leeuwinnen die op een leeftijd zitten, waardoor het wel weer leuk is om terug te keren naar de Vrouwen Eredivisie. Maar bij PSV spelen nu ook twee internationals van Australië. Dat is ook nieuw. Alle goede spelers trokken naar Engeland, Duitsland en Frankrijk. Dat dat nu ook hier gaat gebeuren, is een nieuwe stap die de competitie interessanter maakt. Clubs als Ajax en PSV kunnen nu bijna dezelfde faciliteiten bieden als grote clubs in landen om ons heen.

Waarom doet Feyenoord nog steeds niet mee in de Vrouwen Eredivisie?

Die zijn nu al wel een aantal jaren bezig. Manon Melis heeft de leiding daar, en zij heeft er bewust voor gekozen om eerst een jeugdopleiding op te starten. Sinds vorig jaar hebben ze een beloftenteam, dus toen hebben we voor het eerst een miniklassieker tussen Ajax en Feyenoord gehad. Ik verwacht dat ze volgend seizoen met een seniorenelftal gaan starten. Dan zit de traditionele top drie eindelijk in het vrouwenvoetbal.

Dat is sick. Sport gaat in mijn optiek altijd leven vanuit rivaliteit, daarom heeft de competitie dit nodig. Ik weet zeker dat de vrouwencompetitie met meer rivaliteiten wel eindelijk volle stadions gaat krijgen.

Ik geloof daar ook heel erg in. Het is eigenlijk best wel fijn dat Engeland het pad voor ons aan het effenen is. Vorig jaar hebben zij bijvoorbeeld een Women’s Football Weekend gedaan, met een aantal belangrijke wedstrijden. Die werden in de grote stadions gespeeld. Op Arsenal-Tottenham kwamen bijvoorbeeld 38.000 mensen af. Voor PSV-Ajax zaten ze afgelopen seizoen trouwens ook al op 15.000 verkochte tickets, maar toen kwam corona. Ik hoop dat Feyenoord snel start, en dan moet je dit soort affiches maximaal uitbuiten.

Welke clubs in Nederland moeten nog meer doorzetten?

Ik vind het eeuwig zonde dat AZ, met de mensen die er nu de leiding hebben, geen vrouwenteam in de eredivisie heeft. Het past bij de filosofie van de club. AZ was het ultieme team in de eerste vijf jaar van de competitie. Daar zaten alle grote sterren. En ze hadden het financieel ook gewoon op orde, dus het is heel gek dat ze ermee gestopt zijn. Ze wilden het gewoon niet meer. Ik hoop dat het wel terugkomt daar. Dat zou een mooie toevoeging zijn. Hetzelfde geldt voor FC Utrecht.

Hoe moet de marketing van vrouwenvoetbal nu verder?

Het is fijn dat het nu zichtbaar is op tv. Maar ik denk ook weleens: waarom stoppen we het vrouwenvoetbal op tv nu toch min of meer in het jasje van het mannenvoetbal? Ik vind het interessant om te volgen hoe dat over de hele wereld gaat. In Amerika werd het einde van de competitie dit jaar in Utah gespeeld. De rechten van de Amerikaanse competitie liggen bij zender CBS, maar in het vrouwenvoetbal is vooral internationaal een enorme interesse. CBS koos ervoor om Twitch te gebruiken om de competitie wereldwijd uit te zenden. Er kwamen echt bizarre kijkersaantallen op die streaming service. Nu gebeurt dat in Engeland ook. Dat is een volgende stap in Nederland: het besef dat de doelgroep wereldwijd is, niet alleen jonge meiden in Nederland.

Merel van Dongen met Ajax-supporters in 2017. (Foto: Proshots)

Dat klinkt tof. Ook omdat ik vind dat de verslaggeving in het mannenvoetbal enorm is vastgeroest, er zit nauwelijks nog vernieuwing in. Ik vind het interessant dat het vrouwenvoetbal dat gewoon helemaal anders kan gaan doen.

Precies! Dat kan nog, we kunnen het nog helemaal ontdekken. Het is een soort speeltuin. Er ligt nog niks vast, we hoeven het niet op dezelfde manier te doen. Niet dat FOX het niet op de goede manier doet. Maar daarnaast kan je zoveel andere dingen proberen. We zijn, denk ik, het enige land ter wereld dat geen halftime interviews doet of tot in de kleedkamer komt. We zijn zo conservatief. Uit content valt zoveel meer te halen, zeker als we dat conservatieve een beetje loslaten. De Champions League is ook ooit ontstaan door clubs die gewoon een toernooi organiseerden, dat uiteindelijk bij de UEFA terechtkwam. Ik zou het heel vet vinden als er in een vrouwenvoetbal nu een lijpe competitie wordt opgezet.

In het Amerikaanse basketbal heb je ook All Star-wedstrijden. Het zou heel interessant zijn als de vrouwen dat zouden gaan doen in het voetbal. Dan volgen de mannen vast.

Ja vet, eigenlijk zouden we met een hele groep creatievelingen samen moeten zitten om dat soort ideeën te bedenken.

Is het moeilijk om voor jezelf te bepalen waar je nu je tijd in steekt, nu er zoveel mogelijkheden voor groei zijn in het vrouwenvoetbal?

Weet je wat ik misschien het moeilijkst vind? Ik zou me het liefst met alles bezig houden. Ik wil me graag vol op VV Kicks storten, maar tegelijkertijd wil ik ook de beste analist zijn die zowel mannen- als vrouwenvoetbal doet. Al het andere komt er nog bij kijken. Maar je kunt maar één ding tegelijk doen. Daar loop ik tegenaan. Mensen vragen me weleens: wat ben je nou allemaal aan het doen? Dan zeg ik: ik weet het, het is heel veel, maar ik wil gewoon dat het vrouwenvoetbal perfect wordt.

–

Naast onze geschreven verhalen en video’s hebben we ook een podcast: De Wereld van VICE Sports. De afleveringen zijn hier te luisteren bij Apple of hier op Spotify: