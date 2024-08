Seksspeeltje kapot? Geef het een tweede leven

Waar gaan alle gebruikte seksspeeltjes heen na hun sterfbed? “Ik heb visioenen van de oude Boterberg of de Wijnzee en ik denk: ‘die van de seksspeeltjes moet veel en veel groter zijn dan die twee,’” aldus Lisa, medeoprichter van de allereerste tweedehands, gesteriliseerde seksspeeltjeswebsite, Squeaky Clean. Samen met haar partner Dan – ze wilden allebei een pseudoniem omwille van hun privacy – willen ze geile mensen laten inzien dat het weggooien van gebruikte speeltjes niet hoeft te betekenen dat ze in de vuilnisbak belanden. “We hebben het om eerlijk te zijn maar weinig vrienden verteld,” zegt Dan over hun operatie, die in 2021 begon en nu meer dan 3500 gebruikers en 17.000 maandelijkse bezoekers heeft. “De algemene reactie is een soort van, ‘Huh. Wacht, eigenlijk is dat een heel goed idee.’ De markt is er zeker, en hij groeit ook.”

In 2021 zouden er wereldwijd 42,9 miljoen seksspeeltjes in gebruik zijn – een aantal dat volgens hun prognoses in 2025 meer dan verdubbeld zal zijn. Als iemand die seksspeeltjes beoordeelt voor de kost, heb ik recente veranderingen opgemerkt in de esthetiek en branding van seksspeeltjes omdat hun marketing gericht is op een groter publiek. Mensen in de industrie zijn bijvoorbeeld de term “sekstechnologie” gaan gebruiken in plaats van “seksspeeltje”, als onderdeel van zowel een universele kwaliteitsverbetering als een poging om het onderwerp te destigmatiseren. De ontwerpen van bedrijven worden duurzamer, gender-inclusief en merkethos-gedreven. Een groter publiek betekent meer speelgoed en meer speelgoedafval.

We weten niet precies hoeveel afval onze Pocket Pussies en strap-ons toevoegen aan de plasticsoep, maar we weten dat het sowieso niet goed kan zijn. Daarom lanceerde Blush Novelties in 2018 een biologisch afbreekbare bullet-vibrator van bioplastic op basis van zetmeel, en lanceerde Womanizer in 2021 een biologisch afbreekbaar clitoraal speeltje. Deze convergentie van belangen in de gezondheid van mens en milieu vindt plaats in de industrie, maar het relatief kleine aantal afbreekbare speeltjes is een druppel op de gloeiende plaat van een markt die naar verwachting tegen 2030 een wereldwijde waarde van 80,7 miljard dollar zal bereiken.

Een andere trend is seksspeeltjes die veiliger zijn voor consumenten, met zowel nieuwere, Gen Z-georiënteerde merken zoals Unbound Babes als gevestigde seksspeeltjesbedrijven, zoals het luxe Zweedse seksspeeltjesmerk LELO, die de nadruk leggen op de lichaamsveilige materialen van hun speeltjes. Maar helaas is wat beter is voor de genitaliën van de consument niet altijd beter voor het milieu. Toen Alexandra Fine acht jaar geleden het (zeer esthetisch aantrekkelijke) seksuele wellness-merk Dame oprichtte, waren er volgens haar veel lichaamsonveilige pvc-speeltjes op de markt die ftalaten bevatten, giftige chemicaliën die in verband worden gebracht met kanker en hormoonverstoringen, maar deze speeltjes waren in 2014 bijna allemaal van de markt verdwenen – en dat was grotendeels te danken aan de vraag van consumenten, niet aan consumentenbeschermingsinstanties. De normen voor de productie van seksspeeltjes zijn verbeterd, zegt ze, maar die veranderingen betreffen vooral de hardware, dankzij richtlijnen van de International Standard of Organization (ISO) die de beste praktijken beschrijven voor de constructie van speelgoed, maar niet voor het materiaal.

“Het is een industrie die tegelijkertijd massaal mainstream is, maar het is ook weer niet echt mainstream, dus wordt er niet over seksspeeltjesafval gesproken.” – Dan, medeoprichter van Squeaky Clean

Dus… maakt dat alles het recyclen van speeltjes gemakkelijker? Zoals Joshua Goodman, de Deputy Commissioner of Public Affairs & Customer Experience bij het New York City Department of Sanitation (DSNY) me vertelt, “de DSNY accepteert graag hard PVC,” dat hard genoeg is om te worden gebruikt in afvoerbuizen en muurbekleding, voor recycling. Siliconen voor seksspeeltjes wordt echter – hoewel het soms recycleerbaar is – niet beschouwd als “hard” en is dus niet recycleerbaar volgens de normen van de DSNY. Zelfs als het recyclebaar was, kunnen er extra materialen en onderdelen zijn die niet door gebruikers kunnen worden verwijderd, wat ons brengt bij een andere ‘pain in the buttplug’: batterijen.

Oude vibrators uit grootmoeders tijd gebruikten traditioneel alkalinebatterijen die steeds vervangen moesten worden, wat voor mij, een lui persoon, klote was, en nog meer voor de planeet. Tegenwoordig zou ik zeggen dat de meeste, zo niet alle esthetische seksuele wellnessmerken die er zijn – denk aan Maude, Dame, LELO, JimmyJane, Je Joue, Unbound Babes – de voorkeur geven aan een constructie die oplaadbare batterijen omsluit die er niet uit kunnen vallen of verwijderd kunnen worden door een consument, waardoor het een veiliger en hygiënischer product wordt. Maar, zegt Fine, dit gaat ook ten koste van een betere verwijdering van het speelgoed. “Je kunt het niet uit elkaar halen, en dat maakt het echt moeilijk om het af te breken voor recycling,” zegt ze. Goodman is het daarmee eens en stelt dat oplaadbare batterijen “een van de grootste vijanden zijn die we hebben”. In New York is het illegaal om ze bij het gewone afval of de recycling te doen.

Dit alles is nogal veel en vooral erg ongeile informatie – daarom proberen steeds meer platforms voor seksueel welzijn mensen te helpen meer te leren over hoe ze hun gebruikte seksspeeltjes op de juiste manier kunnen weggooien, recyclen, repareren en nu dus ook doorverkopen. Je bent een hitsig en drukbezet persoon, dus we spraken met verschillende experts uit de industrie om je een overzicht te geven van hoe je je seksspeeltjes ethisch, of in ieder geval niet illegaal, kunt weggooien.

Seksspeeltjes recyclen

Lees bij twijfel de kleine lettertjes over de materialen van je speeltjes (en als de materialenlijst niet direct beschikbaar is, is het ding waarschijnlijk waardeloos). Volgens Goodman is roestvrij staal “een grote, enthousiaste ja” en een van de makkelijkst te recyclen materialen. Dat geldt niet voor borosilicaatglas, een hittebestendig glas dat anders is dan flessen en potten (die zeer gemakkelijk te recyclen zijn). Goodman zegt dat borosilicaatglas “ongeschikt is voor de meeste commerciële toepassingen en, eerlijk gezegd, een uitdaging om te recyclen vanuit moleculair oogpunt”. ABS-plastic kan zonder problemen worden verwerkt, zegt hij, maar “het is niet het meest gewilde type plastic voor recycling zoals PET en HDPE.” Neem gewoon contact op met je lokale recyclingpunt om te zien wat ze voorstellen.

Er zijn ook seksuele wellness-sites die seksspeeltjes van verschillende materialen recyclen. Come As You Are is een zelfverklaarde antikapitalistische, feministische seksuele welzijnscoöperatie die sinds 2013 af en toe een seksspeeltjesrecyclingprogramma uitvoert vanuit Toronto, Canada, en siliconen en ABS-plastic speelgoed accepteert (evenals bindmiddelen). Eden Fantasys is een bedrijf uit Atlanta, Georgia, dat een recyclingprogramma heeft waarbij je zoveel batterijvrij speelgoed kunt insturen als je wilt met de aankoop van een voucher van $5.

Als wat je hebt niet in een van deze categorieën past, kun je altijd je oude seksspeeltjes boven je bed hangen als een trotse jager. Gooi je speelgoed niet blindelings in de prullenbak; als je moet kiezen tussen de bodem van je kast en de vuilnisbelt, ga dan naar de milieustraat of overweeg een van de volgende opties.

Seksspeeltjes repareren

Dan heb je nog het idee van het uitbesteden van de zorg over je speeltjes. Love Not War, ook bekend als LNW, is een Brits duurzaam seksspeeltjesbedrijf dat een breed scala aan vibrators maakt en aanbiedt deze te repareren. De startup werkte zelfs samen met Lovehoney, een van ‘s werelds grootste seksuele wellness-sites, aan een reeks servicegebaseerde vibrators. Met betrekking tot haar toekomst in duurzaamheid vertelde Lovehoney me ook dat het binnenkort “recycling en andere maatregelen zal herzien,” en in de tussentijd een verscheidenheid aan speelgoed en lingerie zal aanbieden die gemaakt zijn met duurzame materialen.

Toen ik CEO en medeoprichter Will Ranscombe van LNW vroeg of hij denkt dat het reparatie-initiatief van het merk gemakkelijk kan worden overgenomen door andere seksuele wellness sites, was hij vrij openhartig in zijn uitleg dat bedrijven hun productiemodellen op z’n kop zouden moeten zetten en hun seksspeeltjes modulair zouden moeten gaan ontwerpen, met onderhoud vanaf het begin in gedachten. “Het is een beetje zoals de relatie die we met onze auto’s hebben,” zegt hij, “Een auto is een investering; je wilt dat hij onderhouden wordt en gezond blijft. Een seksspeeltje is een investering in je persoonlijke genot, en om er ten volle van te kunnen genieten, jarenlang, moeten we er goed voor zorgen.”

Seksspeeltjes doorverkopen

Tot slot is er de groeiende markt van het doorverkopen van gebruikte seksspeeltjes. Het is de meest milieuvriendelijke optie om je seksspeeltjesvoorraad op te ruimen, je kunt er geld mee verdienen en je kunt iemands dag goedmaken door luxe speeltjes aan te bieden tegen prijzen die ze zich daadwerkelijk kunnen veroorloven. Je kunt ofwel je misschien schone/misschien met sperma besmeurde speeltjes verkopen op Reddit, Craigslist en Facebook, of je kunt je gebruikte, schoongemaakte en gesteriliseerde speeltjes doorverkopen via de eerder genoemde Depop van dildo’s, Squeaky Clean. Die laatste accepteert een verscheidenheid aan volwassen speelgoed en heeft verschillende processen ingesteld om de hygiëne van het speelgoed te controleren. “We helpen gebruikers door het proces heen,” zegt Lisa. “Hoe meer we weten, hoe meer we doelgericht te werk willen gaan. We willen mensen verder helpen met hun seksuele ontwikkeling.” Verkopers kunnen daadwerkelijk chatten met shoppers over hun verwachtingen ten aanzien van speelgoed, waardoor de site ook functioneert als een soort forum voor mensen om de specs te krijgen die ze willen over het speelgoed waar ze misschien veel geld aan uitgeven.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.



