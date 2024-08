Sekswerkers gebruiken naaktfoto’s om geld in te zamelen voor de bosbranden in Australië

Het twintigjarige Amerikaanse model Kaylen Ward – vooral bekend van de “porno-app” OnlyFans – zegt dat ze meer dan 500.000 Amerikaanse dollar heeft opgehaald voor de bosbranden in Australië. En niet door gewoon een beetje langs de deuren te collecteren: ze stuurde een naaktfoto naar iedereen die kon bewijzen minstens tien dollar te hebben gedoneerd.

https://twitter.com/lilearthangelk/status/1213284066755317761

De bosbranden hebben miljoenen hectaren land verwoest – een gebied bijna twee keer zo groot als België. Bij de branden zijn al 25 mensen om het leven gekomen en naar schatting 500 miljoen dieren.

Ward stuurde de naaktfoto’s naar mensen die geld doneerden aan organisaties die steun bieden aan de brandweer en noodhulp. Nu is het al een behoorlijke prestatie om zoveel geld op te halen met naaktfoto’s, maar ze heeft ook andere modellen geïnspireerd om hetzelfde te doen – en ook hun foto’s leveren flink wat op.

Een van hen is OnlyFans-model en actrice Emmy Corinne, die aan Motherboard vertelt dat ze geïnspireerd raakte door Ward en snel actie wilde ondernemen. “Ik wilde dit probleem onder de aandacht brengen.”

https://twitter.com/itsemmycorinne/status/1213662198876258304

Tot nu toe zegt Corinne 10.000 dollar te hebben opgehaald. Jenna Lee, een ander model dat meedoet, schat in dat ze binnen twee dagen zelfs 40.000 dollar heeft ingezameld.

https://twitter.com/TheJennaLee_/status/1213606986622914560?s=20

Ward vertelde aan Buzzfeed News dat meerdere mensen haar hielpen om overzicht te houden over alle berichtjes, en te verifiëren dat alle donaties echt waren. Zondag werd werd Wards Instagram-account geblokkeerd, omdat ze regels zou hebben overtreden tegen “seksueel suggestieve” content. Zelf vindt ze dat ze zich keurig aan de regels heeft gehouden.

“Dit account is geblokkeerd omdat het onze beleidsregels heeft overtreden,” laat een woordvoerder van Facebook weten aan Motherboard. “Naaktfoto’s zijn niet toegestaan op Instagram.”

Instagram heeft zich wel vaker vijandig opgesteld tegenover sekswerkers, zelfs als ze dingen posten waar geen naakt te zien is of suggestieve dingen in voorkomen, en ze ook niet hun diensten op het platform aanbieden. Wat dat betreft is het geen verrassing dat Wards account geblokkeerd is, vooral nadat ze viral ging. Maar het blijft teleurstellend dat het platform zo’n succesvolle, filantropische campagne dwarsboomt, terwijl grote pornobedrijven als Brazzers gewoon hun gang kunnen blijven gaan.

Ward werd ook nog het doelwit van trollen en intimidatie op Twitter: mensen namen het haar kwalijk dat ze haar lichaam gebruikt om geld op te halen. Dat is iets waar ook Lee goed bij stilstond voordat ze haar eigen campagne begon.

“Van tevoren ging ik na wat alle voor- en nadelen waren,” zegt ze. “De nadelen waren vooral dat mijn account verwijderd kon worden of mensen mijn foto’s zouden kunnen gebruiken om me te chanteren. Maar dat vond ik het waard, omdat Australië en het klimaat het nodig hebben.”

Haar foto’s werden inderdaad door sommige mensen doorverkocht nadat ze deze had gestuurd. “Maar voor ieder slecht persoon bestaan er duizend goede,” zegt ze. “Het was overweldigend hoeveel mensen er samenkwamen en zich achter de actie schaarden. Ik zou het zo weer opnieuw doen. Dat ik tienduizenden dollars op heb gehaald was het het helemaal waard.”

Corinne zegt dat ze zelf niet zulke nare reacties heeft gehad, maar ze probeert de negativiteit die er wel is vooral te negeren. “Zolang er ook iets verandert, zal ik niemand veroordelen,” zegt ze. “Als ik mijn lichaam en podium kan gebruiken voor de goede zaak, dan zal ik natuurlijk zoveel helpen als ik kan.”

“Ik heb aardig wat volgers, dus ik besloot daar gebruik van te maken,” zegt Lee. “Als je een groot podium hebt vind ik dat je ook die verantwoordelijkheid hebt.”

