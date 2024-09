Sevdaliza brengt ‘Bebin’ uit in reactie op het inreisverbod van Trump

Sevdaliza – die in Iran geboren is – heeft zojuist Bebin uitgebracht. Het nieuwe liedje is helemaal in het Farsi gezongen en is een reactie op het inreisverbod dat Trump heeft afgekondigd voor de inwoners en paspoorthouders van zeven landen uit het Midden-Oosten. Waaronder Iran.

In een Instagrampost vertelt ze hoe ze naar de huidige politieke situatie kijkt en dat ze alle plannen om haar volgende release te promoten in de VS moet uitstellen door de actuele staat van zaken. Je kunt Bebin op haar bandcamp kopen en alle opbrengsten gaan naar slachtoffers van etnische uitsluiting. Beluister het prachtige liedje hieronder.