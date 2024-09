Sevdaliza duidt hedendaags voyeurisme in haar clip voor ‘Human’

​Vroeger, toen je nog niet kon vloggen, werd de behoefte om bekeken te worden door anderen vervuld door God. Tenminste, dat is wat Sevdaliza onder haar nieuwe clip Human schrijft: “The basic human need to be watched was once satisfied by god.”

In de clip, gemaakt door Emmanuel Adjei, komt dit ziekelijke voyeurisme naar voren op de artistieke wijze die we van haar kennen. Ze geeft zich in een enorme manege haast letterlijk bloot. Schaars gekleed en met paardenbenen (waarom ook niet?) danst ze sensueel terwijl ze wordt bekeken door een zweterige mannen op een tribune.

Videos by VICE

Na haar goed ontvangen EP’s The Suspended Kid en Children of Silk zijn we heel blij om te mogen melden dat ze in 2017 met haar officiële debuutalbum komt.