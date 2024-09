Sevdaliza is een commercieel product in haar nieuwe video voor ‘Amandine Insensible’

Sevdaliza kondigde eind vorig jaar aan dat haar album ISON dit jaar uitkomt. Wanneer precies is nog niet bekend, maar gelukkig schotelt de zangeres ons nog genoeg werk voor om onze honger tot de release van haar debuutplaat enigszins te stillen. Zo bracht ze in december een nieuwe versie van That Damaged Girl uit met A$AP Ferg, maakte ze het prachtige Bebin als reactie op het inreisverbod van Trump en vandaag brengt ze de clip voor Amandine Insensible uit.

In het liedje dat op de EP Children of Silk stond, zingt Sevda: “There’s a woman / She’s every fantasy / And no reality / In one”. In de clip die door Piet Langeveld is geschoten speelt de zangeres met hoe er in deze tijd naar de vrouwelijke identiteit wordt gekeken. Ook vanuit commercieel oogpunt. In de video zien we Sevda als stockbeeld in verschillende rollen en outfits (van sportvrouw, tot aan callcentermedewerker en muzikant) zweven in een witte ruimte. De stockbeelden van het filmpje zijn ook daadwerkelijk te koop op Shutterstock en dus commercieel in te zetten. De hele clip krijgt hierdoor een extra dimensie. Zoals ze in een interview met NP3 hardop afvroeg: “Is het een muziekvideo, kunst of een commercieel project?” Wij zijn er nog niet uit, maar we vinden het in ieder geval heel vet.