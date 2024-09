Shit, je hebt geen kaartje voor Drake kunnen kopen. Wat nu?

Zo, dat ging snel hè, die kaartverkoop voor Drake z’n concerten. Mister OVO staat in januari drie keer in de Ziggo Dome, en als je dit leest heb je waarschijnlijk net naast een kaartje gegrepen. Ik weet dat het nu voelt alsof de wereld aan het vergaan is, maar je vrienden van Noisey bieden troost op de momenten dat je het nodig hebt. Want er zijn zo veel leuke dingen te doen in het weekend van die concerten. Negeer de snapchatstories van je vrienden die wel een kaartje hebben. Je gaat geen last krijgen van FOMO als je iets verder kijkt dan Amsterdam.

De theatershow van Jeroen van der Boom

Jeroen van der Boom gaat de theaters in. Met zijn show ‘Dit Ben Ik’ toert hij in het begin van 2017 door het hele land, en zelfs artiesten van zijn statuut hebben een aantal shows nodig om precies aan te voelen wat het publiek wil horen. Nog voor de officiële première staat hij in de schouwburg Agnietenhof in Tiel. Ongelofelijk interessant, want naast dat hij een woordkunstenaar is die hard heeft gevochten voor een plekje in de Toppers (en dit illustere rijtje), weet ik helemaal niets over hem. Wat is zijn favoriete merk borrelnootjes? Wie vindt hij de beste prankvlogger van het moment? Waar was hij op het exacte moment dat hij hoorde dat dressuurpaard en medaillekanon Bonfire was overleden? Voor slechts 36 euro zit jij op 21 januari op de eerste rij om het antwoord op deze vragen als eerste te horen. Toch een stuk goedkoper dan de kaartjes voor Drake.

Het mogelijke verjaardagsfeestje van André Hazes jr.

Op zaterdag 21 januari wordt André Hazes jr. alweer 23. Wat vliegt de tijd. Hij heeft nog geen officiële aankondiging gedaan, en mijn inbox is angstvallig leeg op het gebied van uitnodigingen (ik dacht dat we lekker gingen, Dré?!), maar dat hoeft niet te betekenen dat we deze heugelijke festiviteit aan ons voorbij laten gaan. Gooi alles wat nog over is van je duo-lening op blikjes Heineken, snij een leverworst in plakken, slinger een Hazes Spotify playlist aan en vier deze verjaardag met al je vrienden die ook geen Drake kaartje hebben weten te bemachtigen.

Tentoonstelling Peredvizhniki in het Drents Museum

Als je in de periode 1870-1900 in de buurt van Rusland woonde, kan het je moeilijk ontgaan zijn: de enorme omslag in het Russisch realisme rondom kunstenaar Ilya Repin. Mocht je net als ik daar niet bij zijn geweest of toevallig even dertig jaar de andere kant op hebt gekeken heb ik goed nieuws: tot 2 april 2017 is er in het Drents Museum een tentoonstelling waarin meer dan 70 schilderijen uit deze tijd te zien zijn. Deze tentoonstelling vangt volgens de website van het museum perfect een roerige tijd waarin de kunstenaars juist vanwege de enorme verschillen tussen rijk en arm het leven van de gewone mensen verheven tot kunst, iets waar Drake al tijden niet meer mee bezig is.

Verkiezing prins Carnaval in Aalst

Er zijn maar liefst drie plekken in de Benelux die Aalst heten, en daarom is er altijd in tenminste een van deze plekken iets te doen. Zo staat op zaterdag 21 januari Aalst in Oost-Vlaanderen op z’n kop, want dan wordt de prins carnaval 2017 gekozen. In de Florahallen wordt uit vier kanshebbers de meest geschikte kandidaat gekozen. Nu hoor ik je al denken: ‘huh, maar er zijn toch altijd vijf kandidaten bij deze verkiezing?’ Dat klopt, maar een van de kandidaten voldeed volgens Nieuwsblad toch niet aan de criteria die door de jury gesteld worden. Of misschien heeft hij wél een kaartje voor Drake weten te bemachtigen.

Op bezoek bij Annelies

Je kan vrijdag 20, zaterdag 21 of zondag 22 januari ook prima een middagje op bezoek gaan bij de buurvrouw. Er is koffie en lekkere koek.