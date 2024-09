Shit, wat is Shht toch een fijne geflipte nieuwe band uit Gent

Shht is een nieuwe band uit Gent, en vandaag brengen ze een nieuwe clip uit voor Life. Het lied is een soort van geflipte noiserock met onnavolgbare teksten. Ik vang woorden op als dansen, Stephen Hawking en aan kanker overlijden, maar geen idee wat ze precies met elkaar hebben te maken. Laatst nog werd Shht in een uitgebreide feature op Bandcamp over de nieuwe lichting Belgische weirdobands omschreven als de nieuwe Evil Superstar. Dan snap je meteen waar je de band moet plaatsen.

De bijbehorende clip, geregisseerd door Manon de Stutter, is net zo maf. Het begint in de hemel, waar zo te zien gehaktballen worden gegeten, waarna je hoofdpersonage Helena volgt door de straten en zwembaden van Gent om uiteindelijk te eindigen bij een optreden van de band zelf. Bekijk de video hieronder.



Speeldata

20 mei – Guego Maaseik, Maaseik (BE)

25 mei – KMP, Hasselt (BE)

12 juni – Chaff Café, Brussel (BE)

1 juli – Festival Friday, Kuurne (BE)

7 juli – Dreef, Tielt (BE)

9 september – Leffingeleuren, Leffinge (BE)

29 september – Mezz, Breda (NL)

6 oktober – ’t Beest, Goes (NL)