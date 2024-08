Siegheilen voor Zwarte Piet

Update: Gezien er tijdens de intocht in Eindhoven ook dingen over Hitler werden geroepen, interpreteerden wij de gestrekte rechterarm van de betoger op de eerste foto als een Hitlergroet. In de reacties zijn we erop gewezen dat dit ook gezien kan worden als het strekken van de arm om het spreekkoor kracht bij te zetten, zoals ook bij voetbalwedstrijden gebeurt. Mogelijk werd er dus niet bewust een Hitlergroet uitgebracht door de personen op deze foto.

“In Gouda is de sinterklaasintocht goed en feestelijk verlopen volgens de politie. Agenten moesten wel ingrijpen toen een man met twee slagvoorwerpen en een bivakmuts op de markt verscheen.”

Bovenstaande quote komt uit het liveblog van nu.nl over de sinterklaasintochten die deze zaterdag in heel Nederland plaatsvonden. In een aantal steden werd gedemonstreerd door tegenstanders van pikzwarte pieten, en op een hoop plekken waren ook tegendemonstranten aanwezig.

De sfeer was daarbij niet zelden grimmig. Verschillende demonstraties werden vooraf verboden of afgelast vanwege de dreiging van tegendemonstranten, op andere plekken zoals Hilversum en Den Haag werden de demonstraties halverwege afgebroken omdat de politie de veiligheid niet kon garanderen. Ook in Rotterdam, Hoorn en Leeuwarden was het onrustig.

In Eindhoven werd een groep van Kick out Zwarte Piet door een groep tegenstanders onder toeziend oog van de politie bekogeld met eieren, en werden er racistische en seksistische dingen geroepen. De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, zei erover: “Van een vrije meningsuiting [kon] nauwelijks sprake zijn door het zeer intimiderende gedrag van een heel grote groep agressieve, onaangekondigde hooligans. Scheldpartijen, beledigende spreekkoren, ophitsen, het gooien van eieren. Het is echt een wonder dat de vreedzame demonstranten het nog zo lang volhielden.”

Zes mensen werden aangehouden, de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Bekijk een video en foto’s van de onrust hieronder.

