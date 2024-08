Sinaasappels eten onder de douche is iets wat je je hele leven hebt gemist

Ik stapte onder de douche en liet het warme water over me heen glijden. In mijn hand had ik een stuk fruit. Dit keer had ik een duidelijke missie: om onderdeel te worden van een kleine, maar enthousiaste online gemeenschap van mensen die sinaasappels eten tijdens hun stortbad.



Ik drukte mijn vingers in de oranje schil, begon te pellen en liet het jasje van de sinaasappel op de tegels vallen. De geur van citrus vermengde zich met het stomende water en ik zette mijn tanden in het vruchtvlees. Het sap liep over mijn handen en verdween met het water in het putje. Tegen de tijd dat ik het laatste partje op had, was al het sap weggespoeld en was er geen spoor te bekennen van de gebruikelijke kleverigheid. Het was geweldig. Vanaf dat moment was ik bekeerd en sloot ik me aan bij het online leger dat deze vreemde, maar verrukkelijke manier van sinaasappels eten al in hun hart had gesloten.

De beweging ontstond op Reddit, toen iemand vroeg: “Wat is iets onconventioneels dat iedereen zou moeten proberen?” PHOTON_BANDIT, een redditor die sindsdien zijn account heeft verwijderd, beantwoordde die vraag met zijn levensveranderende ervaring. Toen hij een keer op schoolkamp was, vertelde een begeleider hem over de voordelen van sinaasappels onder de douche eten. Hij noemde het “het beste, meest bevrijdende oergevoel dat je ooit kunt ervaren.”

“Denk er maar eens over na,” had de mythische kampbegeleider gezegd. “Je scheurt de koude, verse sinaasappel met je blote handen uit elkaar en laat het sap over je lichaam glijden. Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken dat je gaat plakken. Je kunt de vrucht in tweeën scheuren en er je tanden in zetten als iemand die een week niet heeft gegeten. Ja… dit is het meest bevrijdende dat iemand kan doen.”

Foto via Reddit

Ondanks dat het nogal raar en creepy is om zoiets tegen een jonge kampeerder te zeggen, waren PHOTON_BANDIT en hordes andere redditors nogal enthousiast, en dus werd de subreddit ShowerOrange geboren.

Inmiddels bestaat de gemeenschap uit meer dan achtduizend redditors, die schrijven over hun eigen sinaasappel-douche-ervaringen en foto’s plaatsen van blote voeten omringd door sinaasappelschillen. Sinaasappeldouchers gebruiken het internet om anderen aan te moedigen om op deze unieke en euforische manier even een momentje voor henzelf te pakken. Een manier waarop je eerst je vingers in een stuk fruit zet en vervolgens bevrijd bent van alle zorgen over de kleverige troep die je achterlaat.

Hoewel sommige mensen de schil lostrekken van het kleverige vruchtvlees misschien als iets seksueels zien, heeft ShowerOrange alleen maar zuivere bedoelingen. Er zijn een aantal regels over wat toelaatbaar is en wat niet.

De eerste regel van de gemeenschap is dat naaktheid strikt verboden is, waaraan wel wordt toegevoegd dat “alles behalve geslachtsdelen” is toegestaan, waaronder “voeten, benen, armen, buiken enzovoort.” De bedenker van de regels heeft daarnaast niks met grapefruits, omdat het volgens hem een onaanvaardbare citrusvrucht is om onder de douche te eten. Mandarijnen, satsuma’s, bloedsinaasappels en clementines zijn wel allemaal toegestaan.

Foto via Reddit

De derde en misschien belangrijkste regel is: “Wees aardig… Reageer op andere posts en moedig mensen aan om de beste douchesinaasappeleters te worden die ze kunnen zijn.” Die feelgood-gedachte is overal terug te zien in de posts. Redditors beschrijven hun eerste ervaring als “Vandaag is de eerste dag van de rest van mijn leven” en “Dit was het volledig waard. Ik voel me compleet.”

BourgeoisieScum, een andere redditor, zette een foto van gepelde sinaasappelschillen in de vorm van een hart online. Hij schreef erbij: “Fijne Valentijnsdag, iedereen van r/showerorange.” En weer een andere redditor, worthij3, vertelde dat sinaasappels eten onder de douche zijn hele jaar beter had gemaakt.

Want ja, iedereen in deze chaotische wereld verdient zijn eigen vorm van gemoedsrust, of je dat nu krijgt door een glas wijn, een uur hardlopen of stoom die naar sinaasappel ruikt en water dat vervolgens alle kleverigheid van je ziel spoelt.

En wat grapefruitfans betreft: die zullen iets anders moeten bedenken.

