Single-issue Facebook Party: Frans Timmermans

In onze rubriek Single-issue Facebook Party vragen we beheerders van simpele doch leuke facebookpagina's naar hun beweegredenen.

Frans Timmermans is de Nederlandse politicus met veruit de meeste volgers op Facebook. Toch is het de vraag of hij hier ook echt goed aan doet. Zo zorgde hij als minister van Buitenlandse Zaken door middel van een statusupdate eens voor een diplomatieke rel met Rusland. Er zijn veel mensen die zijn oprechte posts waarderen, maar het levert hem ook satire op. De pagina Het dagboek van Frans Timmermans gebruikt de stijl van Frans om grappige dingen te posten, en dat lukt ze heel erg goed.

Achter de pagina zitten drie vrienden, waarvan ik er eentje sprak. Hij wil graag anoniem blijven dus ik kan je alleen vertellen dat hij een 21-jarige VVD-stemmer is. Het eerste wat de jongen tegen me zegt is dat hij het al heel wat vindt dat ik doorhad dat het een satirische pagina is. Dat is niet vanzelfsprekend, want de jongens achter de pagina doen Frans Timmermans behoorlijk goed na.

“We proberen hem zoveel mogelijk na te bootsen, door middel van terugkerende uitdrukkingen en zijn woordgebruik,” vertelt de jongen mij. Hoewel de berichten vaak een extremere boodschap hebben dan de echte Frans, zijn er veel mensen die de pagina voor echt aanzien. “We hopen dat mensen erin trappen en dat lukt best wel goed. We krijgen veel berichten van mensen die boos zijn op Frans of zelfs een afspraak met hem willen maken.”

Een screenshot van de pagina naar aanleiding van Trumps verkiezing.

De jongens krijgen op deze manier een uniek inkijkje in de berichten die een vooraanstaand politicus zoal krijgt. “De berichten die we krijgen gaan vaak over iets wat hij in de media heeft gezegd. Maar ook een directeur van een stichting die hem wilde uitnodigen voor een benefietdiner. Daarnaast komen er ook regelmatig boze berichten uit Polen als hij weer wat over de Poolse conservatieve regering heeft geroepen. Daar gaan we dan zo serieus mogelijk op in, maar na een tijdje vertellen we ze wel dat het niet echt is.”

Deze chatberichten worden dan ook niet op de pagina zelf gedeeld. De jongens onderhouden deze diplomatieke contacten puur voor hun eigen plezier en niet om ze te delen met anderen. Het geeft des te meer aan hoe serieus ze in de rol van Frans blijven. Het zorgt er wel voor dat als je zo voor het eerst door de pagina scrollt, het erg serieus overkomt. Er staan namelijk alleen maar updates op een manier zoals Timmermans zelf ook actief is op Facebook. Pas als je de teksten ook daadwerkelijk gaat lezen zie je dat ze niet echt kunnen zijn.

Een echte aanleiding voor de pagina hadden de jongens niet: “We kwamen in mei spontaan op het idee.” En de pagina is, ondanks dat deze er serieus uitziet, gemaakt om “een beetje de draak met hem te steken. Hij zet zelf namelijk zulke aparte rants op Facebook dat we het leuk vonden om hem na te doen. Je kan het eigenlijk wel een hobby noemen.” De politicus weet zelf waarschijnlijk ook van het bestaan van de pagina af: “Een boze fan van Frans linkte naar ons op de pagina van Timmermans zelf omdat hij boos was dat zijn grote held belachelijk werd gemaakt.”

Een screenshot van de pagina naar aanleiding van de verkiezingen in Oostenrijk.

De pagina reageert voornamelijk op de acties van Timmermans. “Als Frans erg actief op Facebook is, dan zorgen we dat wij ook dagelijks iets posten. Maar in rustigere tijden posten we soms een hele tijd niets. Soms ziet een van ons onderweg iets waar we wat mee kunnen, dan appt hij de anderen of zij snel iets kunnen schrijven.” De beheerders willen dus wel redelijk gelijklopen met de grote inspirator.