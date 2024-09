Skrillex werkt weer met zijn oude band voor een nieuw liedje

Sonny Moore, vooral bekend als Skrillex, wordt vandaag 27 jaar oud. Om dit te vieren, heeft hij weer de handen ineengeslagen met de band die meer dan tien jaar geleden een cultheld van hem maakte. Moore deelde afgelopen nacht namelijk een nieuw liedje dat hij samen met From First To Last maakte, wat hun eerste samenwerking is sinds 2007. Je kunt de track hieronder beluisteren.

Voor de mensen die niet weten waar de fuck we het over hebben: een zeer jonge Sonny Moore was de frontman van post-hardcoreband From First To Last. Hun debuutalbum uit 2004 Dear Diary, My Teen Angst Has a Body Count en diens vervolg Heroine uit 2006 waren donker en bombastisch. Ze staan ook mijlenver van wat Moore onder de naam Skrillex is gaan doen. Er gonzen al een tijdje geruchten over een reünie van de band, maar door het bizar drukke schema van Moore leek dat vrijwel onmogelijk.