Zelfreflectie remt alleen maar af, leren we uit ‘Snelle Jongens’

Je bent in Dubai, de zon schijnt en de eerste vier knoopjes van je zwarte overhemd staan open. Je hebt net een appartement op de zestiende etage van een spiegelflat bezichtigd, met uitzicht over de baai. Het staat te huur voor een luttele anderhalve ton per jaar, maar voor jouw grootse doelen is het te klein. Gelukkig staat er nu een fijn boottochtje op het programma, voor een beetje business en heel veel pleasure. Op het luxe jacht word je opgewacht door een voornamelijk vrouwelijk en schaars gekleed gezelschap. “What’s up girls?” zeg je, zwoel doch welluidend. De boot vertrekt en je stort je in het feestgedruis, terwijl je live gaat op Instagram.

Dit is hoe je het leven van een (bijna-)miljonair je ongeveer moet voorstellen, als je afgaat op het leven van ‘entrepreneur en coach’ Boyd Hoek (23) althans. Hoek is één van de ‘snelle jongens’ uit de nieuwe Videoland-serie Snelle Jongens, shortcut naar succes, naast dropshipfenomeen Joshua Kaats, vastgoedkoning Ilias Rahimi en tiktokgoeroe Marius Ploeger. Al deze twintigers (die je kunt kennen uit hun opdringerige internet-advertenties) zeggen dat ze door hun ondernemersgeest al jong miljonair zijn geworden. Geld maakt niet gelukkig, zegt men. Toch keek ik uit nieuwsgierigheid de eerste twee afleveringen van de documentaire en ik stak er een hele hoop van op:

Business-clichés leer je niet op school

“Zoals jullie weten ben ik high-school dropout,” zegt Boyd Hoek al in de eerste minuut van de eerste aflevering. We zien hoe hij teruggaat naar zijn middelbare school, die hij drie maanden voor zijn eindexamen vaarwel heeft gezegd. “School is absoluut niet mijn pad, clearly. Ik zag gewoon van: deze general kennis gaat mij niet helpen om waarde te leveren, op het niveau dat ik wil in de wereld,” vertelt hij. Er volgt een warm weerzien met conciërge Fred, die het visitekaartje dat hij destijds van Hoek kreeg heeft bewaard. “Ik kon je niet overtuigen om hier te blijven, want je wist dat je het zou halen.”

Met de klok mee vanaf linksboven: Joshua Kaats, Boyd Hoek, Ilias Rahimi en Marius Ploeger. Beeld: RTL4 / Videoland. Foto’s door Jasper Suyk.

Nu Hoek bijna-miljonair is, heeft hij zich gespecialiseerd in algemeenheden over zakendoen. Zijn hele wereldbeeld lijkt te zijn opgebouwd uit clichés zoals je ze vindt in zelfhulpboeken en op het internet. Hij zegt dingen als: “Best business is done on the golf course,” en “Als jij iedere dag uitslaapt tot 1 uur ‘s middags, ga je niet met het beste momentum op de dag beginnen.” De diepe overtuiging achter zijn regelmatige workouts is: “als je er lekker uitziet, voel je je ook lekker.”

Ook tijdens het geven van zijn mindsetcursussen kan hij volop putten uit zijn rijke cliché-arsenaal. “Tachtig procent van jouw resultaat komt uiteindelijk uit wie jij bent als persoon,” zegt hij al vingerknippend in voorbereiding op de hypnosesessie die deze wijsheden moet verankeren in de hoofden van zijn protégés. Volgens Hoek moet je “breken met je limiterende geloofsovertuigingen”, want: “jouw leven is jouw comfortzone”, en: “Alleen als je een verandering maakt, kun je naar een tien uit tien gaan.”

Originaliteit is passé

Marius Ploeger heeft op TikTok veel succes met zijn tiktokjes over tiktoksucces. “Sluit iedere video af met een call to action. Beëindig niet simpelweg de video, maar zeg: volg me, voor meer tips,” zegt hij dan bijvoorbeeld. Als goeroe hoef je deze genialiteit gelukkig niet zelf te bedenken. In de serie zien we hoe hij een lifehack letterlijk overneemt van een Amerikaanse tiktokker: “Elke keer als je je kamer verlaat, neem je iets mee en ruim je het op.” Ploeger zegt het in zijn eigen woorden, en heeft zijn bril om onverklaarbare redenen op zijn voorhoofd geschoven. “Het is niet kopiëren, het is kennis van anderen verzamelen en op jouw manier delen,” aldus Ploeger.

Inspireer anderen (om jou te betalen)

Joshua Kaats verdiende zijn geld naar eigen zeggen met dropshippen. Door zijn succes kon hij een supercar kopen. In de serie is te zien hoe hij met zijn clubje supercar-bezitters door Wassenaar rijdt (“Het klinkt heel zielig, maar is supervet”). Kaats vertelt hoe hij vroeger altijd onder de indruk was van de Lamborghini van één van zijn buren. Nu motiveert hij andere kinderen, zegt hij.

Zijn auto wordt in ieder geval gretig gefotografeerd door een stel jochies met grote camera’s. Even later wordt hij ook daadwerkelijk aangeklampt door één van zijn fans. Dankzij Kaats’ youtubefilmpjes verdient deze fan nu ook een fijn zakcentje met het kopen van prulletjes op goedkope webwinkels als Ali Express, om die vervolgens via een eigen webwinkel voor meer geld door te verkopen.

“Your network is your net worth,” is een gevleugelde uitspraak die Kaats vervolgens doet, refererend aan zijn supercar-bezittende vrienden. Maar wat écht lucratief is voor de Snelle Jongens, is het hangen met armere mensen die alleen nog maar kunnen dromen van hun eerste miljoen. Alle vier hebben ze een cursus om anderen in te wijden in hun geheimen. Kaats heeft bijvoorbeeld zesduizend klanten die alles willen leren over dropshippen. En Boyd Hoek legt vanaf het strand in Dubai de simpele wiskunde achter zijn succes uit: “Duizend studenten die allemaal duizend euro betalen, je kunt het wel uitrekenen.” Ploeger is nog explicieter: “Waar je écht rijk van wordt is het teachen aan anderen.” De tweede (en ogenschijnlijk laatste) aflevering van Snelle Jongens eindigt met profetische woorden op het scherm: “Deze snelle jongens gingen all-in (…) nu inspireren ze een nieuwe lichting”. Hoe de profetie van het snelle geld zichzelf vervult, is op de uitzenddag te zien in de instastory van Ploeger, die er weer flink wat nieuwe klanten bij heeft gekregen.

Zelfreflectie remt alleen maar af

Boyd Hoek krijgt naast hele positieve reacties ook wel eens haat op de socials, als hij weer eens een opdringerige video heeft geplaatst om nieuwe mensen te vinden die graag zijn zelfhulp-wijsheid willen inkopen. “Je loopt mensen te spammen, in zekere zin, terwijl ze iets anders willen zien. Ik begrijp waar mensen vandaan komen,” zegt hij daarover, wat een zekere mate van zelfreflectie lijkt aan te kondigen. Je verwacht iets als: “Die advertenties zijn ook bloedirritant, maar ik heb nu eenmaal mijn school niet afgemaakt en ja, je moet toch wat. Die mindsetcursussen verkopen zichzelf niet.” Maar nee: de kunst van het bijna-miljonairschap is juist om nooit aan jezelf te twijfelen en “te breken met je limiterende overtuigingen”.

En dus krijgen Hoeks critici ervan langs. “Je bent eind twintig, of dertig, en hebt een kantoorbaan, omdat je simpelweg niet wist dat online business mogelijk is. En dan zie je een gastje die negentien is, en in een villa in Bali zit. Ik begrijp het heel goed [dat je dan gaat haten, red.]” Tot zover de empathie van Boyd Hoek. Overigens heeft hij ergens wel gelijk, want ik ben eenendertig, ik werk op een kantoor en ben momenteel kritiek op hem aan het leveren.



Wees flexibel in je passies

Vroeger deden de lucratieve handeltjes van Ilias Rahimi hem nog wel eens in de gevangenis belanden, totdat hij ontdekte dat je ook legaal flink kan harken. Hij koopt onder andere huizen op in achterstandsbuurten, die hij opknapt en duurder doorverkoopt (“fiksen en flippen”). Rahimi toont zich in Snelle Jongens een enthousiast vastgoed-evangelist, als hij bijvoorbeeld een nieuwe bolide heeft aangeschaft: “Het kan allemaal, met vastgoed.” Ook schept hij op over zijn talent in deze branche: “Ik heb een hele goede relatie met pandjes. Ik vind ze en zij vinden mij.” In de serie zien we onder andere hoe hij naar Dubai gaat, waar een investeerder zijn talent ziet en hem honderd miljoen toekent om dat (in Rahimi’s woorden) “weg te werken”.



Rahimi brengt, net als de andere (bijna-)miljonairs uit de serie, bovendien graag zijn kunde over op anderen via cursussen en seminars. Hij hengelt ze binnen via advertenties, waarin hij belooft dat je “financieel vrij” kunt worden via vastgoed. Dat lukt niet altijd: vorig jaar interviewde ik één van zijn klanten die kort na betaling van vijftienduizend euro niet tevreden was over zijn vastgoedcursus, maar haar geld onder geen beding terug kreeg. Rahimi zei, toen ik hem destijds om een reactie vroeg, dat hij het jammer vond dat zijn eigen succesverhalen op Instagram onrealistische verwachtingen creëren. Ook stuurde hij het coaching-contract mee, waaruit bleek dat aan deelnemers inderdaad erg weinig harde garanties worden gegeven. “In het leven word je beloond naar je inzet,” is één van zijn levensovertuigingen die hij in de serie uiteenzet. Op woensdag 30 maart, de dag dat Snelle Jongens uitkwam, publiceerde NRC een interview met acht andere ontevreden deelnemers die zich door Rahimi “misleid” voelen.

Rahimi eist van zijn cursisten dat ze nooit opgeven, maar is zelf een volledig ander pad ingeslagen na deze tegenslagen. In een post op zijn inmiddels verwijderde Instagram-account liet hij woensdag weten dat hij stopt met zijn vastgoedcursussen. De ontevreden “gelukszoekers” (waarvan hij van twee de naam bekend maakte) zouden het voor hem verpest hebben. Hij gaf hen de tip om beter contracten te lezen en “nog een keer goed na te denken voor je een factuur van 20k betaalt”. Ook Rahimi begrijpt zo te zien dat enige zelfreflectie funest is voor je business.

Zijn échte geheim lijkt niet doorzettingsvermogen, maar flexibiliteit: de voormalige vastgoedkoning heeft inmiddels een volledig nieuwe expertise. Met het bedrijf ‘The Growth Capital’ gaat hij mensen helpen rijk te worden met beleggen in cryptocurrencies. Want gelukkig bestaat de cryptowereld uit louter eerlijke en bescheiden mensen die hard willen werken voor hun centen.