SpaceX wil dat jij via Starlink internet krijgt vanuit de ruimte

In het afgelopen jaar heeft SpaceX meer dan 500 satellieten in een baan rond de aarde gebracht. Met deze megaconstellatie, die ze Starlink hebben genoemd, proberen ze vrijwel overal ter wereld satellietinternet toegankelijk te maken.

Mensen worden nu uitgenodigd om het internetplatform uit te proberen. Je kunt je via deze link aanmelden om bètatester te worden.

Videos by VICE

Als je je e-mailadres en postcode hebt verstuurd, krijg je een bevestiging met de volgende boodschap: “Starlink is ontworpen om breedbandinternet met hoge snelheid te leveren op locaties waar toegang tot het internet tot nu toe onbetrouwbaar, duur of niet volledig toegankelijk was. Particuliere bètatests zullen naar verwachting later deze zomer beginnen, gevolgd door openbare bètatests. We beginnen op de hogere breedtegraden.”

Het internet heeft de menselijke beschaving ingrijpend veranderd, en veel mensen beschouwen toegang tot het internet nu als fundamenteel mensenrecht. Toch is op dit moment het internet slechts toegankelijk voor iets meer dan de helft van de wereldbevolking. Met name armere en plattelandsgemeenschappen worden getroffen door de digitale kloof.

SpaceX is op het moment het meest prominente bedrijf dat, door middel van Starlink, deze kloof probeert te dichten, hoewel bedrijven als OneWeb ook in de race zitten om satellieten te lanceren. Het uiteindelijke doel is om een mesh-netwerk van duizenden satellieten te hebben, die onderling contact hebben met lasers. Vrijwel iedereen op aarde bevindt zich binnen het bereik van deze ruimte-infrastructuur, en zou dus straks verbinding moeten kunnen maken met het internet.

Starlink is niet bedoeld om de traditionele internetproviders te vervangen – vooral niet in steden waar de satellietdienst concurrerend of niet zo efficiënt zal zijn. Elon Musk, de CEO van SpaceX, ziet Starlink als een handige internetprovider die fatsoenlijk internet kan leveren aan mensen die geen breedbandtoegang hebben. ‘Fatsoenlijk’ wil zeggen: ongeveer 1 gigabit per seconde, met een vertraging van ongeveer 30 milliseconden.

“Het is vooral belangrijk dat je geen specialist nodig hebt om het te installeren,” liet Musk weten aan Ars Technica. “Er zijn slechts twee instructies en die kunnen in willekeurige volgorde worden uitgevoerd: je richt het apparaat naar de lucht en sluit het aan.”

Het is nog niet duidelijk hoeveel bètatesters voor Starlink zullen worden geselecteerd, of hoe het bedrijf ze zal inzetten. Maar in april tweette Musk dat het bedrijf verwacht dat de tests in het najaar van 2020 zullen beginnen.

Terwijl Starlink en zijn rivalen hard op weg zijn om de toegankelijkheid van het internet wereldwijd uit te breiden, worden hun megaconstellaties ook bekritiseerd wegens hun heldere, afleidende aanwezigheid in de nachtelijke hemel. Toen vorig jaar de eerste grote lading Starlink-satellieten werd gelanceerd, uitten astronomische organisaties en amateur-sterrenkijkers hun bezorgdheid en ongenoegen over de lichtvervuiling die werd veroorzaakt door de felle reflecties van de ruimtevaartuigen.

De Internationale Astronomische Unie (IAU), die meer dan 13.000 leden heeft, zei in een verklaring in 2019 dat ze “het principe van een donkere en radio-stille hemel omarmen – niet alleen als essentieel voor een beter begrip van het universum waarvan we deel uitmaken, maar ook als hulpbron voor de hele mensheid en de bescherming van nachtdieren.”

“We weten nog niet welke impact deze duizenden zichtbare satellieten zullen hebben,” waarschuwde de IAU. “Ondanks hun goede bedoelingen vormen deze satellietconstellaties misschien dus wel een bedreiging voor de mensheid en nachtdieren.”

Om deze zorgen weg te nemen heeft SpaceX anti-glanspanelen toegevoegd aan de nieuwere ladingen satellieten. Omdat deze constellaties bestaan uit honderden tot duizenden individuele satellieten, is het essentieel om ervoor te zorgen dat ze de bestaande ruimtevaartuigen niet zullen hinderen. En laten we ook vooral hopen dat ze een van de kostbaarste dingen van de mensheid niet zullen vernietigen: een onbelemmerd zicht op de nachtelijke hemel.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.