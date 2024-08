Waar had Thierry Baudet het gisteren nou eigenlijk allemaal over?

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen heeft GroenLinks er vier zetels bij gesnoept, waarmee ze negen zetels in de Eerste Kamer hebben. Écht hard winnen deed echter het Forum van Thierry Baudet, dat in één ferme rechtse klap van nul naar twaalf zetels ging. Thierry hield aan het eind van de avond een overwinningsspeech van dik twintig minuten – een speech die gelardeerd was met referenties aan die goeie ouwe Klassieke Oudheid en die heerlijke Renaissance-tijd, tijden waarin Het Westen en vooral Nederland tenminste nog een échte beschaving was, in plaats van een polder vol met oikofobische klimaatdrammers. Of zoiets.

Voor als je betere dingen te doen hebt dan 21:57 minuten naar een glunderende bal kijken, of als je – wat best begrijpelijk is – geen zak snapte van wat-ie nou eigenlijk probeerde te zeggen, hebben we een paar puntjes uit de speech voor je uitgelicht en uitgelegd.



Over een uil

“De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond.”

Thierry was net vanuit het niets de grootste partij geworden bij de verkiezingen, en begon zijn overwinningsspeech met een verhaal over een uil. Maar wie is die uil eigenlijk?

De uil van Minerva is kortgezegd een symbool van wijsheid. Minerva was de Romeinse godin van de wijsheid. Omdat uilen ook vaak met wijsheid geassocieerd worden, werd Minerva vaak afgebeeld met een uil in haar wapenuitrusting. Maar achter deze beeldspraak schuilt een diepere betekenis.

Thierry heeft speciaal voor de gelegenheid al zijn boeken uit het eerste jaar van zijn geschiedenisstudie er weer even bijgepakt, en daar wat quotejes uit gehaald. Ik heb even hetzelfde gedaan voor wat vrijblijvend filosofisch gegoochel.

“De uil van Minerva begint pas bij het aanbreken van de avondschemering haar vlucht,” komt bij Hegel vandaan, een belangrijke inspiratiebron voor Marx, maar dan met meer focus op de cultuur dan op economie. Je zou Hegel met terugwerkende kracht een cultuurmarxist kunnen noemen, en dat zou Thierry ongetwijfeld ook doen als hij hem niet nodig had voor zijn quotes.

Hegel bedoelde, als ik het goed heb nagekeken op wikipedia, met zijn quote dat je alles wat er gebeurt pas achteraf op een zinnige manier kan interpreteren. Zo kom je dan langzaam tot wijsheid, volgens Hegel de drijvende kracht achter de geschiedenis. Als Thierry echt een Hegelfan is, zou hij dus moeten weten dat een ondergangsscenario schetsen en jezelf als nationalistische redder van Europa presenteren niet per se een slim idee is. Het gebeurde de vorige eeuw ook al een keer, en we weten allemaal waar dat uiteindelijk toe heeft geleid: de Europese Unie en het postmodernisme. Misschien heeft Thierry ze nu écht zien vliegen, die uilen dan, maar het lijkt me sterk.

Over onze boreale wereld

“Onze boreale wereld wordt kapotgemaakt en ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen en onze gebouwen ontwerpen, en onze bestuurders.”

Deze quote vind je redelijk aan het begin van de overwinningsspeech van Thierry, en deze ene zin zegt veel over hoe Thierry over dingen denkt. Je weet misschien niet (of pas sinds heel kort) wat de ‘boreale wereld’ precies is. Boreaal betekent zoiets als noordelijk (het noorderlicht heet in het latijn bijvoorbeeld aurora borealis), maar wat Thierry hier bedoelt is ‘de witte wereld’, of de wereld die wit zou moeten blijven. Het is een politiek nogal beladen term, die onder meer door Jean-Marie Le Pen werd gebruikt. De wereld van Thierry is heel erg wit. En die witte wereld wordt volgens hem dus ondermijnd door universiteiten, journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. Daar wil hij blijkbaar iets aan doen. De essentie van wetenschap, journalistiek en kunst is alleen juist de onafhankelijkheid ervan, maar dat ziet Thierry blijkbaar graag anders.

Over het uitslaan van vleugels

“De kiezers in Nederland hebben net als de uil van Minerva hun vleugels uitgespreid, hebben hun ware macht getoond. De uil der wijzen is gaan vliegen en heeft de hele aardkring in beweging gebracht. Want deze vleugels zijn niet alleen vleugels om mee te vliegen. Het zijn ook wieken om lucht mee te slaan, om een veranderingswind in gang te zetten. Om ons land weer van ons te maken.”

Dit is de meest imponerende quote uit die hele speech – qua vorm dan. Thierry gaat hier vol op het poëzie-orgel. Dat hoor je ook aan de manier waarop hij deze woorden uitspreekt, alsof-ie ze met zijn dictie extra gewicht wil geven. Maar feitelijk zegt hij hier natuurlijk helemaal niks. Welke vleugels hebben de kiezer uitgespreid? Kiezers hebben helemaal geen vleugels. Kiezers hebben een stem, en 15 procent van die kiezers heeft op Thierry gestemd. Stel je niet zo aan joh. En hoezo heeft die uil waar je het steeds over hebt de hele aardkring in beweging gebracht. We hebben het hier over de Provinciale Statenverkiezingen gast, laten we even rustig aan doen. En wat is een aardkring überhaupt? Hij zegt echt maar wat hè? Het klinkt hartstikke mooi, maar in gelul kun je niet wonen.

Over de “crisis bij de politie”

“Een absolute crisis bij de politie dreigt, waardoor onze veiligheid op straat, die al nauwelijks meer kan worden gewaarborgd, nog verder onder druk zal komen te staan. En we natuurlijk ook afgelopen maandag in Utrecht zagen dat verkrachters, roofovervallers, levensgevaarlijke mensen, gewoon vrij rondlopen. Het is een schande.”

Volgens Thierry dreigt het helemaal mis te lopen bij de politie, en kan onze veiligheid nauwelijks meer gewaarborgd worden als we een wandelingetje over straat maken. Zoiets kan je wel beweren, maar de cijfers zeggen het tegenovergestelde. De criminaliteit in Nederland daalt al jaren. Het zou kunnen dat mensen zich minder veilig voelen, maar dat komt waarschijnlijk vooral doordat mensen zich bang laten maken door praatjes zoals die van Thierry.

Het verband tussen die zogenaamde crisis bij de politie en wat er maandag in Utrecht gebeurde is al helemaal uit de lucht gegrepen. Als er iets is gebleken afgelopen maandag, is het dat onze politie in staat is tot supersick recherchewerk, waardoor de dader van de schietpartij van maandag binnen een paar uur gepakt was. Dat hij vrij rondliep, daarmee heeft de politie precies niks te maken. Het opheffen van zijn voorarrest was een beslissing van de rechter.

Over literatuur

“De zon was mij nooit opgevallen, zegt Menno Wigman, als hij niet steeds was ondergegaan. De schoonheid van Nederland was mij nooit zo duidelijk op het netvlies gekomen, als ons mooie land niet zo was verkwanseld door de bestuurders van het kartel.”

In zijn speech citeerde Thierry gisteren dichter Menno Wigman. Of Wigman fan zou zijn van FvD zullen we nooit weten – hij overleed vorig jaar. Maar de kans dat hij een groot aanhanger van Thierry en zijn clubje was is niet zo héél groot. Toen de LPF in 2002 opkwam in Rotterdam schreef Wigman daar een gedicht over met de titel Iets over Holland, iets , waarin hij duidelijk afstand nam van die partij, en van het idee dat alles blank moet blijven. Blijf met je poten van Menno Wigman af, Thierry, hij kan zich niet meer verdedigen.

Nog wat opvallender was trouwens de quote die Theo Hiddema gisteren aanhaalde. Hij sprak van “een nieuwe lente, een nieuw geluid.” Dat zijn de openingsregels van het gedicht Mei van Herman Gorter. Dat Gorter geen grote FvD-fan was geweest is vrijwel zeker – hij was een overtuigd communist en oprichter van de Sociaal-Democratische Partij, die later de Communistische Partij Nederland zou gaan heten.

Over het verloren geloof

“Men gelooft niet meer in onze kunsten, in ons verleden. Men gelooft niet meer in onze feestdagen, in onze helden, onze traditionele stedenbouw. Maar in al dat ongeloof, dat immense culturele en spirituele vacuüm is tegelijkertijd haast ongemerkt een immense ketterij binnengedrongen. Een nieuwe immanente religie. Een politieke theologie. De leden van het kartel geloven in niets, maar vereren tegelijkertijd een afgod genaamd transitie.”

Oké, wie weet wat Thierry hier precies bedoelt mag het zeggen. Die eerste twee zinnen, daar komen we nog uit. Wat hij bedoelt, is dat Thierry het erg vindt dat er mensen zijn die vraagtekens zetten bij de dingen die we vroeger hebben gedaan, zoals slaven verhandelen en daar vervolgens vrolijke schilderingen van maken op een gouden koets. Of Sinterklaas vieren met racistische karikaturen en het vereren van zeehelden die hun plek in de geschiedenis veroverden door andere landen leeg te plunderen. Wees er maar trots op. Maar wat is er mis met vernieuwende stedenbouw? Hadden we de zeventiende-eeuwse lijn soms door moeten trekken en het hele land in een grote grachtengordel moeten veranderen? Zodat we net als Thierry allemaal in een leuk grachtenpandje konden wonen?

Maar dan dat stukje dat daarna komt. Er is een immense ketterij binnengetrokken. Een immanente religie. Letterlijk niemand weet wat dit betekent. Ik heb opgezocht wat immanentie betekent. Komt-ie:

Immanentie (letterlijk: er in blijvend) is de filosofische aanduiding voor dat wat tot de structuur van iets behoort en deze niet overschrijdt. In de kennistheorie is immanent bijvoorbeeld dat wat het bewustzijn niet te boven gaat maar binnen de ervaring of het bewustzijn blijft.



Ik heb nog steeds geen idee. En dit is precies wat Thierry doet. Hij zegt maar wat, laat het enorm belangrijk klinken, maar zorgt er tegelijk voor dat niemand enig idee heeft waar de fuck hij het over heeft, maar het klinkt wetenschappelijk dus de kiezer klapt maar.



Over wetenschappelijk gesproken: deze quote is de opmaat naar een verhaal over klimaat en hoe ‘het kartel’ duizend miljard euro (bewezen onzin) over de balk smijt om ons te redden van een volgens hem niet bestaand probleem (ook bewezen onzin).

De toespraak van Baudet van gisteren klonk mooi, met veel moeilijke woorden en hij las het ook goed voor, maar voor de volgende keer zou het toch handig zijn als hij in plaats van zo’n speech gewoon van tevoren een verkiezingsprogramma opstelt. Dan hoeft de kiezer zich niet een dag na de verkiezingen te verdiepen in het hegelianisme, om te begrijpen waar-ie nou eigenlijk op heeft gestemd.

Maar misschien boeit dat de kiezer ook wel niet. Het enorme gejuich dat opsteeg toen Thierry zijn uitsmijter “SANERING VAN DE PUBLIEKE OMROEP” dropte maakt duidelijk wat de FvD-kiezer echt wil: gewoon eens een keer andere koppen op tv.