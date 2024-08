De Sphere, het symbool van Amerikaanse verjonging, heeft nu allerlei problemen

De Sphere in Las Vegas is voor mensen met bepaalde techno-politieke overtuigingen een baken van hoop in een zee van duisternis geworden.

Het grootste bolvormige bouwwerk ter wereld heeft een oppervlakte van 81.290 vierkante meter en is 112 meter hoog, en heeft genoeg ruimte voor 12.000 mensen. Maar het is al snel beter bekend geworden als ‘s werelds grootste LED-scherm, een immer veranderende bol van QR-codes en lachende cartoongezichten die neerkijken op de Las Vegas Strip.

Optimisten beschrijven het als “de toekomst van entertainment,” “de gestoordste concertzaal ooit”, en een ‘levende’ vertegenwoordiging van moderne Amerikaanse vindingrijkheid, het bewijs dat het land nog steeds relevant en vernieuwend is. “Een wereldmacht die op z’n einde loopt zou zoiets niet kunnen bouwen,” schreef Eric Wollberg, medeoprichter en directeur van Prophetic, een startup voor neurotechnologie, in september toen hij een video repostte van een van de eerste U2-concerten in het gebouw. “Amerika heeft jullie afgemaakt. Volledige dominantie,” schreef een andere Twitter-gebruiker deze maand bij een video van de Sphere als een rond geel cartoonfiguur, die zijn ogen op het gepeupel onder hem richt.

Maar sinds de opening van de Sphere op 29 september is er bewijs boven water gekomen dat er iets mis zou kunnen zijn. Het geroezemoes begon op 3 november, toen het bedrijf de Securities and Exchange Commission (SEC) liet weten dat financieel directeur Gautam Ranji ontslag had genomen. In de archivering van het SEC zei het bedrijf dat Ranji’s ontslag “niet het gevolg was van onenigheid met de onafhankelijke auditors of een lid van het management over enige kwestie van accountingprincipes of -praktijken, openbaarmaking van financiële verslagen of interne controles.”

Maar vier dagen later insinueerde The New York Post dat dit in feite niet zo was. Een bron had de krant verteld dat Ranji ontslag had genomen nadat zijn baas, James Dolan, eigenaar van het sportteam de Knicks en een roemruchte driftkikker, naar verluidt tegen hem had geschreeuwd tijdens een vergadering van hooggeplaatste leidinggevenden. The Sphere Entertainment Co. is onderdeel van Dolans Madison Square Garden-imperium, hoewel Madison Square Garden Entertainment eerder dit jaar een spin-off heeft gehad.

Ranji, die 11 maanden bij het bedrijf heeft gewerkt, verliet de kamer naar verluidt “op kalme wijze” en liet de juridisch adviseur van het bedrijf weten dat hij er klaar mee was.

Het is onduidelijk wat aan het geschreeuw vooraf ging, maar één dag nadat het verhaal in de Post werd gepubliceerd kondigde The Sphere Entertainment Company aan dat het in het voorgaande kwartaal 98,4 miljoen dollar (89,9 miljoen euro) verlies had geleden. Het getal klinkt erger dan het was. Het fiscale kwartaal was op 30 september afgelopen, slechts één dag voor het gebouw in Las Vegas zijn deuren opende. Bij slechts twee shows van U2 had het al 4,1 miljoen dollar (3,7 miljoen euro) aan “evenementgerelateerde omzet” binnengehaald. Daarnaast verdiende het bedrijf ook nog eens 2,6 miljoen dollar (2,3 miljoen euro) met licentiekosten voor suites en advertising op de exosfeer, die ook in september van start ging.

Met drie maanden aan shows, in plaats van een paar dagen, zou het bedrijf redelijkerwijs een hoop meer geld kunnen binnenhalen. Het heeft nog wel een lange weg af te leggen om de kosten te compenseren: het project, dat aanvankelijk in februari 2018 werd aangekondigd, had oorspronkelijk zo’n 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro) moeten kosten, maar is dat prijskaartje flink overstegen met de uiteindelijke kosten van 2,3 miljard dollar (2,1 miljard euro).

Dolan was sinds februari meer betrokken bij de dagelijkse operaties van de Sphere, toen MSG Sphere-directeur Lucas Watson plotseling het bedrijf verliet. Daarna heeft Dolan naar verluidt de “supervisie” van het project overgenomen.

Het lijkt er dus op dat de Sphere niet een 21ste-eeuws Colosseum is, maar een Amerikaans ding ten voeten uit: een bedrijf met bekvechtende leidinggevenden, doelen om te behalen, en geen enkele garanties.



