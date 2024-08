Hoe spookvoetballer Bernio “Jordan” Enzo Verhagen de wereld over ging

Bernio “Jordan” Enzo Verhagen (25) maakte aan het begin van dit jaar een bijzondere stap als amateurvoetballer. Hij vertrok naar FC Dinamo-Auto, een club in Transnistrië – een regio in Moldavië die zich in 1990 eenzijdig onafhankelijk verklaarde. Transnistrië heeft bijvoorbeeld eigen grenzen opgetrokken en een eigen munteenheid ingevoerd, maar geen land ter wereld erkent het als officiële staat.

Er zijn twee voetbalclubs in Tiraspol, de hoofdstad van Transnistrië: het grote FC Sheriff en het kleine FC Dinamo-Auto. Die laatste heeft geen stadion, slechts een paar tribunes, waar niemand op komt zitten tijdens wedstrijden. Als je een beeld wil krijgen van de club, kun je op YouTube hele wedstrijden zien. Het is voor Nederlandse begrippen een veredelde amateurclub. In februari zette FC Dinamo-Auto een mededeling op haar site. De club had een contract getekend met Verhagen, een buitenspeler uit Nederland. Verhagen zat er vervolgens kort, maar kwam niet tot een debuut in het eerste elftal en keerde terug naar Nederland.

De foto die FC Dinamo-Auto online zette bij de presentatie van Verhagen.

Ik wilde hem graag spreken over zijn tijd in Transnistrië, dus ik nodigde Verhagen uit op de redactie, en nam met hem een podcast op. Verhagen vertelde kleurrijke anekdotes over het leven in Transnistrië, bijvoorbeeld dat hij er geen porno op zijn telefoon kon kijken, hij er een fietser op de snelweg had gezien, en zijn teamgenoten nog nooit een donkere jongen onder de douche hadden gezien.

Na het verschijnen van die podcast gebeurde iets vervelends. Ik kreeg een paar negatieve berichten binnen van luisteraars, die me wilden waarschuwen voor Verhagen. De eerste zei dat Verhagen helemaal niet goed kon voetballen. Toen dacht ik: dat kan wel, want hij speelde in Nederland in de derde klasse en kwam bij FC Dinamo-Auto ook niet tot een debuut. Maar de twee andere berichten waren verontrustender. Daarin werd Verhagen beschuldigd van oplichting, waaronder creditcardfraude. In principe stonden die beschuldigingen los van zijn tijd in Transnistrië – de oplichting zou jaren daarvoor gebeurd zijn. Maar het zat me niet lekker.

Ik belde Verhagen op, met de mededeling dat ik wat berichten binnen had gekregen, van mensen die zijn integriteit in twijfel hadden getrokken. “Dat zijn gewoon haters,” zei Verhagen. Maar hij vroeg wel om de namen van degenen die me benaderd hadden. Toen ik die niet wilde geven, hing hij op. “Dan weet ik genoeg,” zei hij nog, voordat hij het gesprek wegdrukte. Ik hield een nare nasmaak over aan het telefoongesprek. Daar zat ik dan, met mijn podcastje over een amateurvoetballer die even in Transnistrië had gezeten. Er leek iets niet te kloppen aan deze man, dus ik besloot het vervolg van zijn voetbalcarrière in de gaten te houden.

Een paar weken na mijn laatste telefoongesprek met Verhagen zag ik een bericht langskomen bij FC De Avonturiers. Dat is een geweldig Twitter-account, dat Nederlandse voetballers in het buitenland volgt. Cape Town City FC had Verhagen gepresenteerd. “Cape Town City is delighted to announce the signing of Dutch winger Bernio Enzo Verhagen from Dinamo Tiraspol,” meldde de club. Erbij stond een foto van een lachende Verhagen, die een shirt van de club omhoog hield en de hand schudde van John Comitis, de voorzitter van de club.

Cape Town City FC heeft deze tweet in november verwijderd.

Dat bericht verbaasde me. Verhagen had bij FC Dinamo-Auto geen wedstrijd gespeeld. Cape Town City FC is een serieuze club in Zuid-Afrika, opgericht door de broers Comitis, die ook Ajax Cape Town hebben opgericht. Ex-Ajacied Peter Leeuwenburgh en ex-Feyenoorder Kermit Erasmus staan er bijvoorbeeld onder contract.

Hoe kon het dat deze club Verhagen contracteerde, zonder dat hij een wedstrijd had gespeeld bij FC Dinamo-Auto? Het werd nog gekker toen Verhagen binnen een maand weer weg was bij Cape Town City FC, zonder een wedstrijd te spelen. Hij dook vervolgens op bij Audax Italiano, een subtopper in de Chileense eredivisie. Maar ook daar was Verhagen na een paar maanden weg, zonder een wedstrijd te spelen. Op 5 november plaatste Viborg FF, een club van het tweede niveau van Denemarken, een statement op haar website. De club meldt in het bericht trots dat het een contract heeft getekend met Verhagen.

“Viborg FF heeft een contract getekend met Bernio Jordan Verhagen,” staat er. “Hij komt over van Audax Italiano en heeft eerder in Zuid-Afrika en Moldavië gespeeld. Jordan is een supersnelle en agressieve speler, die op alledrie de posities voorin uit de voeten kan.” Verhagen komt zelf ook aan het woord in de officiële mededeling. “Het is een mooie kans voor me om naar Denemarken te komen en ik heb zin om te beginnen. Ik heb mooie dingen gehoord over Viborg en zal mijn best doen het team te helpen,” zegt hij. Verhagen krijgt er rugnummer 28.

Verhagen bij zijn presentatie bij Viborg FF. (Foto via Viborg FF)

Deense media komen er al snel achter dat Verhagen kort voor zijn presentatie bij Viborg een opmerkelijk interview heeft gegeven aan de Chileense krant La Tercera. De Chileense krant heeft Verhagen geïnterviewd via Skype over zijn vertrek bij Audax Italiano. Verhagen is met een Chileens vriendinnetje, Nayaret Muci, naar Denemarken gegaan. Zij dient als vertaler tijdens het interview met de Chileense journalisten. La Tercera schrijft dat Muci statements op haar Instagram stories had staan, waarin ze zei dat Verhagen haar gevangen hield in Denemarken, haar sloeg en op haar spuugde. Tijdens het Skype-interview vragen de journalisten van La Tercera haar naar die statements. Dan zegt Muci dat Verhagen haar inderdaad vasthoudt in het hotel, maar dat alles nu verder goed gaat.

Verder verklaart Verhagen dat hij weg is gegaan bij Audax Italiano omdat medespelers racistisch tegen hem zouden zijn geweest. Ze zouden hem ‘aap en ‘slaaf’ genoemd hebben. Dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Maar er staan nog een paar opmerkelijke dingen in het interview. Verhagen wil bijvoorbeeld niet zeggen via welke zaakwaarnemer hij bij Audax Italiano terecht was gekomen. En Lorenzo Antillo, de voorzitter van Audax Italiano, wordt ook in het stuk geciteerd. Hij zegt zich niet te kunnen herinneren door welke agent Verhagen bij zijn club kwam. Het is een merkwaardig verhaal dat veel vragen oproept.

Welke zaakwaarnemer heeft Verhagen nu? Is Verhagen echt weggegaan bij Audax Italiano vanwege racisme, of gebruikt hij dat als excuus om iets te verbergen – bijvoorbeeld dat hij niet goed genoeg was? Moet de Deense politie niet eens langsgaan bij zijn vriendin? En natuurlijk de grote vraag: hoe kan het dat Verhagen in een jaar bij vier verschillende clubs heeft getekend zonder ergens een wedstrijd te spelen? Ik besluit om weer te proberen met Verhagen in contact te komen. Ik stuur hem een berichtje via Whatsapp en vraag hem wie zijn zaakwaarnemer is.

“Ik zou jullie willen vragen dat jullie mij niet lastig vallen,” appt hij terug. De boodschap is duidelijk. Verhagen wil niet meer met me praten.

Ik doe navraag bij de KNVB, naar wat de bond weet over Verhagen. Bij de KNVB is bekend dat Verhagen een jaar in de jeugdopleiding van Willem II heeft gezeten, van januari 2009 tot januari 2010. Daarna heeft hij ingeschreven gestaan bij de Nederlandse amateurclubs TSV Oosterhout, VV Oosterhout en Den Dungen. Het moet bij de KNVB bekend zijn als een speler vanuit Nederland voor het eerst overgeschreven moet worden naar een buitenlandse club, maar de KNVB weet niks van een overschrijving naar een van de vier buitenlandse clubs waar Verhagen dit jaar is gepresenteerd. Niet van FC Dinamo-Auto, niet van Cape Town City FC, niet van Audax Italiano en niet van Viborg FF.

Verhagen is dus wel gepresenteerd bij al deze buitenlandse clubs, maar voor zover de KNVB weet, nooit officieel ingeschreven. Het is dus ook niet zo gek dat hij nergens is gedebuteerd, want dat mag helemaal niet. Waarom hebben deze clubs hem dan allemaal gepresenteerd? Waarom hebben ze hem niet gewoon op proef genomen, zoals zo vaak bij profclubs gebeurt?

Het laatste wat ze bij de KNVB weten, is dat Verhagen dit jaar ingeschreven stond bij Den Dungen. Ik ben benieuwd wat ze daar nog weten van Verhagen, dus ik bel met Marcel van Krieken, coördinator van de selectie. “Hij heeft in mijn beleving zo’n vier wedstrijden meegedaan met Den Dungen. Daarin viel hij eigenlijk helemaal niet zo op,” zegt Van Krieken. Volgens hem was Verhagen wel heel aardig op de club, op persoonlijk gebied hebben ze geen problemen met hem gehad. Maar Van Krieken snapt ook niet waarom profclubs hem steeds tekenen. “Je laat zo’n jongen toch effe voetballen. Als je een beetje verstand van voetbal hebt, zie je toch dat die jongen amper in de derde klasse mee kan. Ik vraag me af hoe hij dat doet.”

Ik bel ook naar FC Dinamo-Auto, maar daar wordt niet opgenomen. Op een e-mail wordt ook niet gereageerd. In februari had de club een bericht op de site geplaatst waarin het trots meldde dat Verhagen er had getekend. Dat bericht heeft de club sindsdien wel offline gehaald, alsof het elk spoor van Verhagen wil wissen. Omdat ik bij FC Dinamo-Auto niet verder kom, schakel ik door naar Cape Town City FC. “Jordan kwam bij ons via een agent die een sterke link met de club heeft,” zegt Julian Bailey, perschef van Cape Town City FC. Wie die agent precies is, kan hij niet zeggen. “Voordat Jordan bij ons kwam, zagen we wat beelden van hem. Die beelden bevielen de voorzitter. Dus we tekenden hem.”

Maar toen Verhagen bij de club aankwam, was hij niet fit en moest hij voor zichzelf trainen. “Toen hij bij het team mee kon trainen was het klaar,” zegt Bailey. “We hebben geen kans gehad om te zien of hij het niveau zou halen van de beelden die we hadden gezien. Maar zijn houding was fantastisch: hij werkte hard en we hebben geen problemen met hem gehad.” Volgens Cape Town City FC vertrok Verhagen daarna snel, omdat hij terug wilde naar Europa. Dat vind ik vreemd, aangezien Verhagen daarna helemaal niet terug naar Europa ging: hij vertrok naar Audax Italiano, in Chili.

Ik zoek contact met spelers van Cape Town City FC, om erachter te komen wat zij van Verhagen vonden. Via Whatsapp spreek ik een speler, die op voorwaarde van anonimiteit wel wat wil zeggen over Verhagen. “Hij is hier inderdaad kort geweest,” zegt de speler. “Voetballend was het helemaal niks. Hij werd bij ons buiten de training gelaten. Na een aantal trainingen te hebben toegekeken, hebben ze hem bij ons weggehaald en bij Jong gezet. Daarna heb ik nooit meer iets van hem gehoord.”

Ik schakel door naar Audax Italiano, maar krijg via de telefoon en mail geen respons. Dan vind ik op Twitter het account van de trotse voorzitter van de club, Lorenzo Antillo. Ik vraag hem naar de korte periode van Verhagen bij zijn club. “Het spijt me, maar ik heb niks te zeggen over dit onderwerp,” stuurt Antillo. Ik vraag door, naar welke zaakwaarnemer Verhagen bij hem bracht. “Ik praat liever niet over dit onderwerp, sorry. Ik ben ergens bij betrokken waar ik niet om heb gevraagd,” besluit hij. Die laatste zin blijft bij me hangen. De voorzitter is ergens bij betrokken waar hij niet om heeft gevraagd. Wat zou dat zijn?

In Denemarken kom ik in contact met Sara Margren. Zij is een journaliste voor het Deense sportmedium Bold. Bij haar gingen alle alarmbellen af toen Verhagen bij Viborg FF tekende, omdat het zijn vijfde club dit jaar was, zonder dat hij had gespeeld bij de laatste drie clubs voor Viborg FF. Margren las ook het opmerkelijke interview dat Verhagen begin november gaf aan de Chileense krant La Tercera. “Toen wisten we dat Verhagen in elk geval privéproblemen had, dat mensen twijfelden of hij wel een profvoetballer was, en dat niemand wist wie zijn zaakwaarnemer was. Dat waren de drie punten die het startpunt werden voor ons eigen onderzoek,” vertelt Margren.

Bold nam contact op met Verhagen. Hij vertelde dat hij eerder in Denemarken op proef was geweest bij Næstved en Randers. Margren checkt dat bij die clubs, maar die zeggen haar dat ze nog nooit van Verhagen hebben gehoord. “We hoorden ook dat Verhagen niet traint met de rest van het team bij Viborg FF, vanwege zijn fysieke conditie, maar ook omdat zijn skills niet op het niveau van de rest van de spelers van Viborg zou zijn,” vertelt Margren verder. Dat klinkt herkenbaar, net als de situatie bij Cape Town City FC.

In Denemarken verschijnt ook een groot interview van Verhagen bij BT, dat hem kritisch vraagt naar het verloop van zijn voetbalcarrière. Al in het eerste antwoord zie ik dat Verhagen liegt. Hij zegt tussen zijn twaalfde en achttiende bij Willem II in de jeugd te hebben gezeten, maar door mijn navraag bij de KNVB weet ik dat hij daar slechts een jaar stond ingeschreven, in 2009. In dat interview zegt Verhagen ook dat hij een paar dagen op proef is geweest bij Viborg FF voordat hij er tekende. Kort daarna plaatst Viborg FF een statement op haar website. Daarin schrijft het dat de club Verhagen op een andere manier heeft binnengehaald dan het normaal doet.

“Verhagen is opgepikt op advies van een internationaal zaakwaarnemersbureau, zonder dat we hem vooraf hebben gezien,” meldt Viborg FF. Ook meldt de club expliciet dat het niet klopt dat Verhagen vooraf bij hen op proef is geweest. “Verhagen is gequote in de huidige editie van BT dat hij 2-3 dagen mee had getraind bij Viborg FF voordat hij tekende. Dat is niet waar.” De club meldt verder dat het werkt aan een “oplossing voor de toekomst van Verhagen.” Na het verschijnen van het statement zet Verhagen foto’s op Twitter, alsof hij op stage is bij HB Koge. Die club reageert meteen door te zeggen dat hij er op dat moment niet op stage is. Verhagen zou er vier jaar geleden alleen op bezoek zijn geweest, en te licht zijn bevonden. Daarna verwijdert Verhagen de tweet.

In het Deense medium Politiken verschijnt in de dagen erna een heftig verhaal, waarin wordt gemeld dat Verhagen zich eerder in Denemarken voor zou hebben gedaan als speler van FC Kopenhagen. Zo zou hij een vrouw hebben verleid, en sieraden en geld van haar hebben gestolen. En dan lijkt er een antwoord te komen op de vraag hoe Verhagen elke keer binnen is gekomen bij clubs. Bold, het medium waar Sara Margren werkt, publiceert een verhaal, waarin wordt gesteld dat Viborg FF benaderd was door een nepagent, iemand die zich voordeed alsof hij van Stellar Group was. Dat is een enorm zaakwaarnemerskantoor, waar onder meer ook Gareth Bale bij zit. Stellar Group zou Viborg FF flink wat beloofd hebben. Onder meer dat als het Verhagen zou contracteren, het de speler in de winter snel door zou kunnen verkopen aan Hebei Elite FC in China.

Een dag later, afgelopen zondagavond, komt Viborg FF met een nieuw, uitgebreid statement op haar site. De club geeft aan sinds juli van dit jaar in contact te zijn geweest met meerdere mensen van Stellar Group – althans, dat dacht de club. De club kreeg, zo blijkt nu, frauduleuze mails, documenten en telefoontjes van mensen die zich voordeden alsof ze van Stellar Group waren. Viborg FF dacht benaderd te zijn voor een samenwerking voor jeugdspelers en een investering. Bijna dagelijks communiceerde een man, die zich voordeed als Stellar Group-directeur Mo Sinouh, met Jesper Fredberg, de sportief directeur van Viborg FF. Zo kwam ook Verhagen ter sprake, schrijft de club.

Op advies van de zogenaamde mensen van Stellar Group haalde Viborg hem binnen, om door te kunnen verkopen aan China. De club zegt zelfs brieven van deze Chinese club te hebben gekregen, met handtekening van de zogenaamde voorzitter erop. Maar toen kwamen de publicaties van Deense sportmedia, over het geweld van Verhagen tegen zijn vriendin en zijn dubieuze verleden als voetballer. Viborg FF is nu in contact met de echte mensen van Stellar Group, schrijft de club, om de zaak samen goed over te dragen aan de politie. De club schrijft ook dat de zaak terug leidt naar Chili en Zuid-Afrika, waar Verhagen werd gepresenteerd door Audax Italiano en Cape Town City FC.

Viborg zegt Verhagen nooit te hebben betaald, maar wel enorme imagoschade te hebben geleden door de zaak. Waarschijnlijk is Verhagen geholpen door een of meerdere personen. De grote vraag is nu wat er gaat gebeuren met Verhagen, de spookvoetballer die dit jaar bij de Nederlandse amateurclub Den Dungen stond ingeschreven, en daarna bij vier verschillende clubs en in vier verschillende landen werd gepresenteerd, zonder ergens een minuut te spelen.

“Viborg werkt aan een juridische oplossing met Verhagen,” schrijft de club.

Ik heb vandaag geprobeerd Verhagen te bereiken voor een verklaring, maar hij was niet bereikbaar. Het laatste wat Verhagen over de zaak heeft gezegd was gisteravond, bij de Deense zender TV3+. Volgens Verhagen is het verhaal van de grootschalige oplichting een “bullshit story”.

We maakten een serie podcasts over de spookvoetballer. Alle afleveringen zijn hier te luisteren. Daarnaast publiceerden we op 18 augustus 2020 een uitgebreid artikel over de veroordeling van Verhagen. Dat stuk is hier te lezen.