Sri Lankaanse curry met kip

Porties: 2

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 30 minuten

Benodigdheden

Voor de curry:

60 ml plantaardige olie

1 grote witte ui, in dunne plakken

6 gram mosterdzaad

1 teen knoflook, geraspt

1 stuk verse gember van 2,5 centimeter, met schil geraspt

6 gram currypoeder

5 gram tomatenpuree

2 kippendijen, in stukken van 2 centimeter

1 kleine zoete aardappel, geschild en in blokjes

60 gram kokosnootmelkpoeder (toko)

zout en versgemalen peper, naar smaak

verschillende soorten groenten erwtjes, spinazie, boerenkool, sperziebonen en bloemkool (wat je in je koelkast vindt dus)

6 gram tamarindepulp, geweekt in klein beetje water (kun je vervangen met 1/2 limoen)

Om erbij te serveren:

gestoomde basmatirijst

verse koriander

Bereidingswijze

1. Zet het vuur middel hoog en verhit een een grote pan. Voeg de olie toe en vervolgens de gesnipperde ui. Roer niet teveel en laat de uien bakken tot ze donkerbruin kleuren (maar niet zwart, ha).

2. Als de uien na 5 minuten goudkleurig zijn, voeg je alvast het mosterdzaad, de gember en de knoflook toe. Voeg nu nog wat extra olie toe als dat nodig is, je wilt niet dat dit mengsel verbrandt.

3. Als de ui donkerbruin is gekleurd, voeg je het currypoeder, de tomatenpasta, de kip en de zoete aardappels in de pan, breng op smaak met zout en peper. Giet een beker water in de pan (het mengsel moet tot de helft onderstaan in vocht, misschien heb je meer nodig). Roer nu de kokospoeder door het mengsel, zorg dat alles goed oplost. Geen zorgen als je klontjes ziet, die verdwijnen vanzelf als je roert. Dek de pan af en laat de curry 10 minuten op een laag vuur koken.

4. Haal de pan van het vuur en breng op smaak met zout en peper. Zet het vuur nu hoog en voeg de groenten toe. Als je spinazie gebruikt en doperwtjes (uit de vriezer), voeg je die op het laatst toe. Bloemkool en broccoli mogen 5 minuten meekoken. Sperziebonen zijn ook lekker, maak blancheer ze 1 minuut in kokend water voor je ze toevoegt aan de curry, anders verdwijnt de mooie groene kleur. Op het laatst voeg je twee eetlepels tamarindewater toe of de sap van een halve limoen. Wees voorzichtig, je wilt geen zure curry, alle smaken moeten alleen meer naar voren komen. Serveer met de rijst en garneer de curry met de koriander.