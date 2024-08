Foto’s van het protest in Den Haag voor een staakt-het-vuren in Palestina

Op zondag 29 oktober gingen fotograaf Charlotte van de Gaag en ik naar Den Haag, waar duizenden mensen zich hadden verzameld om te protesteren tegen de Israëlische militaire bezetting van Gaza en een onmiddellijk staakt-het-vuren te eisen. De demonstranten – tussen de 6000 en 15.000 mensen, afhankelijk van wie je het vroeg – kwamen samen op het Malieveld om te luisteren naar sprekers van verschillende pro-Palestijnse organisaties en politieke partijen.

De sprekers veroordeelden westerse landen voor het steunen van Israël, ondanks het feit dat het Israëlische leger duizenden onschuldige burgers in Gaza heeft gedood. Ze beschuldigden westerse overheden er ook van economisch te hebben geprofiteerd van de Israëlische bezetting van Palestina, en economische banden prioriteit te hebben gegeven in plaats van de bescherming van burgers, zoals verplicht is onder internationale wetgeving.

“Den Haag was een symbolische locatie voor onze demonstratie,” zei een woordvoerder voor Students for Palestine, een van de organisaties achter het protest. “We liepen langs de Tweede Kamer om haar op te roepen verantwoordelijkheid te nemen voor haar voortdurende militaire, financiële en ideologische steun voor Israëls genocidale acties.”

De organisatie eist dat de Nederlandse overheid sancties heft op Israël, evenals een militair embargo om de levering van wapens aan het land te stoppen. Andere partijen bekritiseerden de Nederlandse overheid voor het onvoorwaardelijk steunen van Israël na de aanvallen van Hamas, en voegden eraan toe dat het Israëlische leger zich daardoor waarschijnlijk niet aan oorlogsrechten zal houden. Gedurende het protest maakten sprekers en demonstranten duidelijk dat ze ontevreden waren over hoe de Nederlandse overheid op de crisis heeft gereageerd.

Na de speeches liep de menigte langs de Tweede Kamer en door naar het Vredespaleis. “Lopend langs het Vredespaleis roepen we het Internationaal Strafhof op arrestatiebevelen af te geven om Israëls politieke en militaire leiders op te pakken en hun misdaad van genocide en andere oorlogsmisdaden te onderzoeken,” aldus Students for Palestine.

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) en het Internationaal Strafhof (ICC) – de twee voornaamste intergouvernementele rechtbanken van de wereld, die beiden in Den Haag gevestigd zijn – hebben lopende onderzoeken naar de vermeende schendingen van internationale wetten in Israël en Palestina. Het ICJ onderzoekt de legaliteit van de Israëlische bezetting van Palestina, terwijl het ICC de vermeende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid aan beide kanten onderzoekt.

Op 10 oktober liet het ICC weten dat ze “duidelijk bewijs” van oorlogsmisdaden in Israël en Gaza gezien hadden. Tot dusver hebben alleen Liechtenstein, Zwitserland en Zuid-Afrika het ICC-rapport openlijk gesteund, terwijl de meeste andere landen, waaronder Nederland, niks van zich hebben laten horen.

Nederland heeft zich ook onthouden van het stemmen voor een VN-resolutie die een staakt-het-vuren eist, samen met de meeste Europese landen. Dit standpunt staat in sterk contrast met de recente crisis in Oekraïne, toen alle westerse landen zich snel achter een reactie van de internationale rechtspraak schaarden.

We vroegen een paar mensen in de menigte waarom ze naar Den Haag zijn gekomen om te protesteren, en of ze een boodschap hadden voor de overheid en de internationale instellingen die in de stad gevestigd zijn.

Twee demonstranten die hun naam niet wilden geven vanwege privacyredenen:

Wij zijn hier vandaag naartoe gekomen omdat we vinden dat de regering meer druk uit moet oefenen op de Israëlische regering om het vuren te staken. Het is onacceptabel dat er aan beide kanten onschuldige burgerslachtoffers vallen. In Gaza escaleert het nu extreem. Dit mag niet gebeuren.

Tweede demonstrant: Ik vind dat de Nederlandse overheid het onderzoek van het Internationaal Strafhof absoluut zou moeten steunen, en dat het de VN-resolutie voor het staakt-het-vuren had moeten steunen. Ik weet niet waarom ze dat niet hebben gedaan, dergelijke onderzoeken zijn altijd het juiste om te doen.

Sam Adnaan

Sam Adnaan tijdens de demonstratie in Den Haag

Ik ben als vluchteling in Jordanië geboren en hier ben ik politiek vluchteling. Daarnaast ben ik queer activist en mensenrechtenactivist.

Toen Oekraïne door Rusland werd binnengevallen stond de hele wereld achter hen. Ik stond persoonlijk achter Oekraïne, omdat het land een deel van mij uitmaakt als mens, als activist; als Palestijn maakt het deel van me uit, en, weet je wel, als queer persoon. Ik steun elke strijd van inheemse bevolkingen, elke strijd voor vrijheid. Maar we zien die steun niet vanuit het Westen. Er is een dubbele standaard als het aankomt op mensen van kleur, mensen uit verschillende delen van de wereld. We vechten voor bevrijding, en we zullen hoe dan ook blijven vechten.

Tessa en Mickey

Mickey: We staan als volk op tegen onderdrukking en genocide, onze leiders zouden hetzelfde moeten doen.

Tessa: Het is echt belachelijk dat onze politieke leiders zo bang zijn dat het innemen van een standpunt ze iets zal kosten, dat een of andere krachtpatser boos zal worden. De Nederlandse overheid zegt: “Als we zoals Ierland of Spanje doen, dan luistert Israël misschien helemaal niet meer naar ons,” maar ze zijn al niet aan het luisteren als je alleen maar subtiele opmerkingen probeert te maken en lichte druk geeft.

Mickey: Het is niet leuk om tegen een onderdrukker op te staan, het gaat geen prettige situatie zijn, maar je moet het wel doen. Net zoals bij pestkoppen.

Hussain

Mijn naam is Hussain, ik ben een Palestijnse vluchteling. Ik ben hier vandaag gekomen om te laten zien dat ik achter Gaza sta. Het is erg treurig om te zien dat de Nederlandse overheid achter Israël staat, nu er mensen in Gaza doodgaan.

Bekijk hieronder het fotoverslag van Charlotte van der Gaag: