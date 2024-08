Steek een dikke baap op en staar naar de uitgestrekte vlaktes van Mars

Als jij ergens door de ruimte zou vliegen om een gedurfde en gevaarlijke landing op Mars te ondernemen, zou het je vergeven worden als je te afgeleid was om alles ondertussen ook nog te filmen. Maar de NASA-rover Perseverance deed daar iets meer dan een week geleden niet zo moeilijk over.

Terwijl het ruimtevaartuig landde – ook wel bekend als de “seven minutes of terror”, omdat de kans op een crash op dat moment heel groot was – werd alles vastgelegd door camera’s die op meerdere onderdelen bevestigd zaten. Op maandag werden de beelden ervan door NASA vrijgegeven, waardoor we nu allemaal zelf kunnen zien hoe het is om op deze rode planeet te landen.



Omdat de belangstelling voor Mars daardoor weer flink werd aangewakkerd, besloot ruimtekunstenaar Seán Doran zijn film Red Planet Rise uit 2020 weer eens op Twitter te zetten. Deze video van 33 minuten laat het serene landschap van Mars zien, vanuit het perspectief van de High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) aan boord van de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), een ruimtesonde die al sinds 2006 het oppervlakte van de planeet in kaart brengt.

If you need more Mars, I made a chilled out 33 minute glide-by in 4k using data from @HiRISE

Full version: https://t.co/2EMLV2DNQY pic.twitter.com/WrA3vbRkmm — Seán Doran (@_TheSeaning) February 22, 2021

Je ziet schitterende beelden van de uitgestrekte kraters en vlaktes en reist over ontzaglijke bergketens. Doordat de camera zo’n hoge resolutie heeft, lijkt het net alsof je veel dichter bij Mars bent dan de hoogte waarop de MRO zich in werkelijkheid bevindt. “De HiRISE kan oppervlaktebeelden van 25 centimeter per pixel en hoogtedata van ongeveer 1 meter per pixel opslaan,” schreef Doran in een e-mail. “Door die nauwkeurigheid konden we er een soort drone-achtige beelden van maken, alsof je zo over Mars heen glijdt.”

“Ik heb de gegevens van HiRISE geconverteerd en er daarna met Blender een 3D-model van gemaakt,” vervolgt hij. “De bijbehorende beelden heb ik met Photoshop bewerkt en de ‘glijdende’ beweging geanimeerd in 3DS Max.” Daarna voegde hij alles samen in Adobe After Effects, inclusief output voor de lucht en atmosfeer.



Red Planet Rise is in zwart-wit, maar Doran heeft ook veel gekleurde beelden van HiRISE-gegevens gemaakt, zoals de onderstaande video van Arabia Terra – het gebied waar ook het boek The Martian van Andy Weir en de gelijknamige film zich afspelen.

Ook de beelden van de High Resolution Stereo Camera (HRSC), die zich aan boord van de Mars Express van de Europese Ruimtevaartorganisatie bevindt, lenen zich volgens Doran heel goed om films te schieten van het Marslandschap.

Mocht je onder de indruk zijn en meer willen zien van de marslanding van vorige week – die trouwens vlak na de landing van ruimtevaartuigen uit China en de Verenigde Arabische Emiraten plaatsvond – dan kom je met deze korte film goed aan je trekken. Mars is in meerdere opzichten niet met de aarde te vergelijken, maar zo hier en daar lijkt de verlaten, schitterende planeet griezelig veel op de onze.



