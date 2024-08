Stalin minachten in zijn eigen museum

Eind 2021 gaat Belgische fotograaf Thomas Driesen op een roadtrip door Oost Europa met maten. De groep is het gewoon in de regio rond te reizen, maar deze keer leidt hun route hen naar Gori, de geboortestad van Stalin in het hartje van Georgië. Een van de weinige toeristische plekjes in de stad is het museum dat er in 1951 gebouwd werd voor hun lokale ster. “Voor sommigen zijn Stalin en de USSR trotse symbolen van een vergaan gouden tijdperk,” vertelt Thomas. Hij merkt op dat het museum – die onaangeraakt bleef sinds de oprichting ervan – in essentie een collectie is van glorieuze beelden van Stalin die de tirannie van het regime verbannen tot een klein kamertje in de kelder, de enige plek waar er gesproken wordt over de goelags en totalitarisme.

Thomas hield een nogal gemengd gevoel over aan zijn bezoek, die hij deed tussen een aantal verdwaalde toeristen en een handjevol lokale inwoners die misschien ietsje te nostalgisch zijn. Hij ziet ook heel wat kleine en grote details in het museum die clashen met de algemene sfeer die er heerst, die hem een ander narratief bieden, een beetje halfbakken, bijna komisch. Met de onverschilligheid van het personeel op de achtergrond spendeert Thomas uren in het museum om de verschillende curiosa te fotograferen: tussen de afgebleekte muren, een camera boven een schilderij, een brak stopcontact onder een buste, een brandblusapparaat in de hoek van een portret, en het waterfonteintje dat nooit veraf lijkt te zijn. “Ik wou deze heldenfiguur afbreken door de kleine absurde details weer te geven.”

Voor hij Stalin Unglorified zou presenteren wou Thomas even wachten, zeker met oog op de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022. “Ik wou mezelf niet in de spotlight zetten dan,” vertelt hij. “Ik zeg niet dat dit noodzakelijk een politiek werk is, want ik ben ook helemaal geen expert in het onderwerp.” En als de dictator toch het doelwit is van het werk van Thomas, dan is dat omdat het museum an sich een soort van authentieke tijdscapsule is van een persoonscultus die in verval is geraakt.

Thomas op Instagram.

