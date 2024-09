Stefano Keizers eet zo min mogelijk voor optredens om niet te hoeven kotsen

MUNCHIES Wat is het lekkerste wat je ooit hebt gegeten in een theater?

Stefano Keizers: Het enige eten dat ik echt lekker vind zijn sigaretten. Maar het allerlekkerste wat ik ooit heb gegeten in een theater was een hele kreeft. Toen voelde ik me echt de koning te rijk. Daarna heb ik beter gespeeld dan ooit tevoren.

En een keer in Hoorn kreeg ik powerfood te eten, alleen maar zaden en noten. Toen ik dat hoorde, dacht ik ‘Jezus Christus, ik wil m’n geld terug’ en het was ook echt niet te pruimen. Maar een half uur later had ik wel gigantisch veel energie. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als toen, dus die mensen zijn toch iets op het spoor.

