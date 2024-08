Stel je brandende soa-vragen tijdens Tonic Talks: Ziek van Seks

Het aantal soa’s neemt toe, het condoomgebruik af, maar daar open over praten doen veel mensen liever niet. Dus doen wij het. Deze tweede editie van Tonic Talks staat geheel in het teken van chlamydia, gonorroe, herpes, platjes, sjankers en hiv.



Ben je een ei als je een soa oploopt? Of zal je dan wel veel seks hebben gehad, met veel verschillende mensen? Ligt er nog iemand wakker van een druiper als die gewoon te genezen is? Wat als die straks niet meer op antibiotica reageert?



We starten deze Tonic Talks met een discussie over onbeschermde seks, seksueel gedrag, soa-tests en medicatie. Daarna is er nog alle ruimte om tijdens de Q&A zelf je prangende vragen te stellen aan onze experts en ervaringsdeskundige.



Zo gaan we onder andere in gesprek met Filippo Zimbile, programmaleider jongeren bij Soa Aids Nederland, en Anne Hamers, die op haar 16e hiv kreeg van haar eerste vriendje.



Meld je aan via nl.rsvp@vice.com of kijk live mee op de Facebook-pagina van Tonic op woensdag 21 februari 16:30 tot 17:30 uur. En mocht je je vraag al klaar hebben staan, stel ‘m alvast via een pm op onze facebookpagina of via mail: nl.rsvp@vice.com.



–



Laten we wat schaamtelozer over soa’s praten, en vooral: meer. Tijdens onze soa-week Ziek van Seks brengt Tonic je verhalen, interviews, video’s en de resultaten van onze grote soa-enquête onder 3000 jongeren. Kijk ook vooral naar onze soapedia : cijfers, uitleg én oplossingen per soa.