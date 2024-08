Stellen met zeer uiteenlopende libido’s vertellen hoe ze daarmee omgaan

Af en toe een stevig (of juist zacht) potje pompen is tamelijk cruciaal in vrijwel elke relatie. Nou werkt het met seks meestal niet erg goed om de agenda’s naast elkaar te leggen en exact op de overlappende vrije momenten even een robbertje te wippen, dus kan het gebeuren dat het er soms dagen- of zelfs wekenlang niet van komt. Lastiger wordt het als de één gewoon heel veel vaker zin heeft dan de ander.

Mijn vriend en ik zijn nu vijf jaar samen, en mijn seksdrive is altijd groter geweest dan die van hem. In het begin werd ik vaak onzeker als hij geen seks wilde – vindt hij me wel aantrekkelijk? Is het niet gek dat ik als vrouw vaker wil seksen dan hij? – maar nu we langer samen zijn, weet ik waardoor het komt: stress. Als hij veel aan zijn hoofd heeft, is hij gewoon minder met seks bezig. Het werkt bij ons daarom goed als ik het initiatief neem, want meestal wordt hij dan alsnog opgewonden. In het begin vond ik dat weleens lastig, omdat ik onbewust vasthield aan het idee dat de man de vrouw altijd moet verleiden, maar nu heb ik geaccepteerd dat het bij ons nou eenmaal zo werkt.

Videos by VICE

Ik was benieuwd hoe andere stellen omgaan met een onhandig verschil in libido, waar het precies door komt, en wat voor oplossing zij hebben gevonden.

Nadine (29)

Tijdens mijn vorige relatie had ik gemiddeld één keer per week seks, terwijl ik drie keer per week zin had. In eerste instantie had ik een praktische oplossing: ik kocht een vibrator. Voorheen voelde ik nooit echt de behoefte om met mezelf te spelen, maar nu kon ik mijn honger stillen én leerde ik meer over mijn lichaam en wat ik lekker vond. Een prima oplossing, maar wel alleen op mezelf gericht. Ik merkte dat het weinige seksen niet veel goeds deed voor onze relatie. Hij zag onze verschillende libido’s niet als een probleem en wilde er ook niet echt over praten. Ik voelde me niet begeerd, begon aan mezelf te twijfelen en nam steeds minder initiatief. Uiteindelijk ging het uit. Dat had niet alleen te maken met ons libidoverschil, maar het droeg er wel aan bij. We communiceerden gewoon niet goed, wat denk ik juist belangrijk is als je een verschillend libido hebt. Praat over je wensen en behoeften, en zoek samen naar andere manieren om intimiteit te beleven. Zo merk ik binnen mijn huidige relatie dat heel intens zoenen ook heel opwindend kan zijn.

Thécla (27), heeft een relatie met Demi

Voordat ik met Demi kreeg, had ik alleen relaties met mannen gehad. Ik vond seks vaak teleurstellend dacht dat ik daarom een laag libido had. Maar tijdens de eerste keer met Demi dacht ik: hé, dit is anders en veel fijner. In het begin van onze relatie had ik vaker zin, omdat het spannend en nieuw was en ik voor het eerst echt kon genieten. Maar over het algemeen heb ik gewoon niet zo’n hoge seksdrive. Daar heb ik me weleens schuldig over gevoeld, omdat seks vaak als een van de belangrijkste dingen in een relatie wordt gezien, terwijl het bij mij veel minder hoog op mijn prioriteitenlijstje staat. Volgens mij is dat ook gewoon oké. Natuurlijk kan het onhandig zijn binnen een relatie, maar gelukkig kunnen Demi en ik hier goed over praten. Het is vooral belangrijk dat seks geen ‘moetje’ wordt en dat we op een relaxte manier omgaan met ons libidoverschil.

Demi (24), heeft een relatie met Thécla

Het komt geregeld voor dat ik zin in seks heb, maar Thécla geen behoefte heeft om door mij bevredigd te worden. Gelukkig vindt ze het dan oké om de focus op mij te leggen. Het is fijn dat we ons niet verplicht voelen om altijd allebei klaar te komen. Seks bestaat uit meer dan alleen een orgasme: het is ook fijn om aan elkaar te zitten en intens te zoenen. Door op andere manieren intiem te zijn kan mijn zin in seks ook al worden bevredigd.

Dionne (26), heeft een relatie met Jasper

Jasper en ik zijn nu tweeënhalf jaar samen. Tijdens de eerste twee jaar van onze relatie ontving ik alleen orale seks van hem, omdat hij altijd last had van zijn penis. In het begin vond ik het moeilijk dat ik hem niets terug kon geven, en soms miste ik het om echt samen opgewonden in het moment te zijn. Omdat ik een hoog libido heb en veel vaker zin heb in seks, heeft Jasper op een gegeven moment gezegd dat ik ook met andere mannen seks mocht hebben. We hebben nu een open relatie en ik heb nog een andere sekspartner. Ik heb ook ontdekt dat ik polyamoreus ben en in de toekomst misschien nog wel meer (seksuele) partners wil. Wel weet ik heel zeker dat ik met Jasper wil zijn; onze band is heel sterk en gaat verder dan alleen seks. Bovendien heeft hij zich laten opereren, waardoor zijn seksdrive langzaam is teruggekomen. We ontdekken elkaar helemaal opnieuw en nemen daar ook echt de tijd voor. Dat is denk ik ook belangrijk: maak de seksmomenten niet te beladen en neem de tijd. Zie penetratie ook niet als het hoogst haalbare, er zit nog zoveel meer omheen.

Jasper (38), heeft een relatie met Dionne

Ik heb een vernauwde voorhuid gehad, waar later ook nog een infectie bijkwam. Ik had eigenlijk altijd pijn tijdens de seks. Nou, dan vergaat de zin je vanzelf wel. In het begin van onze relatie vond ik het best lastig dat ik Dionne niet de hele sekservaring kon geven. Daarom zei ik tegen haar dat ik het begreep dat ze het ergens anders wilde zoeken. Ik geloof sowieso niet dat monogamie de beste of de enige relatievorm is. Afgelopen jaar ben ik besneden, en nu ik eindelijk hersteld ben, ben ik seks opnieuw aan het ontdekken. Toen ik een lager libido had, sprak ik hier niet echt over met anderen – misschien zat er wel wat schaamte bij. Ik dacht: ik verwerk het zelf wel. Gelukkig was er wel altijd al veel openheid tussen Dionne en mij, waardoor we er vanaf het begin goed over konden praten. Ik denk nog steeds dat dit het allerbelangrijkste is: openheid en goede communicatie. En soms dus een praktische oplossing, zoals een besnijdenis.



Anna* (26)

Mijn ex had een hoger libido dan ik. In mijn jeugd ben ik seksueel misbruikt en tijdens de seks beleefde ik dat misbruik telkens opnieuw. Ook had ik voor onze relatie al lang geen seks gehad, dus voelde ik ook minder de behoefte. Omdat ik me heel veilig en vertrouwd voelde bij mijn ex, konden we er altijd goed over praten. Ook op het moment zelf, als seks eventueel aan de orde was. Dan lagen we in bed en werd zij heel opgewonden, maar had ik geen zin. In het begin vroeg ze vaak of ik het raar vond als ze met zichzelf speelde, maar ik vond dat juist leuk. Toen werd dat eigenlijk een gewoonte en ook een oplossing voor ons libidoverschil. Soms vond ik het zelfs supergeil en kreeg ik door haar te zien masturberen zin om mee te doen. Soms ook niet, maar dan was het gewoon leuk om naast haar te liggen en haar te zien genieten.



Trixie (29)

Ik heb nu vierenhalf jaar een relatie met mijn vriend. Hij is chronisch depressief en heeft last van hevige, depressieve episodes. Hierdoor is hij helemaal niet bezig met zijn seksualiteit. Ik wil hem niet forceren, maar voor mij is seks superbelangrijk en ik miste het enorm. Mijn lichaam geeft duidelijke signalen als ik te weinig seks heb: ik word extreem moe en prikkelbaar. Mijn vriend zag dit ook en we hebben er toen over gepraat. Hij vroeg me of het zou helpen als ik seks zou hebben met andere mannen. Het was superfijn dat hij me die mogelijkheid gaf, want dat leek me wel wat. Voor veel mensen is dit misschien een vrij radicale oplossing, maar voor ons werkt het. Als je allebei niet jaloers bent, kan zo’n afspraak heel goed werken. Ik voel me soms schuldig als ik met andere mannen ga, maar zolang we erover blijven praten en steeds checken of we het allebei nog oké vinden, gaat het goed. Daarnaast is er nog steeds veel intimiteit binnen onze relatie. Grenzen kunnen vervagen, de keuze is niet per se hardcore seks óf niets. We zijn een ander soort intimiteit heviger gaan beleven. Zo vindt mijn vriend het bijvoorbeeld lekker om mij heel uitgebreid en langzaam af te drogen nadat ik in bad ben geweest. Dat is nu een heel intiem moment geworden voor ons. En voor mij zit daar óók seks in.





* Anna’s naam is vanuit privacyredenen gefingeerd, de echte naam is bekend bij de redactie