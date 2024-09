Stop waar je mee bezig bent en kijk nu Bohemian Rhapsody in VR

Omdat rockpionier zijn alleen blijkbaar niet genoeg is, helpt Queen-gitarist Brian May in zijn vrije tijd ook nog even Google Play op weg in virtual reality. Samen met Enosis VR is Bohemian Rhapsody nu in een psychedelische 3D-reis vol interactieve elementen en ruimtelijk geluid gegoten. De keuze voor het nummer kan eigenlijk niet beter; het monumentale, zes minuten durende Rhapsody is even iconisch voor mensen die geboren zijn in 1991 als diegenen die het nummer in 1975 voor het eerst op radio hoorden. Zo’n veertig jaar later is het nummer niet minder vooruitstrevend geworden.

The Bohemian Rhapsody Experience werkt op iOS en Android en kan bekeken worden met een Google Cardboard of als 360-gradenvideo op mobiel. De audiovisuele ervaring laat ons voor even meekijken in het brein van Freddie Mercury. De muzikant was berucht terughoudend over de betekenis van het nummer (beginnend met de tekst: “Is this real life? Or is this just fantasy?”), en hoewel ook de video in die zin weinig opheldert, is het wel een treffende weerspiegeling van de fantasie van Mercury. We zien een wereld vol fietsende skeletten en geanimeerde planeten, allemaal gevangen in levendige blauwe en paarse tinten.

“De hele ervaring is volledig interactief. De animaties bewegen omdat je ernaar kijkt. Het voelt niet per se alsof je ze tot leven brengt, maar dat is wel zo. Waar je aandacht naartoe gaat, daar ontspringt de actie,” vertelt Vangelis Lympouridis, oprichter van Enosis, aan The Creators Project.

Nu het medium van virtual reality steeds volwassener wordt, moeten makers oplossingen verzinnen om betere verhalen te vertellen in 360 graden. Je loopt in die vorm namelijk het gevaar dat kijkers veel van de actie missen omdat ze bijvoorbeeld net de verkeerde kant opkijken. Hoewel veel filmmakers experimenteren met manieren om de kijker via geluid en beeld de juiste kan op te leiden, is Lympouridis een van de eerste makers die deze formule juist omdraait door de actie naar het gezichtsveld van de kijker te brengen.

Het is moeilijk om alle innovaties op te merken als je er niet specifiek naar op zoek bent, maar volgens Lympouridis is dat juist goed. Als mensen doorhebben dat de ervaring reageert op waar ze naar kijken, dan voelt de technologie opdringerig. De sleutel tot overtuigende virtual reality is volgens hem juist om mensen een zo natuurlijk mogelijke ervaring te bieden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een video niet langer is dan tien minuten, om te voorkomen dat de kijkers misselijk worden. Daarnaast geeft hij de voorkeur aan synthetische, surrealistische visuals die realiteit overstijgen, in plaats beelden die de werkelijkheid proberen te imiteren.

Beleef de Bohemian Rhapsody Experience hier.