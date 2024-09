Straatvraag: Welke dag is de beste seksdag?

Het is mijn grootste angst om vast te roesten in een relatie waarbij je in hetzelfde huis woont, maar compleet langs elkaar heen leeft. Kinderen, een drukke baan, hier en daar een paar uren aan je hobby, en voor het slapengaan nog snel even overleggen waarom de elektriciteitsrekening die maand zo hoog was en wie van jullie morgen de wc gaat boenen.

Dagelijkse beslommeringen kunnen, net als Donald Trump, zorgen voor een rap slinkend seksleven en minder algeheel geluk.In België is daar een oplossing voor bedacht. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, riep vorige week de donderdag uit tot nationale datedag. Dat wil zeggen dat onze zuiderbroeders door hun regering opgeroepen worden om elke donderdag tijd vrij te maken om met elkaar te rollebollen, zodat hun relatie niet zo hevig onder druk komt te staan.

Ik ging de straat op om uit te zoeken of Vandeurzen er goed aan heeft gedaan om al dat geseks op een donderdag te laten gebeuren. Wat is de beste seksdag, volgens de Nederlander?

Edward (24 jaar), salesadviseur en art director

Alle foto’s door Rebecca Camphens

VICE: Welke dag is de beste seksdag?

Edward: Ik heb er veel hoor. Ik ben een man hè, alle seks is goed, snap je?

In België is donderdag uitgeroepen tot nationale seksdag. Welke dag zou jij kiezen voor Nederland?

Eigenlijk ook wel de donderdag, want op donderdag ben ik meestal vrij en heb ik dus meer tijd voor lekkere seks. Met mijn vorige vriendin was ik ook meestal op donderdag of op vrijdag – dan was het lekker chillen en marathonseks.

Vind je het een goed idee, zo’n vaste dag waarop koppels meer aandacht aan elkaar moeten besteden?

Het is een leuk idee, maar niet per se een goed idee. Ik denk dat het in het begin wel werkt. Mensen gaan van de donderdag een datedag maken voor de lol, omdat het grappig is en iets nieuws, maar ik denk dat het even snel weer uitsterft.

Wat kan een andere oplossing zijn?

Weet je, als je van iemand houdt dan maak je gewoon tijd. Niemand is zó druk dat het niet kan. Ik bedoel, je gaat dingen moeten opofferen, toch? Als iemand niet kan afspreken omwille van tijd, dan heeft hij of zij gewoon niet zo’n zin. Je maakt tijd, klaar.

Jip (22 jaar), studeert Sociale Wetenschappen

VICE: Wat is de ideale seksdag?

Jip: De dag in de week waarop je een beetje brak bent en je de hele dag niks te doen hebt. Niet té brak, maar een beetje. Of in de kerstvakantie, als het koud is buiten en gezellig binnen. Het moet niet zonnig en warm zijn, want dan ga je naar buiten.

België heeft voor donderdag gekozen als wekelijkse seksdag. Welke zou jij kiezen?

De dinsdag. Of nee, de woensdag. Dan begint de week een beetje lastig te worden en heb je het meest behoefte aan elkaars lichaamswarmte. Alleen, op woensdag zijn de kinderen misschien wel eerder uit school? Nou ja, dan wordt het een gezinsactiviteit.

Een gezinsactiviteit?

Nee, ik bedoel niet samen seksen! Ik dacht: als de ouders seks hebben gehad, zijn ze voor de rest van de dag blij. Als de kinderen thuiskomen, zien ze hoe leuk de ouders het met elkaar hebben. En de ouders hebben meer zin om leuke dingen te doen met het gezin. Je zou dus op woensdagochtend moeten seksen; dat is goed voor de toekomst van je kinderen.

Vind je het een goed idee, zo’n nationale seksdag?

Ik vind het een beetje gek om zoiets in te voeren, maar misschien komt dat doordat ik nog studeer en dus veel tijd heb voor leuke dingen, zoals daten en seks. Het idee van meer tijd maken voor elkaar is wel leuk, maar ik weet niet of het werkt. En de manier van promoten is ook best raar. Als je relatie al slecht is, gaat zo’n ingepland seksmoment dan werken? Aan de andere kant, als je een slecht seksleven hebt, dan doe je je werk ook minder goed en ben je minder gelukkig.

Ryan (22 jaar), verdient z’n geld door de hele dag te instagrammen

VICE: Als je een dag in de week moet kiezen om te seksen, welke kies je dan?

Ryan: Eerlijk? Om het even welke dag als ik verliefd ben. Of dat nou een maandag of een woensdag is, maakt niks uit.

In België is de officiële date- en seksdag nu donderdag. Is dat de beste keuze?

Ja, als ik zou moeten kiezen zou ik ook voor de donderdag gaan. Ik hou van donderdagen. Het is dichtbij het weekend, maar je moet nog wel anderhalve dag doorkomen. Als je op donderdag iets leuks doet – en seks is leuk – dan heb je iets om naar uit te kijken, en het sleurt je door de vrijdag, de laatste en zwaarste dag van de werkweek. God, ik hoop dat mijn moeder dit niet gaat lezen.

Heeft een land zo’n officiële seksdag nodig, denk je?

Ik denk dat mensen er over het algemeen baat bij hebben om meer tijd met elkaar door te brengen, niet alleen koppels.

Rocky (32 jaar), werkt in de bediening

VICE: Welke dag van de week is de beste seksdag?

Rocky: Vrijdag! De dag erna hoef ik niet te werken, dus ik kan lekker de hele dag in bed blijven.

Denk je dat Nederland behoefte heeft aan een landelijke wekelijkse seksdag?

Ik denk het wel. Seks is belangrijk in een relatie, en als stelletjes een hele strakke en drukbezette agenda hebben, moeten ze wel actief tijd voor elkaar maken. Daarom is het soms nodig om afspraakjes in te plannen. Het lijkt mij wel leuk, zo’n exclusieve koppeltijd. Dat je elkaar kunt appen zo van: ‘Morgenavond baby, whoehoew! Wat gaan we deze week doen?’ Ja hoor, ik neem zo’n dag met plezier aan.

Rogier (20 jaar), werkt in de horeca

VICE: Wat is jouw perfecte seksdag?

Rogier: Ik weet het niet goed. De zondag heeft wel iets chills, denk ik. Dat je lekker thuis op de bank zit met een kopje koffie en je echt comfortabel voelt. Dat hoort bij seks, toch?

Heeft Nederland een nationale wekelijkse seksdag nodig, denk je?

Nee, ik denk het niet. Ik denk dat elke dag wel oké is. Het is niet echt romantisch om zulke dingen te plannen.

Niek (23 jaar), net afgestudeerd

VICE: Wat is de ideale seksdag?

Niek: Als je eigenlijk wel iets te doen hebt, maar besluit om er niet heen te gaan en lekker thuis te blijven met z’n tweeën. Spontane seksdagen!

Als je een wekelijkse seksdag moest uitkiezen voor Nederland, welke dag wordt het dan?

Precies op de helft van de week, dus de woensdag. Dan is de week net doormidden en leef je officieel toe naar het weekend. Het kan alleen maar beter worden vanaf dat moment! Seks is een goed startschot daarvoor.

Vind jij het een goed idee, zo’n vaste dag in de week om te daten en seksen?

Nee, het moet vanzelf gaan. Dit heeft wat weg van ‘beter een routineus seksleven dan geen seksleven’, maar als er geen seksleven meer is, moet je misschien gewoon toegeven dat de relatie niet meer werkt. Toch? Als je geen seks meer met elkaar hebt, is er waarschijnlijk ook geen aantrekkingskracht meer. Ik zou zeggen: mensen moeten niet zo zeiken. Minder zeiken, meer seks!