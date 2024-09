Het debuutalbum van Eliot Sumner is uit, luister hier naar ‘Information’

Eliot Sumner liet zeven jaar geleden als jonge spruit voor het eerst van zich horen. Op haar zeventiende was ze frontvrouw van de band I Blame Coco, waarmee ze destijds meerdere keren de oversteek naar Nederland maakte. In de liedjes die ze met I Blame Coco schreef, infecteerde ze catchy synthpop-hooks met een reggae-flow. Maar die sound raakte ze zat. Ze begroef I Blame Coco en besloot onder haar eigen, veel coolere naam door te gaan: Eliot Sumner (en ja, ze is de dochter van Sting).

Sindsdien heeft ze al wat nummers laten lekken, maar nu pas brengt ze haar debuutalbum uit. Het album Information is groots, meeslepend en zwaar synth gedreven, en haar androgyne stem geeft de muziek een rafelrandje en een ziel. Het album is hieronder te streamen.