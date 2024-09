Tien nieuwe releases om grijs te draaien

Er komt elke week zoveel muziek uit, dat je al snel dingen over het hoofd ziet. Zelfs de beste releases. Dat is helemaal niet erg, het kan zelfs de beste overkomen. Om je week soepeltjes te laten starten, hebben we de – volgens ons he, volgens ons! – belangrijkste releases van de afgelopen week onder elkaar gezet. Dat scheelt jou een hoop zoekwerk en het levert je meteen uren aan luistergenot op.

Mac Miller – The Divine Feminine

<br>

Against Me – Shape Shift With Me

​

PNL – Dans la légende ​

Keaton Henson – Kindly Now

Deap Vally – Femejism

Linde Schöne – Liefde van de Vloer



Silver Apples – Clinging to a Dream

Mykki Blanco – Mykki

Pitou – Pitou



Usher – Hard II Love



Beeld via Mac Millers Instagram.