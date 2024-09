Studenten hebben een sicke augmented reality-muurschildering gemaakt

Muurschilderingen bestaan al ongeveer even lang als de mens zelf, maar nu komen ze tot leven. Met hulp van meer dan vijfentwintig kunstenaars hebben vijf studenten van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) een ondergrondse tunnel op hun campus getransformeerd tot een zeventig meter lange reeks augmented-realitymuurschilderingen.

Voorbijgangers kunnen The Borderline Murals aanschouwen in hun tweedimensionale vorm of de app “BorderlineAR” voor Android of iOS downloaden en de muurschilderingen tot leven zien komen.

Volgens de website van het project wilden Julia Rue, Tara Lee, Jessie Wang, Emma DeSoto en Iris Fung de relatie met de ondergrondse tunnels veranderen. De saaie, witte muren vormden eerst alleen maar het laatste redmiddel tegen het barre weer in Massachusetts.

“De tunnel is een nuttige verbinding tussen punt A en punt B, maar The Borderline wil er een bestemming op zichzelf van maken,” staat er op de website.

“The Borderline is een project waarbij we echt proberen de MIT-gemeenschap op een informele manier bij kunst te betrekken,” zei Rue in een video over het project. “Iedereen van MIT kon meedoen en een muurschildering maken in een openbare ruimte zodat anderen ervan konden genieten en er mee konden spelen.

Bijna 180 mensen waren aanwezig bij de grote opening van het project, volgens de Facebookpagina van het evenement.

Volgens Jessie Wang, de augmented-realitycoördinator van The Borderline Mural Project, was de reactie van iedereen op de campus overweldigend positief.

“Het zou heel mooi zijn als dit project door zou kunnen gaan,” zei Wang in de video. “Maar hoe dan ook ben ik heel blij en hoor ik veel mensen praten over hoe blij ze zijn dat er nu iets in de tunnels is.”

Er zijn de laatste jaren wel meer augmented reality-muurschilderingen geweest, maar The Borderline Mural Project laat zien dat je tegenwoordig steeds makkelijker dit soort dingen kunt maken. Met de release van nieuwe, makkelijk te gebruiken gespecialiseerde software zoals de ARKit van Apple heb jij straks misschien wel een augmented reality-muurschildering in je buurt.