Dit is wat Belgische studenten aan de muren van hun kot hangen

Op mijn kot hangt een spuuglelijk portret van een kwade vrouw met leeuwenmanen en vliegende soldaatjes op de achtergrond. Ik vond het schilderij tijdens een beschonken ochtendwandeling op de terugweg van de Fuse. Het leek me toen een goed idee om het werk van een meter op anderhalve meter een kilometer mee naar huis te sleuren. Ik weet niet wat dit werk zegt over mij, maar waarschijnlijk best wel veel.

Dat de ogen de spiegels van de ziel zijn klopt uiteraard niet. Lang in iemands ogen turen is trouwens gênant. Veel interessanter en leerrijker is wat mensen aan hun muren hangen. En dat geldt ook voor studenten. Omdat het fascinerend is om te zien waar zij de paar vierkante meters van hun kleine kamers aan opofferen, gingen we in enkele studentenhuizen een kijkje nemen.

Toon me je kot en ik zeg je wie je bent. Zoiets.

Jan-Willem (24) – student Fotografie

VICE: Hey Jan-Willem, waarom hangt de poster van La Princesse Maleine boven je bed?

Jan-Willem: Het is een oude poster van een Belgische theaterschrijver [Maurice Maeterlinck, de enige Belgische winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur, red.] over een sprookje. Ik vind het visueel een mooie poster, maar hij heeft ook een diepere betekenis. Mijn vader had mijn moeder, toen nog gewoon vrienden, meegevraagd om samen naar dit stuk te gaan. Sindsdien zijn ze samen. Deze poster hing altijd op in de gang van mijn ouderlijk huis. Als kind zag ik hem vanuit mijn bed, omdat ik met de deur open sliep. Toen ik alleen ging wonen kreeg ik hem mee als cadeau.

En die poster van Miles Davis, hoe kom je daaraan?

Elk jaar is er een heel grote rommelmarkt in Brussel en vorig jaar vond ik deze poster er toevallig. Miles Davis is een artiest waar ik ontzettend veel naar heb geluisterd. Ik maak zelf ook muziek en Miles heeft zeker invloed gehad op mij. De vinyls ernaast zijn de eerste platen van mijn label CupOfTea, een project dat ik echt op vinyl wou hebben.

Je hebt erg veel foto’s, beeldjes en kaartjes ophangen in je kamer. Is dat belangrijk voor je?

Mijn muren heb ik liefst gevuld, ja. Ik verzamel heel veel dingen die mij aanspreken. Voor mij zijn het artefacts. Dingen die deel uitmaken van mijn leven en me kunnen inspireren. Ook vind ik dat alles wat je ophangt een reflectie is van jezelf. Ik wil met mijn inrichting een thuisgevoel creëren, zodat ik me op mijn gemak voel.

Eva (21) – student Beeldverhaal

VICE: Wat staat er op die gigantische poster, Eva?

Eva: Deze poster was van een expositie in het Muntpunt en is gemaakt door illustrator Lukas Verstraete. De expo ging over de Belgische strip en de makers ervan. Mijn stage bij Lukas was net begonnen toen ik ernaar ging kijken. Ik vond de illustratie heel mooi en vroeg in het Muntpunt of ik hem mocht hebben, zulke posters worden toch vaak weggegooid. De receptionist moet echt hebben gedacht dat ik een superfan was.

En wie heeft deze illustratie gemaakt?

Die heb ik zelf gemaakt voor een schoolproject in Berlijn. We hadden daar een workshopweek met de kunstacademie. De opdracht was een poster maken over hoe wij Europa zien. Ik zie Europa als een groot appartementsgebouw, waar iedereen naast elkaar woont en als je een deur open doet weet je niet wat er gaat komen. De ‘Europalaan’ is voor mij het adres van dat appartement. Tijdens het maken van deze poster is mijn stijl veranderd naar meer gedetailleerde tekeningen en het is een van mijn favoriete werken.

Hoe belangrijk is het voor je om je muren te vullen met illustraties?

Ik denk dat wat je graag ophangt van nature in je zit. Toen ik hier kwam wonen was ik meteen aan het denken wat ik waar ging hangen. Het zijn ook niet enkel illustraties, boven mijn bureau hangen er foto’s die meer dierbaar voor mij zijn. Die zullen nooit verdwijnen. Ik hoop dat ik later een groot huis heb met veel plaats om dingen op te hangen.

Mambele (24) – student Handelswetenschappen

VICE: Ha Mambele, deze twee posters vallen wel op in je kamer, wat betekenen ze?

Mambele: De rechtse poster vond ik in de backstage op een concert van Baloji. Zijn neef of zijn broer, geen idee eigenlijk, gaf een expositie over hoe Congo vroeger in de media kwam. Het is een poster van 1961 en ik vond het een krachtig beeld. Het was de cover van een Belgische krant toen Congo onafhankelijk werd. Het toont echt aan hoe mensen vroeger dachten over zwarten: “Imbecielen.” Daarnaast hangt een schilderij van Vijay Diels, een vriend van me. Ik was terug aan het wandelen van een feestje en vond dit voor zijn deur, naast het afval. Ik wou het bijhouden omdat ik het nice vond.

Je hebt ook een poster met een gebit op. Zijn dat jouw tanden?

Jep, dat is een röntgenfoto van mijn gebit. Ik heb een tand verloren een paar jaar terug en heb daarvoor een operatie moeten ondergaan. Dat was echt heel pijnlijk en deze foto herinnert mij daaraan. Tanden zijn echt fucking belangrijk. Deze foto zorgt ervoor dat ik elke dag mijn tanden poets.

Katrien (24) – student Hotelmanagement

VICE: Hey Katrien, je hebt allemaal eigen tekeningen aan je muur. Hoe lang teken je al?

Katrien: Nog niet zo lang. Ik ben er vorig jaar op Erasmus mee begonnen door een vriend. Hij begon dan aan een tekening en ik tekende daar een extra stuk aan. Daarvoor had ik nooit echt getekend, maar ik vond het wel leuk. Nu post ik mijn tekeningen op Instagram en op mijn website. Mijn stijl is niet kinderachtig, maar wel kinderlijk. De tekeningen zijn heel speels en een beetje funky. Ik gebruik veel diertjes en mannetjes in hun klein, schattig wereldje.

Wat is je favoriete tekening?

Die heet ‘The Hotel of Curiosities’[zie hierboven, red.]. Toen ik daaraan begon, had ik nog niet echt een eigen stijl ontwikkeld, maar toen ik eraan verderwerkte, vloeide alles er als vanzelf uit. Het was de eerste tekening waarvan ik dacht: “Oké, dit is wel een leuk concept om mee verder te gaan.”

Waar komt dat been vandaan?

Dat heb ik ooit gebruikt voor een 3D-presentatie toen ik nog in Amsterdam studeerde. Ik had een kleurrijk, random merk ontwikkeld. Er hing een grote paraplu op waar grappige dingen, zoals bijvoorbeeld een theepot met een bloem en dit been, aan hingen. Dat been heb ik gewoon bijgehouden.

Jeffrey (22) – student Productiemanagement

VICE: Dag Jeffrey, niet veel twintigers hebben nog een K3-poster aan hun muur hangen.

Jeffrey: Ik ben ermee opgegroeid, maar pas in 2015 ben ik een uitbundige fan geworden. Toen ben ik uit de kast gekomen en had ik mijn eerste vriend, die van Studio 100 hield. Door hem ben ik meer en meer naar K3 beginnen luisteren, maar ook hun dvd’s, cd’s en posters beginnen sparen. Nu is K3 meer een steun voor me. Als ik me ongelukkig voel, luister ik hun muziek en denk ik terug aan die goede tijden.

Vinden mensen het gek dat je nog K3-fan bent?

Nee, ik word er niet mee gepest ofzo. Op feestjes zet ik graag nummers van K3 op, maar vaak willen mensen niet dat ik dat doe of willen ze eerst hun eigen muziek spelen. Toch merk ik dat iedereen de tekst perfect kan meezingen als ik een nummer van hen opzet.

Wat is je favoriete nummer?

Als ik een energieboost nodig heb, luister ik naar ‘Superhero’. ‘Geloof in jezelf’ van de Alice in Wonderland-musical heeft een hele goede tekst. Daar luister ik meestal naar als ik me ongelukkig voel.

Hanne (21) – student Fotografie

VICE: Dag Hanne, hebben die vlaggetjes een betekenis?

Hanne: Dat zijn Tibetaanse gebedsvlaggetjes waar boeddhistische gebeden en mantra’s op staan. Ze verspreiden vrede, wijsheid en compassie. Er zijn een paar regels waar je je aan moet houden als je de vlaggetjes ophangt. Zo moet je ze in de juiste volgorde ophangen: blauw, wit, rood, groen en dan geel. Als je ze ’s morgens op een winderige, regenachtige dag ophangt, brengen ze geluk.

Ik zie dat ze al in de juiste volgorde hangen. Hang je ze ook op de juiste momenten op?

Nee, eigenlijk hangen ze altijd op.

Leuke poster daar achteraan. Vanwaar komt die?

Die zat bij de LP van Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ik luister veel naar oude muziek. Ik heb hier nog platen van Fleetwood Mac, Yellow Days, John Lennon, Elvis en ABBA liggen. Maar Pink Floyd blijft mijn favoriete groep.

Mila (19) – student Criminologie

VICE: Hey Mila, wat een grote poster van The Smiths!

Mila: Die heb ik van mijn mama gekregen. Vroeger hing die ook op haar kot. Zij is echt een grote fan van The Smiths. Ik luister er ook graag naar, maar ik ken veel minder liedjes. Mijn hele muzieksmaak heb ik van haar meegekregen. Ook de Foo Fighters ken ik bijvoorbeeld door haar. Dat is mijn favoriete band.

Je bent dus een fan van rockmuziek?

Ja, hoor. Ik heb ook een poster van Buffalo Tom, ook een rockband. Die heb ik vorig jaar na hun concert in de AB gekocht. Het was wel geen poster van hun tour toen, maar ik vond hem leuk. De bandleden stonden aan de merchandise met de fans te praten en ze hebben mijn poster ook gesigneerd.

Leuk!

