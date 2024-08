Stuntkabouter vertelt over zijn emotionele rollercoasters en liefde voor Hot Wheels

In onze serie Het VICE Interview stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we acteur Martijn van Eijzeren. Martijn speelde een hitsige puber in de film Renesse, maar je kan hem ook kennen van het instagramaccount Stuntkabouter, dat vol staat met vervreemdende foto’s van voornamelijk hemzelf.

VICE: Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Martijn: Ik ben niet zo goedgelovig, al doe ik soms alsof ik dat wel ben, omdat mensen daar vaak nogal bijzonder op reageren. Ik heb vroeger veel gelezen en video’s gekeken over de Illuminati. Ik ben laatst wel naar de Scientologykerk in Amsterdam gegaan. Dat is natuurlijk niet echt een complot, maar wel geheimzinnig. Ik wist er heel weinig van, alleen dat er een paar bekende mensen bij zitten. Ik ben daar gewoon naar binnen gestapt en werd zeer open ontvangen. Ik vond het eigenlijk wel interessant allemaal, en ben van plan om dat boek van scientologybedenker L. Ron Hubbard te lezen. Misschien ga ik er dan wel in geloven.

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Hotwheels@zeelandnet.nl! Ik was vroeger met mijn broer super fan van Hot Wheels. Al ons geld ging eraan op. We tekenden dan altijd banen op papier, waar we dan op gingen rijden. Hot Wheels was echt mijn ding. Ik heb er nog steeds vierhonderd of zo. Soms pak ik ze erbij en kijk ik er even naar.

Van welke film of televisieserie moet je heel hard janken?

De laatste keer dat ik moest huilen was bij The End of the Fucking World, aan het einde. Ik raak best wel snel gehecht aan personages in series. Dan kan ik al bij de domste dingen huilen. Dan weet ik allang wat er gaat gebeuren, maar alsnog, als het dan ook gebeurt, begin ik te janken. Als ik in zo’n situatie in m’n eentje ben dan moet ik juist weer lachen omdat ik aan het huilen ben, en dan wordt het één grote emotionele rollercoaster.

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen is…

Oh, ehm, ik ben zelf pas 19. Er zijn eigenlijk best wel veel problemen met jonge mensen. Het grootste probleem is denk ik dat mensen veel te veel geven om wat anderen denken. Dat is misschien cliché om te zeggen, maar het is echt zo. Mensen kopen dingen die ze eigenlijk niet willen, om erbij te horen. Dat vind ik echt bullshit. Als jij denkt: ik vind het keihard om een gekke hoed te dragen, doe dat dan alsjeblieft. Als jij je op je best voelt met die hoed, dan is jouw leven ook veel leuker. Pas als je echt schijt hebt en durft jezelf te zijn, kan je echt gelukkig zijn. En dat beseffen veel jonge mensen niet.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zouden dat dan zijn, en hoe zou het nieuwe dier eruit zien?

Ik vind honden heel leuk, omdat die altijd enthousiast zijn en alles prima vinden. En ik vind vogels keihard. Ik zou denk ik een vliegende hond willen, met sterke vleugels zodat-ie me ook op kan halen bij shit, en thuis kan brengen. En hij moet wit zijn. Een spierwitte hond met witte vleugels.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Dat was toen ik voor het eerst op mezelf ging wonen. Ik ging op een plek wonen die ver weg was van waar ik eigenlijk heen wilde. Ik wilde naar Amsterdam of Utrecht, maar belandde ver weg. Als ik iets wilde doen moest ik eerst met de bus en daarna met de trein, dat duurde minimaal een uur. Ik was gewend dat er goed voor me werd gezorgd thuis, dus ik vond het heel moeilijk om te beseffen dat ik er alleen voor stond. Ik maalde veel, en kreeg ook paniekaanvallen. Maar door goed en veel na te denken over negatieve dingen, en daar veel met mensen over te praten, ben ik nu veel sterker dan ik was. Ik zou nu niet zo positief in het leven kunnen staan als ik die periode niet had gehad.

Als je een darter was, met welke muziek zou je dan opkomen?

Tiptoe through the Tulips van Tiny Tim. Als je hiermee opkomt ben je meteen de favoriet van het publiek. Ik zou dan ook willen dat er bloemetjes in de zaal liggen zodat ik echt op mijn tenen door de tulpen dat podium op kan komen lopen.

Waar op de wereld of daarbuiten zou je het allerliefste willen wonen?

Ik ben de laatste tijd heel erg geïnteresseerd in Frankrijk. Ik ben ook Frans aan het leren. Het liefst wil ik in een gek huis in Montmartre wonen, in Parijs. Dat je echt een mooi uitzicht hebt. Of in een penthouse in New York, of in een villa in de Hollywood Hills in Los Angeles. Of in alledrie.

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Nee. Je kan alleen jezelf gelukkig maken. Ik denk dat drank en drugs alleen iets kunnen toevoegen aan jouw geluk, voor een tijdje. Geluk moet vanuit jezelf komen, en je kan bijvoorbeeld als je negatief of depressief bent niet opeens gelukkig worden van drank en drugs.

Zou je seks hebben met een robot?

Ik denk het wel, als ik genoeg zin heb. Die robot moet dan wel lijken op een mooie vrouw. Als ik ergens in een post-apocalyptische wereld – waarin vrouwen zijn uitgeroeid – in de club sta, en er komt een mooie robot op me af, dan zou ik mijn gang wel gaan.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden opgaan?

Ik zou sowieso wel graag een keer protesteren, ik zou graag een keer rellen meemaken. Het lijkt me echt hard om een beetje shit naar ME’ers te flikkeren en zo. Dat de hele stad een chaos is. Het enige is dat ik niet zo goed zou weten waarom ik dat zou doen. Misschien als onze vrijheden worden afgepakt. De vrijheid van meningsuiting. Elke wet die ervoor zou zorgen dat onze vrijheden worden ingeperkt, daar zou ik wel tegen protesteren.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Wat ik vaak doe is zomaar mensen op straat aanspreken. Ze een compliment geven, gewoon zomaar een praatje beginnen. Je ziet altijd mensen maar een beetje naar beneden kijken met sippe gezichten. Ik probeer altijd die sleur te doorbreken door iets heel directs tegen iemand te zeggen, iets positiefs waarmee ik hun dag probeer te maken. Ik zie dat wel als een soort daad van verzet, tegen de dagelijkse sleur waar iedereen altijd in zit.

Wat vind je het leukste aan het internet?

Van die hele oude websites met alleen maar eindeloos veel gifjes erop. En de rest van het internet. Het internet is gewoon dope man.