Suzanne Kraft kondigt een nieuw album aan

Suzanne Kraft, de Amerikaanse producer die in Nederland woont, heeft aangekondigd dat zijn derde album, What You Get For Being Young, begin november uitkomt op Melody As Truth, het label dat in 2015 ook zijn LP Talk From Home uitbracht.

Volgens een persbericht is het album afgelopen mei opgenomen in Amsterdam. Er staan wat snippets op SoundCloud, en zo te horen wordt het een elegant, ingetogen en ruimtelijk album.

Op 3 oktober brengen Kraft en Jonny Nash (de baas van Melody As Truth) nog een gezamenlijke 7-inch uit.



What You Get For Being Young komt 31 oktober uit.



Tracklist:



1. Body Heat

2. Bank

3. One Amongst Others

4. Fragile

5. Zé

6. Scripted Space

7. Further